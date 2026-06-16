FC今治高校里山校、Co-Innovation University（CoIU）と高大接続連携協定を締結

学校法人今治明徳学園

FC今治高等学校 里山校（所在地：愛媛県今治市、学園長 岡田武史）は、2026年6月5日、Co-Innovation University（コー・イノベーション大学、以下CoIU）と「高大接続連携協定」を締結いたしました。

本協定は、高校と大学が継続的に連携し、生徒一人ひとりの探究活動や主体的な学びを支援するとともに、これからの社会に求められる「問いを立てる力」や「共創する力」を育むことを目的としています。

今後は探究支援プログラムや大学訪問、授業体験などを通じて、高校と大学をつなぐ新たな学びの機会を創出してまいります。

写真左より、CoIU 学長 高木朗義氏、FC今治高校里山校 校長 辻正太、Co-Innovation Ecosystem共同代表理事／CoIU 特別顧問 宮田裕章氏

◯協定締結の背景

本校では、建学の精神である「命をつなぐために、生きることの本質を問い、実践する」のもと、生徒一人ひとりが自らの生き方や社会のあり方に問いを持ち、その問いを地域や社会での実践を通じて探究する教育を推進しています。

予測困難で変化の激しい時代においては、知識やスキルを身につけるだけでなく、自ら問いを立て、多様な他者と協働しながら学び続ける力がますます重要になっています。

CoIUが掲げる「問いを起点とした学び」や「理論・対話・実践を往還する教育」は、本校が目指す学びのあり方と深く響き合うものです。こうした教育理念や人材育成の方向性に強く共感し、生徒一人ひとりの学びと成長の可能性をさらに広げていくため、このたび高大接続協定の締結に至りました。

◯主な取り組み：高校・大学・地域を越えて、共に育む学びへ

本協定に基づき、今後以下の取り組みを進めてまいります。

■ 探究支援プログラムの実施

CoIUが提供する探究プログラムや出張授業等を活用し、生徒の探究活動を支援します。

■ 大学訪問・授業体験

生徒がCoIU飛騨キャンパスを訪問し、授業見学や学生との交流などを体験します。

■ 高大接続入試制度の活用

本校生徒はCoIU独自の高大接続入試制度を活用することが可能になります。

■ 学校横断型の学びへの参加

他の高大接続協定校との交流や共同プロジェクト、教員研修等への参加を検討していきます。

◯コメント：Co-Innovation University 学長 高木朗義 氏

今回の協定締結は、高校と大学をつなぐ取り組みであると同時に、「問いからはじまる学び」を社会全体で育んでいくための大切な一歩だと考えています。自ら問いを立て、多様な人と対話しながら新たな価値を生み出していく力は、大学入学後に突然身につくものではなく、高校時代から育まれていくものだと思います。今回ご協定いただく各校は、それぞれの地域や教育現場で、生徒一人ひとりの可能性を信じ、新しい学びに挑戦されている学校ばかりです。私たちも大学として、生徒の皆さんが自らの問いを深め、未来を切り拓いていく学びを共につくっていきたいと考えています。 この協定を起点に、高校・大学・地域の垣根を越えた共創のネットワークを広げ、次代を担う若者たちの挑戦を支えてまいります。

◯コメント：FC今治高校里山校 校長 辻正太

CoIUが掲げる「共創」を中心とした学びのあり方は、本校が大切にしている教育理念と非常に高い親和性を感じています。今回、実際に飛騨の地を訪れ、開学間もないCoIUの挑戦に触れる中で、学生一人ひとりが自分自身の言葉で学びや将来について語る姿がとても印象的でした。また、全国各地から集まった志ある高校の皆さまと出会えたことも、大きな学びとなりました。地域や立場を超えて教育の未来を考え、実践する仲間たちとつながることができたことを大変嬉しく思います。

FC今治高校里山校では、地域や社会とのリアルな関わりの中で、生徒が自ら問いを立て、挑戦を重ねながら学ぶことを大切にしています。今回の高大接続協定を通じて、生徒たちがCoIUの学生や教職員、多様な実践者との出会いを重ねながら、自分らしい学びや進路をより主体的に描いていくことを期待しています。

今後は双方の教育実践への理解を深めながら、これからの時代に求められる学びのあり方を共に探究し、生徒たちの成長につながる連携を進めてまいります。

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は、岐阜県飛騨市に開学した4年制大学です。

「問いを立てる力」と「共創力」を育むことを教育の軸に据え、地域での実践と多様な理論・対話を往復する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題の解決に挑んでいます。飛騨高山地域を主なフィールドとしながら、全国にサテライトキャンパスを展開。地域と密接に連携した教育研究プログラムを通じて、次世代を担う人材の育成と地域社会の発展を目指します。

大学名：Co-Innovation University コー・イノベーション大学（CoIU）

運営：学校法人CoIU

開設：2026年4月

特別顧問：宮田裕章

理事長：井上博成

学長：高木朗義

学部学科：共創学部地域共創学科

所在地：岐阜県飛騨市古川町金森町11-15

ウェブサイト：https://coiu.ac.jp/

■ FC今治高校里山校について

FC今治高校 里山校は、主体的に動き、自分で考え、仲間と共に助け合える新しい時代のリーダーシップ「ヒストリック・キャプテンシップ」を持った人づくりを目指す愛媛県今治市の私立高校です。社会のなかで多様な仲間と学びあう新しい学びの仕組みを整え、実学・実践を重視した独自のカリキュラムを展開しています。3年目を迎え、より強固になった地域との連携を通じて、今後も次世代のリーダー育成に邁進してまいります。

学校名：学校法人今治明徳学園 FC今治高等学校 里山校

所在地：〒794-0081 愛媛県今治市阿方甲287番地

開校：2024年4月1日

ウェブサイト：https://fcihs-satoyama.ed.jp/