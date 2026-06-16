眼科領域専門のiseminar（アイセミナー）にて、マイシェルパ代表松本が講演しました

株式会社マイシェルパ

メンタルヘルス支援サービスを展開する株式会社マイシェルパ（以下、マイシェルパ）代表取締役で医学博士・精神科専門医の松本良平は、眼科領域専門の医学情報サイト「iseminar（アイセミナー）」にて、「眼科医が知っておきたい発達障害の基礎」をテーマに講演を行いました。

iseminar（アイセミナー）は、眼科領域を専門とする医師、研究者、看護師、コメディカルスタッフを対象とした医学情報サイトです。セミナー（講演動画）、手術ビデオ、症例スライドを通じて、新しい医学情報を提供しており、これまで、200名以上の医師が講演を行っております。

iseminar（アイセミナー）：https://iseminar.net/

本講演では、眼科疾患と発達障害の関連性について解説し、発達特性への理解を深めることで診察時の患者対応をより適切に行うための工夫を紹介しました。眼科医をはじめとする医療従事者の方々に向けて、発達障害への理解を深め、多様な患者に応じた診療に役立つ知見を提供しました。

マイシェルパでは、臨床心理士・公認心理師によるオンラインカウンセリングを提供しています。企業や自治体向けには、オンラインカウンセリングに加え、ストレスチェックや休職予防・復職支援、メンタルヘルス研修など各種メンタルヘルスソリューションを提供しています。

また、児童発達支援・放課後等デイサービスの「マイシェルパ ジュニア」を運営しています。精神科専門医や臨床心理士、公認心理師などの専門的な視点を取り入れ、エビデンスに基づいた個別支援を提供し、お子さまの成長をサポートしています。さらに、保護者の方向けにオンラインカウンセリングによるサポートも提供しています。

◼️ メンタルヘルス支援サービス「マイシェルパ」について

「マイシェルパ」は、医学博士・精神科専門医が運営するメンタルヘルス支援サービスです。精神科専門医によって厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで気軽に受けることができます。カウンセラーはご自身で選ぶことも、選んでもらうことも可能で、同じカウンセラーによる継続的支援も可能です。

サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

マイシェルパ for business：https://my-sherpa.co.jp/lp/corporate-plan001/

◼️ 「マイシェルパ ジュニア」について

「マイシェルパ ジュニア」は、医学博士・精神科専門医が運営する児童発達支援・放課後等デイサービスです。臨床心理士・公認心理師が在籍しているため、心理検査の受検が可能です。医師の診察や心理検査等の結果をもとに、お子さまの特徴に合わせた支援計画を作成し、お子さまをサポートします。

https://junior.my-sherpa.co.jp/

◼️ 株式会社マイシェルパについて

当社は、オンラインカウンセリングを中心に、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開しており、すべてのカウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。これまでに累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

2025年3月号「Forbes JAPAN」の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出・掲載されました。

【会社概要】

名称：株式会社マイシェルパ

代表者：代表取締役 松本良平（医学博士・精神科専門医）

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-2-15 虎ノ門YSビル10階

設立：2016年7月

URL：https://my-sherpa.co.jp/

「マイシェルパ」サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

「マイシェルパ ジュニア」：https://junior.my-sherpa.co.jp/

＜ご相談・お問い合わせ先＞

https://my-sherpa.co.jp/contact/