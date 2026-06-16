SoVeC、体験型サロン「nemcaro LAB」の音響設計・音響コンテンツを株式会社クロアと共同開発

SoVeC株式会社

SoVeC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：上川 衛、以下「SoVeC」）は、睡眠ウェルネスブランド「nemcaro」の体験型ウェルネスサロン「nemcaro LAB」において、音響設計および音響コンテンツ制作を、株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田馬準、以下「クロア」）と共同で開発しました。

本取り組みは、長年にわたり睡眠ウェルネスのノウハウを蓄積してきたクロアと、SoVeCが持つ立体音響に関するノウハウが出会うことで実現したものです。「五感を整えることで休息の質を高める」ことを目指す「nemcaro LAB」の挑戦に対し、SoVeCの「音のXR体験」はその中核を担う存在となっています。

SoVeCが提供する「音のXR体験」と、各部屋に設置されたウェルネスデバイス「nemcaro スピーカー」のサウンドを組み合わせることで、自然環境のように常に変化し続ける「生きた自然音空間」をリアルタイムに生成。単なる背景BGMの枠を超え、音そのものを体験の中心へと引き上げることで、利用者の五感を整えるための没入感のあるウェルビーイング空間を実現しています。

■ 「音のXR体験」がウェルネスサロン「nemcaro LAB」に導入

nemcaro LAB（ネムカロ・ラボ） / Photo by masatoshi yamashiro

SoVeCの「音のXR体験」は、ゲームサウンドエンジンvaud*¹がリアルタイムに生成するインタラクティブなサウンドを、ソニーの立体音響プレイヤー*²があらゆる形状の空間に配置した複数のスピーカーを統合制御することで、思い通りの空間体験を実現します。

今回の導入では、その体験を「nemcaro LAB」の空間特性に合わせて最適化しました。

*¹ 寺坂波操株式会社が開発したインタラクティブサウンドエンジンvaud

*² ソニー株式会社技術開発研究所が開発した立体音響技術

■ SoVeCが実施した取り組み

１.「nemcaro LAB」に最適化された空間音響設計

自然の気配が立体的に広がる音環境 / Photo by masatoshi yamashiro

「nemcaro LAB」では、エントランス・廊下・複数の個室といったウェルネスサロンの空間特性に最適化した音像定位と包囲感を実現する空間音響設計を実施しました。スピーカーの適切な選定と配置により、合計18個のスピーカーを活用しながら各エリア全体に自然の気配が立体的に広がる音環境を構築しています。

２.「nemcaro スピーカー」のサウンドに合わせた立体音響演出

nemcaro スピーカー音に包み込まれるような没入感のあるサウンド体験を実現 / Photo by masatoshi yamashiro



クロアの音環境設計思想「薬用音楽(R)」から生まれたウェルネスデバイス「nemcaro スピーカー」から再生される全4種類のサウンドごとに合わせ、異なる立体音響演出をSoVeCが設計。「nemcaro」のサウンドに含まれる周波数特性や帯域を考慮して、新たに音素材を制作しました。お客様が選択する音の種類に応じて、各部屋で音の広がりと自然なゆらぎを生み出します。

また、部屋ごとに違う音の種類を選んでも違和感のない音空間になるよう工夫を施しています。

■ウェルネスデバイス「nemcaro（ネムカロ）」

公式サイト：https://nemcaro.jp/device

３. リアルタイムに生成される、インタラクティブなサウンド

音・香り・施術を通じて深い休息体験を提供する / Photo by masatoshi yamashiro

リアルタイムに動作するゲームサウンドエンジンvaudにより、自然環境のように常に変化し続ける音空間を実現しています。例えば、鳥のさえずりや川の水流音に対して、ボリューム・タイミング・音質・音程をランダムに制御して音のゆらぎを生むことにより、一度として同じにならない音空間が生まれ続けているため、長時間の滞在でも違和感が少なく、心地よい音環境を提供します。

■ 今後の展開

SoVeCは、立体音響技術とXR技術を活用した空間演出の提供を通じて、ウェルネス領域・リテール領域における新たな体験価値の創出を目指してまいります。

■ 店舗概要

「nemcaro LAB」は、音・香り・施術を組み合わせた五感統合型のウェルネス体験を創出するサロンです。「店舗そのものがブランド体験となる空間」をコンセプトに、機能性サウンドとリラクゼーション体験を統合した新しいウェルネス体験拠点として、2026年6月15日に東京・恵比寿に正式オープンしました。

従来のリラクゼーションサロンでは音が“背景BGM”として扱われることが多い一方、「nemcaro LAB 」では音を体験の中心に据え、来訪者が深く整い、五感が開いていく時間を創出することを目指しています。

体験型ウェルネスサロン『nemcaro LAB』/ Photo by masatoshi yamashiro

店名: nemcaro LAB（ネムカロ・ラボ）

所在地: 東京都渋谷区恵比寿南 1-17-15 VORT 恵比寿 VI 2F-A

最寄駅: JR「恵比寿」駅 徒歩約5分 / 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩約3分

営業時間: 10:30～19:00（完全予約制）

定休日: 不定休（公式サイトにて公開）

公式サイト: https://lab.nemcaro.jp

予約: 公式サイトより 24時間受付

お問い合わせ: info@nemcaro.jp

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。

創業以来、医学博士や医療機関との連携のもと、音楽・映像・香りなどを活用したウェルビーイングコンテンツの研究開発を行い、国内外に向けて多様なコンテンツを提供。

公式サイト：https://croix.asia/

SoVeC株式会社は、「テクノロジーの力でコミュニケーションを進化させる」というミッションのもと、デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供と新しい顧客体験の創出を追求します。

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。