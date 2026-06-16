SNS発信の起案から運用までを一気通貫で担うAI執事サービス『SebaschaNS(セバスチャンス)』、2026年7月提供開始へ ― ベイワークス株式会社設立

ベイワークス株式会社

ベイワークス株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：河野陽介）は、2026年5月18日に設立いたしました。自社プロダクトとして、SNS発信の起案・運用・リード導線づくりまでを一気通貫で支援する月額制のAI執事サービス「セバスチャンス」を開発しており、2026年7月の提供開始を予定しています。

【URL】https://bay-works.com(https://bay-works.com)

■ 設立の背景：優れた知見ほど、発信されずに埋もれている

コンサルタント、士業、サービス提供事業者など、知識を強みとする事業者の多くは、本業の知見が豊富である一方、SNSでの情報発信に十分な時間を割けていません。生成AIの普及により「文章を作る」こと自体は容易になりましたが、自分らしい切り口で発信を続け、フォロワーとの関係を築き、仕事の依頼につなげるところまでは、依然として大きな労力がかかります。

当社はこの課題に対し、「知を埋もれさせない」をミッションに掲げ、事業者の発信活動そのものを任せられるサービスを提供するために設立されました。

■ AI執事サービス「SebaschaNS(セバスチャンス)」とは

セバスチャンスは、執事が主人に仕えるように、利用者に先回りして発信を支えるAIサービスです。

- 発信の起案：利用者の知見や人柄をふまえ、投稿ネタと文面をAIが先回りして用意します- 運用の伴走：投稿の継続を支え、反応をふまえた改善まで一気通貫で担います- リード導線：発信を「いいね」で終わらせず、相談や依頼につながる流れを設計します

操作は誰でも迷わず使えるシンプルな設計とし、SNS運用の専門知識がない方でも利用を開始できます。2026年5月には3週間のクローズドβテストを実施し、コンサルタント・士業・経営者など複数の属性の事業者に参加いただきながら、サービスの改善を重ねてきました。

■ 今後の展開

2026年7月の正式提供開始に向けて、事前案内やプロモーション施策を順次発表してまいります。詳細は当社プレスリリースおよび公式サイトにてお知らせいたします。

■ 代表者あいさつ

代表取締役社長 河野陽介

優れた知見を持つ事業者ほど、日々の業務に追われ、発信にまで手が回らないのが実情です。私たちはこの状況をテクノロジーの力で変えたいと考え、ベイワークス株式会社を設立しました。セバスチャンスは、利用者に寄り添い、考えるより先に動いて発信を支えるサービスです。

■ 会社概要

会社名：ベイワークス株式会社（Bayworks Inc.）

所在地：〒143-0024 東京都大田区中央4-25-13

役員：代表取締役社長 河野陽介 ／ 取締役 山本達巳

設立：2026年5月18日

資本金：200万円

事業内容：AI執事サービス「セバスチャンス」の開発・運営、Webアプリケーション・モバイルアプリ・AI連携システム・データ基盤の受託開発

公式サイト：https://bay-works.com/

[お問い合わせ先]

info@bay-works.com