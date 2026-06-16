Viltrox、APS-C向け中望遠ポートレートレンズ「AF 75mm F1.8 EVO」新発売
メーカー希望小売価格：\75,000(税込)
映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 75mm F1.8 EVO」を2026年6月16日(火)に発売いたします。
対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX
EVO｜The Essential Lens, Redefined（本質的なレンズを再定義）
EVOシリーズは、Viltroxのレンズラインナップにおける新たな“コア・プライム”カテゴリとして誕生しました。
従来の「Proシリーズ（ハイスペック志向）」と「Airシリーズ（軽量・廉価志向）」の中間に位置し、高性能・機動性・価格バランスの最適化を目指すシリーズです。
開発コンセプト
- 高い光学性能を維持しつつ、従来の高価格・大重量レンズに対して“手の届きやすく機動性の高い選択肢”を提供。
- 撮影を日常・創作・プロジェクトのいずれでも快適にできるよう、操作性・携帯性を重視。
- 快適な操作性と拡張性（絞りリング、USB-Cファームウェア更新対応）
- 防塵・防滴構造など、信頼性と実用性を両立
製品概要
「Viltrox AF 75mm F1.8 EVO」は、APS-Cミラーレスカメラ向けに設計された中望遠AF単焦点レンズです。75mmの焦点距離は、APS-Cカメラ装着時に35mm判換算で約112.5mm相当となり、人物を自然に引き立てながら、背景をやわらかくぼかしたポートレート撮影を楽しめます。開放F1.8の明るさにより、被写体を背景から浮かび上がらせる立体感のある描写が可能です。人物撮影はもちろん、スナップ、ペット、花、小物など、日常の中で印象的な被写体を切り取りたいシーンに適しています。光学系にはEDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を採用し、色収差を抑えたクリアでシャープな描写を実現。STMモーターによる快適なオートフォーカスに対応し、静止画・動画のどちらでも軽快に使用できます。約325gからの軽量設計により、APS-Cカメラとの組み合わせでも持ち歩きやすく、旅行や街歩き、日常のポートレート撮影におすすめの一本です。
主な特長
- APS-Cで自然なポートレートを楽しめる約112.5mm相当の画角
75mmの焦点距離は、APS-Cカメラ装着時に35mm判換算で約112.5mm相当。中望遠ならではの自然な圧縮効果により、人物を美しく引き立て、背景をやわらかく整理したポートレート撮影が楽しめます。
- EDレンズ2枚・高屈折率レンズ2枚を採用
9群11枚の光学設計に、EDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を採用。色収差を抑え、開放からクリアでシャープな描写を実現します。解像感となめらかなボケ味をバランスよく両立しています。
- 約325gからの軽量コンパクト設計
富士フイルムXマウント用は約325g、ソニーEマウント用は約335g、ニコンZマウント用は約355gの軽量設計です。中望遠レンズでありながら持ち出しやすく、旅行や街歩き、日常の撮影にも気軽に携行できます。
- 最短撮影距離0.74mで近距離撮影にも対応
最短撮影距離は0.74m、最大撮影倍率は0.12倍。ポートレートだけでなく、花や小物、手元のディテールなど、少し寄った撮影にも対応します。
- 屋外撮影にも配慮した実用的な設計
マウント部にはラバーシーリングを採用し、前玉には水滴や汚れが付きにくいコーティングを施しています。さらに58mm径のフィルターに対応し、USB Type-Cポートによるファームウェアアップデートにも対応しています。
レンズ構成とMTF図
仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/67_1_c8c24d19aafb7662c89117f4567f058e.jpg?v=202606160352 ]
【作成画像】
【作成画像】
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【 Viltrox AF 75mm F1.8 EVO 販売ストア 】
[映像嵐オンラインストア]
https://viltroxjapan.jp/products/af75-evo
[Amazon]
https://amzn.asia/d/0ixwsYSs
[E&Iクリエイション様の通販サイト]
https://2ndfocus.com/products/viltrox-af-75mm-f1-8-evo
※2026年6月16日（火）各大量販店にリリースされます。
映像嵐株式会社について
映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。
取り扱いブランド：Viltrox、Marsace
今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に
「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。
会社名：映像嵐株式会社
所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F
代表取締役：陳京、陸孜豪
事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売
公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/
本件に関するお問い合わせ
メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp
電話番号：052-778-8866