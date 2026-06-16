“人的資本経営”を疑似体験から学び、実践のイメージを広げる担い手を育成　ミイダス「人的資本経営ゲーム」ファシリテーター第1期生9名を認定

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）は、企業における人的資本経営の理解促進と実践のイメージ醸成を目的とした取り組みとして、「人的資本経営ゲーム」の普及を担うファシリテーター第1期生9名を認定しました。

本取り組みは、“はたらく人ファースト”の理念のもと、人的資本経営を単なる概念ではなく、企業現場で自社に置き換えて考えられる形へと落とし込むことを目的としています。

関連プレスリリース：ミイダス「人的資本経営ゲーム」認定ファシリテーター募集説明会を開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000099622.html)

▼人的資本経営の実践が求められる時代背景

労働人口の減少や人材の流動化、さらにAIの進化による役割変化などを背景に、企業には「人材を確保する」だけでなく、「はたらく人、一人ひとりの価値を最大化する」経営への転換が求められています。こうした中で注目されている「人的資本経営」は、企業価値の向上に直結する重要なテーマである一方、概念としての理解にとどまり、現場での具体的な実践に課題を感じている企業も少なくありません。

また近年では、「次世代リーダーや管理職の意識改革」や「新入社員に向けた組織理解の深化」など、人的資本経営を実践につなげる階層別研修へのニーズも高まっています。企業ごとの異なる組織課題に対し、より実践的かつ自社ごと化できる学習機会が求められています。

▼体験型研修を通じて“実践のイメージ”をつくる「人的資本経営ゲーム」

当社ではこの課題に対し、“理解”から“実践”へとつなげる手段として、「人的資本経営ゲーム」を開発しました。本研修は、経営者・人事・現場責任者などが、人的資本への投資と経営成果の関係性を疑似体験できる設計となっており、採用・配置・育成といった人事施策が売上や利益にどのように影響するのか、実際の経営に近い意思決定の流れを体感しながら、実践のイメージをつかむことができます。単なる知識習得ではなく、「自社に置き換えて考える」機会を提供することで、人的資本経営を自走できる組織づくりを支援します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99622/table/119_1_8438551db0d139fb16a56aa5f9d5b1ac.jpg?v=202606160352 ]

▼ファシリテーター育成の取り組みと第1期生の誕生

本取り組みをより多くの企業へ届けるため、当社では「人的資本経営ゲーム」の進行・運営を担うファシリテーターの育成を推進してきました。

このたび、所定の研修および試験を経て、第1期生となる9名を認定し、ファシリテーターとして活動を開始しました。本ファシリテーターは東京都内に限らず、全国各地に在住しており、企業のニーズに応じてオンラインでの実施はもちろん、各地域でのオフライン開催にも対応可能です。

各ファシリテーターが企業ごとの組織課題に寄り添い、専門的な視点で研修をリードすることで、管理職層のマネジメント能力向上から若手層のエンゲージメント強化まで、より多角的かつ緻密な課題解決に対応できる体制を構築いたしました。

ミイダス認定パートナー活動基準：https://corp.miidas.jp/landing/partner/activity-standards

「人的資本経営ゲーム」ファシリテーター第1期生の紹介

(氏名五十音順）

「人的資本経営ゲーム」はこんな企業におすすめ：

・人的資本経営に取り組みたいが、何から始めればよいかわからない企業

・人事施策と経営成果（売上・利益）のつながりを整理したい企業

・経営層・管理職・人事部門の共通認識を醸成したい企業・採用・配置・育成などの施策を“場当たり的”ではなく戦略的に実行したい企業

・エンゲージメント向上や組織改善を推進したい企業・人的資本経営を“概念”ではなく“自社に置き換えて考えたい”企業

実施形式：

・オンライン開催／オフライン開催のいずれにも対応

・全国各地のファシリテーターによる実施が可能

・企業様の課題や参加者層に応じたカスタマイズも可能

人的資本経営ゲーム公式サイト :https://corp.miidas.jp/landing/human-capital-management-game?utm_source=prtimes&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr-260618

【お問い合わせ先】

「人的資本経営ゲーム」研修のご依頼・ご相談は、以下よりお問い合わせください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/99622/table/119_2_65a2a87e897eb25a8b11b1f10394c747.jpg?v=202606160352 ]

当社は今後も、本ファシリテーターとともに「人的資本経営ゲーム」の提供を全国へと拡大し、人的資本経営を“特別な取り組み”ではなく、“あたりまえに取り組まれるもの”へと進化させていきます。そして、“はたらく人ファースト”の理念のもと、一人ひとりが価値を発揮できる組織を増やすことで、企業の持続的な成長と社会全体の生産性向上に貢献してまいります。

中途採用サービス『ミイダス』について

ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAIなどを活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AIなどを活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「ミイダス コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマートフォンアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・スカウト」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「組織サーベイ」(https://corp.miidas.jp/landing/survey)

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング」(https://corp.miidas.jp/landing/learning)

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・従業員が現在居住している賃貸物件を会社名義の賃貸借契約に切り替え、家賃の一部を給与天引きすることで、税制・社会保険制度を活用しながら従業員の手取り増加と企業の販管費（人件費）削減を実現する「ミイダス 社宅」サービス(https://miidas.co.jp/newsrelease/20260401/)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「ミイダス コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】できます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2018年12月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、6部門(https://itreview.jp/award/2026_spring.html)で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2018年12月28日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館17階、18階

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ミイダス株式会社 広報PR 安部

E-mail：miidas-pr@miidas.jp