株式会社AWLL、日本最大級「トヨタアリーナ東京」で開催された『U25起業ラボ』に登壇

株式会社AWLL

企業の“成長インフラ”を整備するITカンパニー、株式会社AWLL（本社：東京都千代田区、代表取締役：林 恭輝、以下当社）は、トヨタアリーナ東京（TOYOTA ARENA TOKYO）にて開催された、次世代の若き才能を支援するビッグイベント「U25起業ラボ」にゲストスピーカーとして登壇したことをお知らせいたします。当日は未来のビジネス界を担うU25世代（学生等）の若者約200名が集結。林は公開対談セッションにて自身の経営哲学や起業におけるリアルな軌跡を語ったほか、未来の右腕となる優秀な若手層との交流会を行いました。

■ 「U25起業ラボ」登壇の背景と目的

『U25起業ラボ』は、卓越したリーダーたちが集い、その知見を次世代へつなげ、支援することを目的に企画された特別な1日です。日本最大級のアリーナである「トヨタアリーナ東京」を舞台に、これからの時代を創る優秀な若手層とトップリーダーたちが直接交わる場として開催されました。

当社は、最先端のAI技術をもって社会の業務変革を推進するスタートアップ企業です。次世代のイノベーターを育成・支援することは、持続可能な社会および産業の発展において不可欠であると考え、本イベントの主旨に深く賛同し、代表・林の登壇が決定いたしました。

■ 当日のイベントハイライト

1. 【アリーナ・ライブセッション】起業のリアルに迫る公開対談セッション

メインプログラムである公開対談では、MC藤井氏の進行のもと、ステージへ登壇。



「起業はありか？なしか？」「起業するなら、早い方がいいか？社会で経験を積んでからがいいか？」「お金は一番重要か？お金より重要なものがあるか？」といった、若者が直面する本質的な問いに対し、それぞれの視点からディスカッションを展開しました。林は自身の原体験に基づき、AI時代における起業の意義や、熱量を持って挑戦することの重要性を語り、会場の若者たちへメッセージを送りました。

2. 【ダイレクト・ミートアップ】未来の右腕を発掘する交流会

対談終了後に行われた交流会（ダイレクト・ミートアップ）では、参加した学生らと対話を行いました。株式会社AWLLの事業やAIの未来に関心を持つ多くの若者との接点創出の場となりました。

■株式会社AWLL会社概要

株式会社AWLLは、DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じてお客様の事業拡大に貢献しています。お客様の事業と業務を深く理解し、最適なシステムを提案、導入、開発することで、特に不動産業界のデジタル変革を推進しています。ITコンサルティングやITシステムに関する豊富な経験を持つ専門家が、システムコンサルティングサービスを提供しています。

【会社概要】

法人名：株式会社AWLL

代表者：林 恭輝

所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-15 L.Biz御茶ノ水4F

設立：2023年1月4日

事業内容：AI活用型業務プラットフォーム「AWLL Studio」の開発・運営、IT戦略コンサルティング、システム導入コンサルティング・支援、ITシステム構築支援

URL：https://www.awll.jp/