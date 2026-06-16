【商談会】秋田最大級の “食” の商談会「あきた県産食材 マッチング商談会2026」開催！

秋田県

秋田県の食品事業者と県内外のバイヤー企業をつなぐ『県産食材マッチング商談会』を開催します。今年の出展予定は104社、うち28社は新規や３年以内に出展のなかった事業者です。 秋田ならではの商品を手に取り、生産者や製造者の思いを聞くことのできる場となっておりますので、多くの食品関連企業バイヤー様のご来場をお待ちしております。

なお、本商談会は事前登録制となりますので、特設サイトの登録フォームより事前登録をお願いします。また、出展者との対面での個別商談をご希望の際は特設サイトからご予約ください。

当商談会では、展示商談・予約個別商談・試食の提供・県産食材のPR展示等を実施します。

多数のご参加お待ちしております。

▼開催日時：２０２６年７月１６日（木）9:30 ～ 16:00

▼会 場：秋田テルサ（秋田県秋田市御所野地蔵田3-1-1）

TEL.018-826-1800

＜展示商談＞体育館

＜予約商談＞ホール

▼特設サイト：https://akita-foodmatching.com/

▼来場登録締切日：２０２６年７月１５日（水）正午

主催：秋田県