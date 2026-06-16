マルニ木工 × ONE SAUNA 共同開発の家具品質サウナ「kupu sauna」、「湯の山 素粋居」へ世界初導入

株式会社Libertyship

株式会社マルニ木工（広島県広島市、代表取締役社長：山中 洋）と株式会社Libertyship（宮崎県宮崎市、代表取締役：揚松 晴也、サウナブランド「ONE SAUNA」運営）が共同開発した家具品質のサウナ「kupu sauna」が、株式会社アクアイグニス（東京都中央区、代表取締役：立花 哲也）が運営する離れ宿「アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居（そすいきょ）」にて、世界で初めて導入されることが決定しました。導入されるのは、木をテーマにした客室「木刻（きのとき）」と、石をテーマにした客室「石砬（せきろう）」の2棟。正式導入に先駆け、2026年7月2日（木）に素粋居、現地にてプレス向け見学・体験会を開催いたします。

■本リリースのポイント

・家具の名門マルニ木工 × プロダクトデザイナー 熊野 亘 氏 × ONE SAUNA の三者協業による「家具品質のサウナ」、宿泊施設として世界初の導入

・素粋居の客室テーマに合わせ、「木刻」「石砬」で異なる体験を設計

・ONE SAUNA は2020年度グッドデザイン賞を受賞。地産地消のサウナづくりの思想を継承し、奈良・吉野ヒノキを使用

・ONE SAUNA 独自開発の特許取得済み（特許第7510172号）IoTサウナ管理システムを搭載。予熱の自動化、非常ボタン連動のヒーター自動遮断＋管理者自動コールにより、快適性・省エネ性・安全性を両立

■kupu saunaについて

1928年、広島で創業したマルニ木工は「工芸の工業化」を掲げ、世界中の建築家・デザイナーに愛されるプロダクトを生み出してきました。家具製造で培ってきた木工技術を、熱と蒸気にさらされるサウナという極限環境へ応用するため、プロダクトデザイナーの熊野 亘 氏（デザインオ フィス kumano 主宰）と、サウナ開発における温熱・体感設計のノウハウを持つ ONE SAUNA が参画。

家具レベルの仕上げ精度と、プロダクトデザイナーによる機能美・造形美を両立したサウナ「kupu sauna」が完成しました。ハーフドーム型 の曲面構造が特徴で、ロウリュ時に発生した蒸気がドーム内面の曲線を伝って循環し、入浴者の背中へ柔らかく落ちる、唯一無二の体感を生み出します。

■ 素粋居への導入概要 ─ 客室テーマ別のサウナ体験

kupu sauna layout熱のめぐりを考えられたデザインkupu sauna は屋内にも設置可能

「アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居」は、源泉100％掛け流しの天然温泉と上質な食を愉しむ全12棟の離れ宿。各客室が自然素材をテーマに設えられている点が特徴で、今回はその世界観に呼応する形で「木刻」「石砬」の2棟に kupu sauna を導入します。

▼ 木をテーマにした客室「木刻（きのとき）」

木をテーマにした客室「木刻（きのとき）」

・ウッドデッキを介してサウナへと続く動線設計

・マルニ木工のととのいチェア「kupu sauna チェア」を設置

▼ 石をテーマにした客室「石砬（せきろう）」

石をテーマにした客室「石砬（せきろう）」

・石の水風呂を備え、サウナ→石の冷水浴→外気浴のフルセット動線

・マルニ木工のととのいチェア「kupu sauna チェア」を設置

■ ONE SAUNA／地産地消のサウナづくり

ONE SAUNA は「地産地消のサウナづくり」をコンセプトに、その土地ごとの木材を活かしたサウナを国内6拠点で展開しています。今回の kupu sauna には「奈良・吉野ヒノキ」を使用。柔らかな肌触りと過度に熱くなりすぎない特性を持つ吉野ヒノキの良さを、家具品質の仕上げで最大限に引き出します。

※ ONE SAUNA は2020年度グッドデザイン賞を受賞しています。

■ IoTサウナ管理システム（特許第7510172号）

ONE SAUNA が特許を取得した独自のIoTサウナ管理システム（特許第7510172号）を kupu sauna に搭載します。

・予約データと連動した自動予熱で、稼働時間を最適化し省エネ運用を実現

・利用者がチェックインした時点で常に最適温度に整え、上質な顧客体験を提供

・客室内の非常ボタン押下時には、ヒーターを自動遮断するとともに、管理者へ自動で電話通知。万が一の事態にも即応できる安全設計

「必要なときに、必要な分だけ温める」運用により、宿泊施設に求められる高い顧客体験と、サステナブルな運営の両立を可能にします。

■ プレス向け、見学・体験会のご案内

日 時 ：2026年7月2日（木）11：00～14：30

会 場 ：アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居

〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野4842-1

内 容 ：主催者挨拶、質疑応答、フォトセッションに加え、対象の客室

「木刻」「石砬」の内覧および「kupu sauna」の入浴体験を予定しております。

登 壇 者：株式会社マルニ木工 代表取締役社長 山中 洋

株式会社Libertyship 代表取締役 揚松 晴也（ONE SAUNA）

株式会社アクアイグニス 代表取締役 立花哲也

当日の流れ： 11：00 ごあいさつ、質疑応答

11：30 客室見学・施設撮影

12：30～13：15 kupu sauna入浴体験１.（木刻：男性/石砬：女性）

13：30～14：15 kupu sauna入浴体験２.（木刻：女性/石砬：男性）

14：30 終了

お 申 込： https://forms.gle/Du6pTQEjZpPWL44r6

■ 各社概要

▼ 株式会社アクアイグニス

・本社所在地：東京都中央区京橋1-14-9 依田忠ビル7階

・代表者：代表取締役 立花 哲也

・事業内容：事業内容：飲食業／温泉施設業／菓子製造業／不動産業

・コーポレートURL：https://aquaignis-company.jp/

・施設名：アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居

・施設所在地：三重県三重郡菰野町菰野4842-1

・施設URL：https://sosuikyo.com/

▼ 株式会社マルニ木工

・所在地：広島県広島市佐伯区湯来町白砂24

・創業 ：1928年

・代表者：代表取締役社長 山中 洋

・事業内容：家具の企画・製造・販売

・URL ：https://www.maruni.com/

▼ 株式会社Libertyship（ONE SAUNA）

・所在地：宮崎県宮崎市加江田7275-1

・代表者：代表取締役 揚松 晴也

・事業内容：サウナ開発・運営／サウナ施設プロデュース／IoTサウナ管理システム「ONE SAUNA」の提供

・ブランドURL：https://onesauna.jp/

・コーポレートURL：https://libertyship.jp/