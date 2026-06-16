ドコモ、「AQUOS R11 SH-51G」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、AIが賢く働くカメラと、心を癒やす光の通知「アカリウム」を新たに搭載した「AQUOS R11 SH-51G」を2026年7月上旬に発売いたします。発売に先立ち、2026年6月16日（火）から予約受付を開始いたします。

なお、「AQUOS R11 SH-51G」発売に併せたキャンペーンを開催いたします。キャンペーンの詳細は別紙をご確認ください。

■ 発売日など

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/841_1_e80a8e9178544886155a4e2aa2eb1a91.jpg?v=202606160151 ]

■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店

■ 端末外観

■ 主な特長

各機種の詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/841_2_837ba13d443f8671b44f072577cce08b.jpg?v=202606160151 ]

■ スペック

各機種の主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。

AQUOS R11 SH-51G(https://www.docomo.ne.jp/product/sh51g/#anc-specandservice)

■ アクセサリー※2

「AQUOS R11 SH-51G」の発売に併せて、対応のケース・フィルムを発売いたします。docomo

selectのケース・フィルムは品質・安全性はもちろん端末との組み合わせを意識して商品開発をしており、3商品についてピックアップして紹介させていただきます。詳しくは、ドコモオンラインショップ(https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories/limited-options/article/etc/930006)をご確認ください。

●AQUOS R11 SH-51G エアクッションケース（ブラック）

側面のエア構造により衝撃を和らげるハード・ソフト素材を組み合わせた高い保護性能。

・高い保護性能：フチやボタンなどを最大限まで覆う設計により機器本体をしっかりガード。

・環境にやさしいエコ素材：リサイクル100%のTPU素材を使用した、環境にやさしいケース。

・指紋防止コーティング：指紋が付きにくく、付いても拭き取りやすいコーティングにより、ケースの

美しさを保つ。

●AQUOS R11 SH-51G スタンドスマートフリップケース（ダークネイビー／ベージュ）

縦置き・横置き両方使えるスタンド機能付き。薄くてスタイリッシュ。

・スタンド機能：便利な縦置き・横置き両方使えるスタンド機能付き。動画視聴やWeb会議など様々な

場面で活躍。

・薄型デザインとカード収納：薄型でありながら、名刺やカードが収納できるカードポケット付き。

・閉じたままでも通話可能：表のフラップを閉じた状態でも、音声通話が可能な設計

●AQUOS R11 SH-51G ARガラスフィルムハイグレード

アンチリフレクション仕様で、反射を抑え、太陽光の下でも画面が見やすい。

「ガラスフィルムの交換保証」に加えて、「smartあんしん補償」ご加入でスマートフォンの画面割れによる修理・交換費用を最大10,000円（税込）まで補償する「スマホ画面割れ保険」を付帯。ガラスフィルムとスマートフォン画面をダブルでサポート。（補償に関する詳細な条件は、こちら(https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_260609_x2.pdf)をご確認ください）

※1 事前に設定が必要です。

※2 「AQUOS R11 SH-51G」の事前購入受付開始と同時にアクセサリーを発売いたします。

* 「AQUOS/アクオス」「IGZO」は、シャープ株式会社の登録商標です。

* Dolby、ドルビー、Dolby Atmosはドルビーラボラトリーズの商標です。

* 「アカリウム」「ホーム・デコ」は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。

別紙

「AQUOS R11 SH-51G」キャンペーン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/841_3_a6d09990b4b78283a8f31ef77ff40701.jpg?v=202606160151 ]

※1 dポイント（期間・用途限定）進呈時に、dポイントクラブを退会されている場合、ポイントは進呈

されません。またポイントは期間・用途限定です。

※2 ドコモオンラインショップ、ahamoサイトでの事前購入受付期間での購入も対象となります。

＜応募条件に関する注意事項＞

・キャンペーン対象期間外の場合、応募は無効となります。

・キャンペーン期間を過ぎての登録内容の変更は行えません。

・応募に不備などがあった場合、応募は無効となります。

・ドコモオンラインショップで購入の場合、お手続きから商品到着まで数日かかる場合があります。早

めの購入手続きをお勧めします。

・災害を含め配送遅延により商品お受け取りが2026年8月20日(木)に間に合わなかった場合も、キャン

ペーンに応募することはできません。

・本キャンペーンは、個人でのご利用を目的にお買い上げいただいた方のみが応募可能です。機種購入

のみのお客さまも対象となります。法人名義でご契約いただいた方は応募対象とはなりません。

・ドコモビジネスメンバーズは対象外です。

・応募は購入の「AQUOS R11 SH-51G」からのみ、ご購入1台あたり1回限りとなります。

・応募は携帯電話番号1回線につき1回限りとなります。

・第三者からの譲渡品、個人売買品や中古・新古品(新品未使用品を含む）の購入は、本キャンペーン

の対象とはなりません。

・応募にはdポイントクラブへの加入及びCOCORO MEMBERS(旧 SHARP i CLUB)への会員登録(無料)

が必要です。

・応募は、1つのdポイントクラブ会員番号につき1回限りとなります。

・COCORO MEMBERSの会員登録だけではキャンペーン応募完了にはなりませんのでご注意くださ

い。

・応募時にシャープ公式アプリ「My AQUOS」が起動します。

・応募にはシャープ公式アプリ「My AQUOS」に全ての権限を許可する必要があります。

・dポイント（期間・用途限定）の進呈までにCOCORO MEMBERSを退会された方、会員規約に違反さ

れた方は応募が無効になる場合がございます。

・応募無効などの選考に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますのでご了承ください。

・ドコモオンラインショップでの新規(追加)契約、または、開通のお手続きが必要な機種変更の場合、応募期間内までに開通(利用開始の手続き)を 完了してください。なお、新規(追加)契約の場合、ドコモ側の本登録までに、注文日から3日程度いただいておりますが、審査状況によっては1週間程度かかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。ドコモUIMカードの変更を伴わない機種変更の場合は、開通(利用開始の手続き)は 不要です。

＜dポイント（期間・用途限定）進呈に関する注意事項＞

・dポイント（期間・用途限定）進呈に必要な案内は、応募時に入力いただきました内容を確認した上で、応募から最短即日～1週間を目安で応募時に登録いただいた携帯電話番号宛にSMSにてご連絡いたします。

・dポイント（期間・用途限定）の進呈には、SMS受信日から起算して6か月間以内にURLにアクセスしていただき、ポイント進呈のお手続きをしていただく必要がございます。受信日から6か月を越え、

URLの有効期限が切れた場合はポイント進呈の権利が失効いたしますのでご注意ください。

・dポイント（期間・用途限定）をご利用いただくためには、dアカウントの登録が必要です。

・ポイント@ギフト(dポイント)のご利用方法( https://atgift.jp/user/item/dpoint/ (https://atgift.jp/user/item/dpoint/))に従ってアカウントの登録を行ってください。

・dポイント（期間・用途限定）には進呈時にそれぞれ固有の有効期限が設定されております。有効期限は受け取ったメールに記載しております。有効期限を過ぎるとdポイント（期間・用途限定）は無効となりますのでご注意ください。

・dポイント（期間・用途限定）の進呈は遅れる場合がございます。

・dポイント（期間・用途限定）は、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービス「ポイント＠ギフト(dポイント)」で進呈いたします。ポイント＠ギフト(dポイント)の登録サイトにてご登録いただいたdポイントクラブ会員番号へdポイント（期間・用途限定）が加算登録されます。

・本キャンペーンの主催はシャープ株式会社です。

* 「AQUOS」は、シャープ株式会社の登録商標です。