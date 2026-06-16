Viltrox、APS-C向け中望遠ポートレートレンズ「AF 75mm F1.8 EVO」新発売

映像嵐 株式会社

メーカー希望小売価格：\75,000(税込)

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 75mm F1.8 EVO」を2026年6月16日(火)に発売いたします。

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX

EVO｜The Essential Lens, Redefined（本質的なレンズを再定義）

EVOシリーズは、Viltroxのレンズラインナップにおける新たな“コア・プライム”カテゴリとして誕生しました。

従来の「Proシリーズ（ハイスペック志向）」と「Airシリーズ（軽量・廉価志向）」の中間に位置し、高性能・機動性・価格バランスの最適化を目指すシリーズです。

開発コンセプト

- 高い光学性能を維持しつつ、従来の高価格・大重量レンズに対して“手の届きやすく機動性の高い選択肢”を提供。- 撮影を日常・創作・プロジェクトのいずれでも快適にできるよう、操作性・携帯性を重視。- 快適な操作性と拡張性（絞りリング、USB-Cファームウェア更新対応）- 防塵・防滴構造など、信頼性と実用性を両立

製品概要

「Viltrox AF 75mm F1.8 EVO」は、APS-Cミラーレスカメラ向けに設計された中望遠AF単焦点レンズです。75mmの焦点距離は、APS-Cカメラ装着時に35mm判換算で約112.5mm相当となり、人物を自然に引き立てながら、背景をやわらかくぼかしたポートレート撮影を楽しめます。開放F1.8の明るさにより、被写体を背景から浮かび上がらせる立体感のある描写が可能です。人物撮影はもちろん、スナップ、ペット、花、小物など、日常の中で印象的な被写体を切り取りたいシーンに適しています。光学系にはEDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を採用し、色収差を抑えたクリアでシャープな描写を実現。STMモーターによる快適なオートフォーカスに対応し、静止画・動画のどちらでも軽快に使用できます。約325gからの軽量設計により、APS-Cカメラとの組み合わせでも持ち歩きやすく、旅行や街歩き、日常のポートレート撮影におすすめの一本です。

主な特長

- APS-Cで自然なポートレートを楽しめる約112.5mm相当の画角75mmの焦点距離は、APS-Cカメラ装着時に35mm判換算で約112.5mm相当。中望遠ならではの自然な圧縮効果により、人物を美しく引き立て、背景をやわらかく整理したポートレート撮影が楽しめます。- EDレンズ2枚・高屈折率レンズ2枚を採用9群11枚の光学設計に、EDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を採用。色収差を抑え、開放からクリアでシャープな描写を実現します。解像感となめらかなボケ味をバランスよく両立しています。- 約325gからの軽量コンパクト設計富士フイルムXマウント用は約325g、ソニーEマウント用は約335g、ニコンZマウント用は約355gの軽量設計です。中望遠レンズでありながら持ち出しやすく、旅行や街歩き、日常の撮影にも気軽に携行できます。- 最短撮影距離0.74mで近距離撮影にも対応最短撮影距離は0.74m、最大撮影倍率は0.12倍。ポートレートだけでなく、花や小物、手元のディテールなど、少し寄った撮影にも対応します。- 屋外撮影にも配慮した実用的な設計マウント部にはラバーシーリングを採用し、前玉には水滴や汚れが付きにくいコーティングを施しています。さらに58mm径のフィルターに対応し、USB Type-Cポートによるファームウェアアップデートにも対応しています。

レンズ構成とMTF図

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/67_1_c8c24d19aafb7662c89117f4567f058e.jpg?v=202606160352 ]

【作成画像】

【作成画像】

【作成画像】

【 Viltrox AF 75mm F1.8 EVO 販売ストア 】

[映像嵐オンラインストア]

https://viltroxjapan.jp/products/af75-evo

[Amazon]

https://amzn.asia/d/0ixwsYSs

[E&Iクリエイション様の通販サイト]

https://2ndfocus.com/products/viltrox-af-75mm-f1-8-evo

※2026年6月16日（火）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866