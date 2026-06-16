アグリノード、農業用ロボット向けAI制御ハードウェア共通規格の共同開発で基本合意

アグリノード株式会社

アグリノード株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「アグリノード」）は、ASCII創業者であり、パソコン規格「MSX」の生みの親として知られる西和彦氏、およびABC株式会社とともに、農業用ロボットに用いるAI制御ハードウェアの共通規格の共同開発および普及に向けた三者間基本合意書（MOU）を締結したことをお知らせします。

本連携では、収穫ロボットや農業用AGV（無人搬送車）など農業現場で稼働するAIロボットの制御ハードウェアについて、メーカーや機種をまたいで共通利用できる規格づくりを進めます。スマート農業の社会実装を担うアグリノードが農業現場との接点を、AI・ロボット制御技術を担うABC株式会社がシステム統合を、そしてパソコン規格「MSX」を生み出した西和彦氏がハードウェア・標準化の知見を持ち寄り、三者一体で開発と普及に取り組みます。

【背景と目的】

農業用ロボットは、収穫・搬送・圃場内作業など分野ごとに開発が進む一方で、制御基板や通信・センサ接続、安全制御、電源などのハードウェアがメーカーごとに個別仕様となっており、開発コストの増大や導入の難しさ、保守性の低さが普及の課題となっています。

三社は、これらの制御ハードウェアに関する相互運用性・拡張性・安全性・保守性を高める共通規格を整備することで、農業用ロボットの開発・導入コストの低減、開発期間の短縮、現場導入の容易化を図り、スマート農業の普及と農業ロボット産業基盤の形成に貢献することを目指します。

【共同開発・連携の対象】

三社は、本MOUに基づき、主として以下の領域について共同で検討・開発・実証を進めます。

・農業用ロボット向け制御ハードウェア・制御基板、通信モジュール、センサ／アクチュエータ接続機構、安全制御機構、電源系統

・ファームウェア、ドライバ、API、制御ソフトウェア、検証ツール等の実装に必要なソフトウェアおよび開発環境

・本共通規格に関する基本仕様・技術仕様・リファレンス設計・実装ガイドライン・検証方法等の検討および作成

・農業現場・実証フィールドにおける実証、評価、改良、性能検証および安全性検証

・展示会出展、共同提案、標準化活動、業界団体・研究機関・行政機関等との連携を通じた普及活動

【各社の役割】

アグリノード株式会社

・スマート農業、農業現場の課題整理、実証フィールドの調整、農業者・農業法人等との連携、現場要件の整理、実証データの取得、農業分野での社会実装

ABC株式会社

・AI、ロボット制御ソフトウェア、VLA、AGV制御、システム統合、事業企画、補助金申請、外部連携、全体推進

西和彦氏（株式会社Nアンドパートナーズ）

・農業用ロボット等に用いる制御ハードウェア・制御基板、組込みシステム、電子回路、通信、センサ／アクチュエータ接続、安全制御、試作、製造性検討

【想定される成果・今後の展開】

本連携を通じて、農業用ロボットの開発・導入コストの低減、開発期間の短縮、現場導入の容易化、保守性・安全性の向上、スマート農業の普及、農業ロボット産業の発展への貢献を目指します。

三社は今後、技術検討会や事業推進会議等を設置し、共通仕様・リファレンス設計・実装ガイドラインおよび実証環境の整備を進めるとともに、公的・民間の各種支援制度の活用も視野に、規格の社会実装と普及を加速してまいります。

【コメント】

アグリノード株式会社 取締役社長 大喜章徳

「農業現場では、優れたロボットが生まれてもAIをベースとした“つなぎ方”がそろっていないことが今後農業へのAI普及の大きな壁になってきます。かつてパソコンの共通規格を切り拓いた西和彦氏、そしてAIを用いたソフトウェアやインフラ開発実実績の豊富なABC株式会社とともに、農業用ロボットの共通基盤を整え、誰もが使えるスマート農業の実現に挑みます。」

【会社概要】

アグリノード株式会社

所在地：愛知県名古屋市中村区椿町１２－８

事業内容：スマート農業支援、農業向けプラットフォーム「ハタスケ」の開発・運営、農業AI・ロボティクス領域の事業開発

https://agrinode.jp/