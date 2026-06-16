小売業向け統合ソリューション『retail HUB』が、業務用スーパー「ハピネス」のアプリをリリース！AIによるレシピ提案機能を搭載。

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 大成）が運営する小売業向け統合ソリューション『retail HUB』は、株式会社ハピネス（本社：宮崎県都城市、代表取締役：丸山 将史）が運営する業務用スーパー「ハピネス」のアプリをリリースすることをお知らせいたします。

▼アプリダウンロードはこちら

- iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1550212272(https://apps.apple.com/jp/app/id1550212272)- Android（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.totemoplus.ra_10001_happiness(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.totemoplus.ra_10001_happiness)

「ハピネス」アプリ リリース概要

本アプリは、ハピネスポイントのデジタル化、チラシやクーポンなど日々のお買い物をおトクにする情報や体験を一つにまとめたアプリです。エブリーが運営する57,000件以上のレシピ動画サービス「デリッシュキッチン」のAI技術を活用したAIレシピ提案機能を新たに搭載。「今日何を作ろう」という買い物中の悩みに、その場で答えるアプリへと進化しました。

目玉機能：AIによるレシピ提案機能

買い物前や買い物中に「冷蔵庫にある食材で何を作ろう」「献立が思いつかない」と迷う場面は少なくありません。本機能は、そんな日常の悩みに寄り添う、対話型のレシピ提案機能です。

- 思いついた言葉を入力するだけ：「トマトと卵」「鶏むね肉」など、頭に浮かんだ食材やキーワードを入力すると、AIがおすすめのレシピを提案します。- 会話で絞り込める：「子ども向けで」「15分以内で作りたい」といった条件を追加で伝えると、AIが対話形式で要望に合ったレシピへと絞り込みます。- デリッシュキッチンのAI技術を活用：エブリーが運営するレシピ動画サービス「デリッシュキッチン」で培ったAI技術を活用し、自然な言葉のやり取りから最適なレシピを提案。提案されたレシピは、レシピ動画で調理手順まで確認できます。

買い物の前に献立を決めたり、店頭で旬の食材からメニューを発想したりと、来店前から店内までの購買体験をなめらかにつなぎます。

今後の展望

昨今の小売業界では、ファン化促進のため、アプリを通じた顧客体験の向上が一層重要になっています。「retail HUB」は、チラシ・クーポンといった基本機能に加え、エブリーがメディア事業で培ってきたコンテンツ・AI技術を小売アプリへと融合させることで、単なる販促ツールにとどまらない「買い物が楽しくなるアプリ」と「お客様一人ひとりに寄り添った買い物体験」の実現を目指します。今回のAIレシピ提案機能は、その第一歩です。今後も「retail HUB」は、小売業が生活者に新しい買い物体験をとどけるHUBであり続けることを目指してまいります。

サービスに関するお問い合わせはこちら ▶︎ info-retailhub@every.tv

株式会社ハピネスについて

私たちはC&C業務用スーパーとして、県内外の食のプロへ食材を届けています。食材を提供していただいている生産者の方、食材を使って料理を作られる方、そしてその料理を食べられる方へ、これまでもこれからも、思いまでつないでいきたい。食材を通して、私たちが関わるすべてのみなさんの笑顔になることが、ハピネスの存在意義であり、私たちの仕事です。

WEBサイト：https://happiness-cc.jp/

『retail HUB』について

「小売業が新しい買い物体験をとどけるHUBに」

お客様が期待する買い物体験は、日々進化しています。買い物時のレシピ・献立の提案や健康サポート、アプリでの決済時やポイントカードやクーポンの管理、家に帰ってからも買い物したもののレシピ提案や、店舗に行かなくても完結するネットスーパーでの購入などなど。『retail HUB』は店頭でもネットでも、あらゆる課題をデジタルの力で総合的にサポートするパートナーを目指してまいります。

WEBサイト：https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/retailapp

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/