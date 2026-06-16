StandardAI、「Contact Center MashUpBOX 2026」に出展

StandardAI株式会社

StandardAI株式会社（本社：東京都北区、代表取締役：鈴木 崇、以下 StandardAI）は、2026年7月10日（金）に東京永田町の砂防会館別館にて開催されるコンタクトセンター関係者向けリアルイベント「Contact Center MashUpBOX 2026」（主催：株式会社コムデザイン）に出展します。

本イベントは、コンタクトセンター領域の最新テクノロジーベンダー27社が一堂に集結するリアルイベントです。StandardAIは、クラウド型CTI「CT-e1/SaaS」（提供：株式会社コムデザイン）との連携済みAIソリューション「オペすいすい」をブースにてご紹介します。

■ ブースの見どころ

「コンタクトセンターで働く人たちを、もっとすいすい楽にしたい」コールセンター業務改善AI『オペすいすい』https://opesuisui.ai(https://opesuisui.ai)

『オペすいすい』は、コンタクトセンターの現場でAIが会話をリアルタイムに理解し、ブラウザ画面上でオペレーターの業務をアシスト・ナビゲーションするAIツールです。

通話中の内容を瞬時に解析し、話すべき内容や回答候補を提示。さらに会話終了後には、AIが対応履歴やレポート下書きを自動で作成します。

３つの機能で、現場の「迷わず話す」「確実に記録を残す」を支援し、業務効率の改善と品質の均一化を同時に実現します。

- 用件すいすい（AI要件判定） 顧客の冒頭発話をリアルタイム解析し、シナリオに沿った応対手順をオペレーターへ即時提示。初動対応のスピードと正確性を高めます。- 回答すいすい（AI FAQ） 質問内容を即時解析し、関連FAQから最適な回答候補を提示。対応履歴の学習によりFAQを自動生成・更新し、ナレッジを常に最新化します。- 後処理すいすい（AI後処理） 会話内容を自動解析し、対応履歴・入力項目・レポート下書きを正確に作成・登録。後処理にかかる時間を大幅に削減します。導入効果（事前検証データ）- AHT（平均処理時間）：約27.4%削減（821秒 → 596秒）- ACW（後処理時間）：約54.3%削減（317秒 → 145秒）

ブースでは担当者が導入後のパフォーマンスデータや現場の運用事例をご紹介します。「自社のセンターに合うか？」「実際の現場ではどう使われているのか？」など、画面越しでは聞きにくいことも直接ご相談いただける機会です。ぜひお立ち寄りください。

■ ナビゲーター・トークス（ミニセミナー）登壇のご案内

【セミナータイトル】「AIが電話を減らす時代」に、オペレーターの仕事はどう変わるのか？

【登壇者】

鈴木 崇（StandardAI株式会社 代表取締役）

システム開発エンジニアとして大規模システム開発、スマートフォンアプリ開発、ゲーム開発に従事。コンタクトセンターBPO企業ではAIプロジェクトの立ち上げ責任者として、AIを活用した業務システム・アプリケーションの設計、開発、運用を担当。コンタクトセンター現場におけるAI活用の実践経験をもとに、AIとオペレーター業務のこれからを発信している。2024年にStandardAIを設立。



【内容】

AIによる自己解決が進み、簡単な問い合わせは"人に届く前"に解決され始めています。では、人間のオペレーターは不要になるのでしょうか。海外の最新事例をもとに、「減る問い合わせ」と「難しくなる対応」の実態、そして今後必要になるオペレーター支援のあり方を解説します。

【日時】2026年7月10日（金） 11:40～12:00

【会場】砂防会館別館 ナビゲーター・トークス B会場

■ 開催概要

■ StandardAI株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171710/table/4_1_3a9f0cb09a476593edf645ec753439f0.jpg?v=202606160352 ]

StandardAI株式会社は、「コンタクトセンターで働く人たちを、もっとすいすい楽にしたい」というビジョンのもと、AIソリューションの開発・提供を行っています。主力プロダクト「オペすいすい」は、リアルタイム音声認識とLLMを活用してオペレーターの業務をAI支援し、応対品質の均一化と生産性向上を実現します。クラウド型CTI「CT-e1/SaaS」（株式会社コムデザイン提供）との連携により、既存コンタクトセンター環境へのスムーズな導入が可能です。

- 設立：2024年6月24日- 所在地：東京都北区中里3-1-4-1F- 代表取締役：鈴木 崇- URL：https://opesuisui.ai

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