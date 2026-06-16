Viltrox、APS-Cで135mm相当の本格ポートレートが楽しめる軽量中望遠レンズ「AF 90mm F2.2 EVO」発売

映像嵐 株式会社

メーカー希望小売価格：\85,000(税込)

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 90mm F2.2 EVO」を2026年6月16日(火)に発売いたします。

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX

EVO｜The Essential Lens, Redefined（本質的なレンズを再定義）

EVOシリーズは、Viltroxのレンズラインナップにおける新たな“コア・プライム”カテゴリとして誕生しました。

従来の「Proシリーズ（ハイスペック志向）」と「Airシリーズ（軽量・廉価志向）」の中間に位置し、高性能・機動性・価格バランスの最適化を目指すシリーズです。

開発コンセプト

- 高い光学性能を維持しつつ、従来の高価格・大重量レンズに対して“手の届きやすく機動性の高い選択肢”を提供。- 撮影を日常・創作・プロジェクトのいずれでも快適にできるよう、操作性・携帯性を重視。- 快適な操作性と拡張性（絞りリング、USB-Cファームウェア更新対応）- 防塵・防滴構造など、信頼性と実用性を両立

製品概要

「Viltrox AF 90mm F2.2 EVO」は、APS-Cユーザーのために設計された軽量中望遠AF単焦点レンズです。APS-Cカメラ装着時には35mm判換算で約135mm相当の画角となり、人物を自然に引き寄せ、背景を大きくぼかした印象的なポートレート撮影を楽しめます。開放F2.2の明るさにより、被写体を美しく際立たせるやわらかなボケ表現が可能です。人物の表情や肌、髪の質感を繊細に描きながら、背景をすっきり整理できるため、日常のスナップから本格的な作品撮りまで幅広く活躍します。光学系にはEDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を採用し、クリアで高コントラストな描写を実現。さらにSTMモーターによる快適なAF性能により、ポートレート、ペット、花、イベント撮影など、さまざまなシーンで軽快に撮影できます。約320gからの軽量設計により、APS-Cカメラとの組み合わせでも扱いやすく、持ち歩きやすい中望遠レンズとして、撮影表現を一段広げる一本です。

主な特長

- APS-Cで本格ポートレートが楽しめる約135mm相当の画角90mmの焦点距離は、APS-Cカメラ装着時に35mm判換算で約135mm相当。被写体を自然に引き寄せ、背景を大きくぼかしやすい中望遠画角により、人物を印象的に切り取るポートレート撮影に適しています。- 開放F2.2が生み出す、やわらかなボケと立体感開放F2.2の明るさにより、背景をなめらかにぼかし、被写体を美しく際立たせます。人物の表情や髪、衣装の質感を繊細に描きながら、奥行きのある一枚を撮影できます。- EDレンズ2枚・高屈折率レンズ2枚を採用8群10枚の光学設計に、EDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を採用。色収差を抑え、開放からクリアでシャープな描写を実現します。細部の解像感と、背景のなめらかなボケ味をバランスよく両立しています。- 中望遠ながら持ち出しやすい軽量設計ソニーEマウント用は約320g、富士フイルムXマウント用は約325g、ニコンZマウント用は約345g。中望遠レンズでありながら軽量で、APS-Cカメラの機動力を活かした撮影に適しています。旅行や街歩きにも気軽に持ち出せます。- 0.74mまで寄れる、表現の幅が広い一本最短撮影距離は0.74m。ポートレートだけでなく、花や小物、手元のディテールなど、少し寄った撮影にも対応します。中望遠ならではの圧縮感とボケを活かし、被写体を印象的に描写できます。- ファームウェアアップデートに対応USB Type-Cポートを搭載し、ファームウェアアップデートに対応。レンズを最新の状態に保ちやすく、安心して長く使用できます。

レンズ構成とMTF図

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/66_1_f11bb22567d6d89bc07feaed430acb4d.jpg?v=202606160352 ]

【作成画像】

【作成画像】

【作例動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KAJ4x5ZUqsI ]

【 Viltrox AF 90mm F2.2 EVO 販売ストア 】

[映像嵐オンラインストア]

https://viltroxjapan.jp/products/af90-evo

[Amazon]

https://amzn.asia/d/0hJWVmCQ

[E&Iクリエイション様の通販サイト]

https://2ndfocus.com/products/viltrox-af-90mm-f2-2-evo

※2026年6月16日（火）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866