【松屋】松屋オリジナル ブランドソング「貴方をまつやさしい場所」　松屋フーズ×ORCALANDのスペシャルコラボ企画

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、創業60周年を記念して、頑張る人を応援する松屋オリジナルブランドソング「貴方をまつやさしい場所」を、2026年6月16日（火）10時から、一部店舗を除く全国の松屋店内で先行放送を開始します。

この楽曲は、東京・下北沢を中心に活動する4人組ロックバンドORCALANDより書き下ろしていただいたもので、同じく2026年6月16日（火）10時から、公式YouTube及び松屋フーズのサイトでしか見ることのできない、ミュージックビデオのメイキングシーンを用いたスペシャルムービーを公開しました。

楽曲は2026年6月17日（水）に各配信サイト・サブスクリプションサービスにて配信されます。ミュージックビデオも楽曲配信に合わせ、6月19日（木）18時に公式YouTube及び松屋フーズのサイトにて公開予定です。また「貴方をまつやさしい場所」が収録されたミニアルバム『MAGIC×MAGIC』は、2026年7月8日（水）に待望のリリースを迎えます。

【サイトURL】https://orcaland.jp/news/detail/81981

・松屋オリジナルブランドソングについて

今回、「頑張る人の毎日に寄り添う」をテーマに多くのお客様に松屋を知ってもらい、もっと身近な存在として感じてほしいという想いから、特に若い世代に人気のORCALANDさんを起用し、音楽×松屋のコラボでオリジナルブランドソングを作成していただきました。

日常の様々なシーンで、お客様のお腹と心を満たす「やさしい場所」でありたいという松屋の想いと、ORCALANDの持つエネルギッシュで温かい音楽性が共鳴し、今回の異色のコラボレーションが実現いたしました。書き下ろし楽曲『貴方をまつやさしい場所』は、日々を一生懸命に生きる人々の日常にそっと寄り添う、松屋の温もりをエモーショナルに表現したタイアップソングです。ORCALANDさんらしい、キャッチーかつ力強いバンドサウンドをお楽しみいただけます。

【ORCALANDさん コメント】

1. この曲を制作するうえで大切にしたこと

ある種BGMみたいに、サラッと聴ける楽曲。それでいてふとした時に思い出して、背中を押してくれるような「当たり前じゃない当たり前」な楽曲を目指して制作しました。上手くいかない時、頑張りたい時、温かい気持ちになりたい時、日常の中で、この歌が背中を押す存在になれば良いなと思います。

2. 松屋って、知っていましたか？

もちろん存じ上げております！学生時代からお世話になっています！キムカル丼やカレギュウを食べる友人を横目に毎回牛めしを食べていた私ですので、牛めしを食べるだけで学生時代に戻る事ができます。何度食べても飽きることの無い青春の味です。

3. ミュージックビデオ撮影を終えての感想

松屋の牛めしを食べるシーンがあるんですが、普段定食や限定ものを好んで食べるメンバーが、スタンダードな牛めしを食べて素の美味しさを再認識しており、誇らしくなりました。美味しかった～！お陰さまで、撮影も自然体で楽しく終えられて何よりでした！

・ORCALANDについて

“あらゆるポジティブを生み出す”東京・下北沢発、4人組ロックバンド ORCALAND。

日常の中にある葛藤や不安、

そしてその先にある希望までをストレートな言葉とキャッチーなメロディで鳴らし続ける。

その“ポジティブ”は、ただの明るさではなく、

弱さごと前に進むための衝動。

シンガロングやハンドクラップが自然と巻き起こるライブは、観客を巻き込む“参加型ロック”。

フロアとの境界線を消し、その日限りの一体感を生み出すパフォーマンスが最大の武器。

2021～2022年『No Big Deal Records 10th Anniversary Audition』グランプリを獲得。

2023年には12ヶ月連続企画「ジントリ」を開催。

2024年、初の主催フェス「ナワバリロックフェスティバル」を下北沢で開催。

2026年7月からはTVアニメ「うしろの正面カムイさん」のOP主題歌を担当する等、全国へ知名度を拡大中。

■ORCALAND Official SITE

https://orcaland.jp

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■ORCALAND Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/ORCALAND

・松屋オリジナルブランドソング概要

楽曲：ORCALAND『貴方をまつやさしい場所』

配信予定：6月17日（水）

▼Apple Music Pre-Add / Spotify Pre-Save

https://orcaland.lnk.to/magicmagic