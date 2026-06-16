エス・エム・エス創業者 諸藤周平氏が登壇。ハイタレント・REAPRA共催で「コンサルタントの次の一手」を考えるオンラインセミナーを7月13日開催

ハイタレント株式会社

ハイタレント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：有吉 洋平、以下「ハイタレント」）は、REAPRA（代表取締役：諸藤 周平）との共催により、2026年7月13日（月）にオンラインセミナーを開催いたします。テーマは「コンサルタントの次の一手を考える『プロフェッショナルを極めるか、事業家になるか』」。コンサルタント出身者のキャリアを「事業創造」の観点から深掘りするイベントです。

本セミナーでは、株式会社エス・エム・エス創業者であり、現在はREAPRA グループCEOとして数多くの起業家の育成・投資を手がける諸藤周平氏をゲストに迎えます。コンサルタントとして培った力を、その先どう活かして世の中に価値を生み出していくのか。「起業・事業創造」という選択肢に焦点を当て、コンサル出身者が事業を創る際に直面する葛藤や、成功体験が時に足かせとなる瞬間、それをどう乗り越えるのかを伺います。

参加費は無料です。下記Peatixページよりお申し込みいただけます。

お申し込みはこちら :https://hitalent-reapra-260713.peatix.com/

■ 開催の背景

コンサルタントとして一定の成果を出した先には、事業会社で経営を担う、起業する、プロフェッショナルとして専門性を磨き続けるなど、さまざまな選択肢があります。一方で、その「次の一手」をどう描くかに悩む方も少なくありません。

ハイタレントは「優秀な個の選択肢と可能性を広げ、人類の進化に貢献する」というミッションを掲げ、戦略コンサルティングファーム出身者をはじめとするハイクラス人材が、その能力を最大限に発揮できる環境づくりに取り組んでまいりました。

今回、アジアを中心に起業家の育成・投資を行うREAPRAとの共催で、コンサル出身者のキャリアを「事業創造」という観点から具体的に掘り下げます。次のキャリアを考えるすべてのビジネスプロフェッショナルにとって、選択肢を広げる機会を提供することを目的としています。

■ こんな方におすすめ

■ セミナー概要

■ 登壇者プロフィール

- コンサルファーム卒業後、起業や事業づくりに興味がある方- コンサル出身者で、今のキャリアに少しモヤモヤを感じている方- コンサルタントとしての強みを次のステージでどう活かすか考えたい方- 名称：コンサルタントの次の一手を考える「プロフェッショナルを極めるか、事業家になるか」- 日時：2026年7月13日（月）19:00～20:30- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 共催：REAPRA／ハイタレント株式会社- お申し込み：https://hitalent-reapra-260713.peatix.com/ゲスト：諸藤 周平氏（REAPRA グループCEO／株式会社エス・エム・エス 創業者）

1977年生まれ。九州大学経済学部卒業。株式会社エス・エム・エスの創業者・社長として、同社の東証一部上場、アジア展開などを牽引し退任。2014年に「REAPRA（リープラ）」をシンガポールにて創業し、アジアを中心に社会課題を解決する産業の創造に向けた支援を行う。2015年、教育を通じて人々がイキイキと生き続ける力を引き出し、社会の健全な発展に貢献する「一般財団法人活育財団」を共同代表理事として設立。2021年、9世代先を見据えた社会づくりを模索する「一般財団法人雲孫財団」を代表理事として設立。

聞き手：有吉 洋平（ハイタレント株式会社 代表取締役／ローランド・ベルガー出身）

欧州最大の戦略コンサルティングファームである株式会社ローランド・ベルガーに入社し、製造業・商社・金融業・消費財など幅広い業界のクライアントに対する戦略策定を中心としたコンサルティング業務に従事。独立後はフリーコンサルタントとして、IT企業やサービス業など未経験業界を中心に、戦略策定だけでなく組織改編・業務改善・システム導入など幅広くコンサルティング業務に従事。2020年1月、個人の選択肢と可能性を広げるべくハイタレント株式会社を創業し、代表取締役に就任。

ファシリテーター：真貝 豪（ハイタレント株式会社 取締役／ワークスタイルラボ創業者）

ゴールドクレスト、トヨタテクニカルディベロップメントを経て、英MBA留学。その後、戦略立案・実行支援を得意とするコンサルティングファーム、ジェネックスパートナーズを経て独立。株式会社ワークスタイルラボを設立し代表取締役に就任。独立・フリーのコンサルタントと課題を抱えた企業をマッチングする「コンサルサーチ事業」や「コンサル業界ニュース」を立ち上げ運営。2018年8月にドリームインキュベータへ株式譲渡し、2019年退任。2024年7月、ハイタレント株式会社に参画。

■ 株式会社REAPRA 概要

REAPRAは2014年に設立された投資事業会社です。「研究と実践を通じ、産業を創造し社会に貢献する」をミッションに掲げ、日本・シンガポール・ベトナム・タイを拠点として、アジアをメインマーケットに「100年以上続く」持続可能な事業体の創出と、産業創造の旗手となる起業家の育成に取り組んでいます。

【設立】2014年9月11日

【代表取締役】諸藤 周平

【公式HP】https://jp.reapra.com/

■ ハイタレント株式会社 概要

ハイタレント株式会社が提供するサービス『HiTalent』は、優秀なタレントであるハイタレントと、ハイタレントを活用したい企業をつなぐ案件マッチングプラットフォームです。

現在、ハイタレントとして戦略コンサルティングファーム出身者や投資銀行出身者および、外資IT・マーケティング出身者の方々等にご登録いただいています。審査済みの3,500名以上のビジネスプロフェッショナルを、個人・チームで活用できるフリーランス活用サービスをご提供します。

【社名】ハイタレント株式会社／HiTalent Inc.

【設立年月日】2020年1月6日

【代表取締役】有吉 洋平

【公式HP】https://hitalent.co.jp/

【事業内容】ハイタレントと企業をつなぐ案件マッチングプラットフォーム『HiTalent』の運営