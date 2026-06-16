【リニューアル OPEN】「買取専科 グルメシティ鶴川緑山店」が6月16日(火)リニューアル OPENしました！

株式会社SENKA

買取専科 グルメシティ鶴川緑山店 外観

買取専科 グルメシティ鶴川緑山店が2026年6月16日(火)にリニューアルオープンいたしました！

東京都町田市周辺で貴金属買取・ダイヤモンド、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、買取専科 グルメシティ鶴川緑山店までお気軽にご相談ください！

これからも地域に寄り添った店舗づくりを目指してまいります。

接客ブース

金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん洋酒・切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！

どんなお品物でも無料にて査定させていただいておりますので、気になるお品物がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

他店で断られたお品物でも、買取専科なら査定＆お買取り可能です！

今ならリニューアルオープン記念として以下のキャンペーンを実施しております。

リニューアルオープン 6月30日(火)までの限定キャンペーン

ブランドバック・時計・宝石のご成約で買取金額最大30％UP！

※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。

またインゴットや一部金貨は対象外となります。

キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。

キャンペーンは6月30日(火)までの期間限定です。

この機会にぜひご利用ください！

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。

買取専科について

買取専科は北海道から広島まで全国に57店舗以上展開中！



【東京都 その他の店舗】

・買取専科 河辺店(https://kaitori-senka.co.jp/shop/kabe)

〒198-0036

東京都青梅市河辺町10-1-3 スプリング河辺駅前ビル 1階

・買取専科 十条本店(https://kaitori-senka.co.jp/shop/jyujyo)

〒114-0031

東京都北区十条仲原1-2-4 らんぷビル1階

・買取専科 リヴィンオズ大泉店(https://kaitori-senka.co.jp/shop/oizumi)

〒178-0063

東京都練馬区東大泉2-10-11 リヴィンオズ大泉店 5階

・買取専科 あきる野ルピア店(https://kaitori-senka.co.jp/shop/akiruno)

〒197-0804

東京都あきる野市秋川1-8 あきる野ルピア店1階

・買取専科 西友吉祥寺店(https://kaitori-senka.co.jp/shop/kichijoji)

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目12-10 西友吉祥寺店3階

＼東京以外にもぞくぞく展開中！／ 全国の店舗一覧はこちら(https://kaitori-senka.co.jp/shop)

心に寄り添う満足査定しませんか？

店舗情報

店舗名：買取専科 グルメシティ鶴川緑山店

住所：〒195-0055 東京都町田市三輪緑山1丁目2-2 グルメシティ鶴川緑山店 1階

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：0120-847-731

URL：https://kaitori-senka.co.jp

※古物営業法に基づき、身分証明書のご提示が必要です。ご来店の際は運転免許証・マイナンバーカードいずれかをお持ちください。