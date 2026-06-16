健康とおいしさを贈る、つの食品のお中元～米粉のスイーツは期間限定の早割価格で販売～

築野食品工業株式会社

「お米の油は、つの食品。」築野食品工業株式会社（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町、代表取締役社長：築野富美）は、オンラインショップにてお中元特集を公開いたしました。こだわりの素材で仕上げた、身体にやさしい夏の贈り物。グルテンフリースイーツcome×come（コメトコメ）の商品は6月30日（火）まで早割価格で販売しております。ご家族やご友人への季節のごあいさつに、ぜひご利用ください。

※こめ油は2026年7月以降、価格改定に伴い販売価格が変更となります。

キャンペーン概要

開催期間：2026年7月31日（金）まで

come×comeスイーツ早割： 2026年6月30日（火）まで

販売場所：つの食品オンラインショップ

特集ページURL：https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductList.aspx?cat=120

熨斗対応について

いずれの商品も「表書き・名入れ」含め熨斗付けを承ります。

・こめ油ギフトはシュリンク包装（透明フィルムで覆う包装）でお届けいたします。

・油、スイーツいずれも紙包装ができかねます。

油ギフト熨斗

スイーツギフト熨斗

お中元ギフト

家庭用こめ油価格改定のご案内

原材料費・物流費等の高騰に伴い、7月ご注文分より価格改定を実施致します。

今回、こめ油ギフトセットは早割対象外となりますので、ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。今後も品質維持と安定供給に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

国産こめ油500g 5本入り

◇国産こめ油ギフト

米ぬか由来の栄養成分たっぷりで「大切な人に健康と美味しさを贈れる」プレミアムなこめ油ギフト。こめ油はクセやにおいがほとんどなく酸化にも強いため、食材がもつ本来の美味しさを引き出し、揚げ物から生食まで幅広くお使いいただけます。使いやすい500gサイズでお手軽に贈れます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27263/table/237_1_a6135d9d6c4f6813554ddc833782bbdc.jpg?v=202606161152 ]詳細を見る :https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=gift-komeabura&cat=104

国産こめ油500g 4本、山椒香味油97g 1本入り

◇紀州の恵みギフト

人気の国産こめ油500gと、和歌山県産のぶどう山椒がブレンドされた香り豊かな「山椒香味油」を詰め合わせました。山椒の香りが飛ばないように臼で丁寧に粉末にして、低温で抽出しながらじっくりと香りを引き出し香味油に仕上げています。山椒の刺激が味覚を鋭敏にして料理の味がより美味しく感じられる逸品。そうめんやそばの味変、サラダやお肉にかけても良し！少し変わったギフトとしても喜ばれます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/27263/table/237_2_784c2b98ffcbec042cfe4b26c13cd075.jpg?v=202606161152 ]詳細を見る :https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=gift-kisyu&cat=104103

「あたらしい、お米のカタチ。」come×comeコメトコメ

つの食品の製菓製パン用のこめ油「P&Bオイル」と「国産米粉」を使用したグルテンフリースイーツ。こだわりの素材を厳選し、一つひとつ丁寧に和歌山県のちいさな工房で製造しております。コメトコメオリジナルのギフト箱をご用意しております。

come×comeスイーツの早割受付期間は6月30日（火）までとなっております。

お得な機会にぜひ、つの食品公式オンラインショップ（https://shop.tsuno.co.jp/ ）をご覧ください。

瀬戸内レモンまるごと米粉のレモンケーキ6個/1,944円(税込)→1,750円（税込）さっくりなめらか贅沢あんこサンドクッキー6個/2,074円(税込)→1,867円（税込）カリカリしっとり米粉のカヌレ/1,750円(税込)→1,575円（税込）なめらかクリームチーズスフレ(5号)/2,084円(税込)→1,876円（税込）

築野食品工業株式会社の事業概要

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

U R L ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=5DFeBnhQbqM