統合型ケアマネジメントシステム「ハイケアウェルネス」、大学病院など大規模医療機関の医局管理効率化と働き方改革に向け、「ハイケアウェルネス 医局向けエディション」を提供開始

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室 克哉、証券コード：4071）は、大手エンタープライズ・中堅企業シェアNo.1（*）の「タレントパレット」を基盤とし、医療・介護現場でのデータの一元管理や、業務の効率化を支援する統合型ケアマネジメントシステム 「HIcare Wellness Powered by Talent Palette（以下：ハイケアウェルネス）」において、大学病院などの医療機関が長年課題としてきた「医局（診療科）」特有の人材管理・複雑なアサイン調整を、データとAIの力で解決し、医師の働き方改革を推進する「ハイケアウェルネス 医局向けエディション」の提供を開始しました。

すでに、都内有数の大規模大学病院において数十に及ぶ全診療科への一斉導入が決定しており、各科の個別運用を維持しながら病院全体を横断的にモニタリングできる「統合ダッシュボード」の構築が進んでいます。医局人材管理の標準プラットフォームとして、その活用は本格化しています。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2026」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2024～2025年度予測）

■ 背景と課題：2024年問題で限界を迎えた「医局の縦割り（サイロ化）」とアナログな派遣管理

2024年4月から本格適用された「医師の働き方改革」により、関連病院（外勤先）での勤務を含めた厳格な労働時間管理が義務付けられました。しかし、大規模医療機関では長年の慣習により、以下のような深刻な課題が顕在化しています。

・【病院全体（経営・統括側）】ガバナンスの限界と人材のブラックボックス化

診療科（医局）ごとに管理項目や運用ルールが独立しており、人材データが紙やExcelで属人的に管理されているケースが多く見られます。その結果、病院全体として「誰が・どこで・どのような経験を積んでいるか」を横断的に把握できず、統一的な評価や機動的な意思決定が困難となっています。

・【各医局（現場側）】複雑を極める派遣管理と、増大する業務負荷

多数の関連病院へ派遣される研修医や専攻医の所属情報が体系的に蓄積されておらず、過去や将来の配置状況の把握が困難です。その結果、外勤先での労働時間の突合や厚生労働省への届け出、監査対応に多大な事務工数が発生し、本来注力すべき医療業務や教育の妨げとなっています。

・ 導入の意義とハイケアウェルネスがもたらす価値：「統制」と「独立性」の両立

ハイケアウェルネスは、大手企業向けに実績のある「グループ戦略ポータル」の機能を医療機関向けに最適化しました。これまで導入の壁となっていた「病院全体の統合管理（ガバナンス）」と「各医局の柔軟な運用（ローカルルール）」という相反するニーズを、独自のシステム構造によって両立します。

1. 医局の独自性を許容しつつ、病院全体を可視化する「統合データベース」

各医局の独自の管理項目や運用ルールを維持しながら、病院全体で必要な共通情報（資格や経歴など）だけを「統合ダッシュボード（全体ポータル）」に自動集約します。役職名称など科ごとの差異も共通の管理データへ自動で紐づけ（マッピング）することで、医局ごとの利便性を損なうことなく、全院横断の人材管理と迅速な意思決定を実現します。

また、権限に応じたアクセス制御（各科担当者は自科のみ、管理者は全科閲覧など）により、高いセキュリティを確保した人事情報管理が可能です。

統合データベースイメージ

2. 働き方改革の切り札となる、複雑な派遣・アサイン状況の可視化

研修医が複数の関連病院を巡回・外勤する複雑なスケジュールを、時系列のプロジェクトとしてシステム上で可視化し、一元管理します。過去の派遣履歴から将来の配置予定までを直感的に把握・管理できるため、これまで手作業で行っていた監査対応や実績報告の負担を大幅に軽減します。

3. AIを活用した最適配置で、医師のキャリア形成と「選ばれる医局」づくりを支援

直感的なドラッグ＆ドロップ操作に加え、AIによる異動シミュレーションにより、人材配置の影響を定量的に把握できます。さらに、蓄積されたスキルや経験データをもとに、AIが最適な人材配置を提案（レコメンド）します。医師一人ひとりの特性や希望に応じた配置を実現することで、働きがいの向上と優秀な若手医師の定着を継続的に支援します。

配置検討イメージ（タスクフォース）

■ 今後の展望：全国の大学病院の標準モデル確立へ

ハイケアウェルネスは、医局人材に関する情報を一元的に蓄積するだけでなく、そのデータを各種の届け出や施設間の比較・分析、さらには研究連携にも活用できる仕組みの構築を進めています。

さらに、こうして蓄積・可視化されたデータを基盤に、今後はAIによる人材配置の最適化や、働きがい向上に向けたフォローアップにも展開していきます。これにより、全国の大学病院・大規模医療機関に共通する人材課題の解決に寄与し、「医局人材管理の標準モデル」の確立を目指します。

今後もハイケアウェルネスは、医療現場の課題解決と組織全体のパフォーマンス最大化を支援し、医療業界全体の人材マネジメントの高度化に貢献してまいります。

＜統合型ケアマネジメントシステム「ハイケアウェルネス」について＞

「HIcare Wellness Powered by Talent Palette」（https://www.pa-consul.co.jp/hicarewellness/）は、多くの大手エンタープライズ・中堅企業で導入が進むシェアNo.1（*）のタレントマネジメントシステム「タレントパレット」に医療・介護・福祉現場に必要とされる管理機能を搭載した統合型ケアマネジメントシステムです。人事考課、1on1、採用管理といった必要な機能を備え、面談記録のデータベース化や評価調整機能を通じて、情報把握や評価者育成を容易にします。また、評価、育成、採用、配置を一元的に管理し、幅広い管理・分析を可能にすることで、バックオフィス業務の改革を強力に支援します。

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は、『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報などのビッグデータを「見える化」し、利用者に気づきを与える力を持つ「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。