コードレスで使う場所を選ばない！折りたたんで持ち運べる充電式LEDデスクライトを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社(本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、3段階の調色機能と無段階調光機能を備え、勉強や読書、テレワークなどさまざまなシーンで折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800-LED102W」を発売しました。

【掲載ページ】

LEDデスクライト 充電式 コードレス USB Type-C 折りたたみ 省スペース コンパクト 卓上ライト 3段階調色 無段階調光 高演色Ra90 約13時間 ホワイト

型番：800-LED102W

販売価格：2,709円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED102W

【おすすめポイント】

* コードレスでどこでも使える

* 折りたたんで省スペース収納

* 読書や学習に適した高演色

コンセントの場所を気にせず使える

800-LED102WはUSB Type-C充電式のコードレス設計を採用しています。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好きな場所で使用できます。電源ケーブルを気にせず設置できるため、テレワークや学習スペースをすっきり保ちたい方にもおすすめです。必要な場所へ気軽に持ち運べるため、日常のさまざまなシーンで活躍します。

折りたたみ式で持ち運びも収納もスマート

本製品は折りたたみ構造を採用しており、使用しない時はコンパクトに収納できます。限られたスペースのデスクや棚の上でも邪魔になりにくく、外出先への持ち運びにも便利です。仕事や勉強の場所を移動することが多い方でも、必要な時にサッと取り出して使用できます。省スペース性と携帯性を両立した設計です。

用途に合わせて選べる3段階調色

読書や勉強、パソコン作業など、シーンによって求められる光の色は異なります。本製品は3段階の調色機能を搭載しており、用途や好みに応じて最適な光色を選択できます。時間帯や作業内容に合わせて光環境を整えられるため、より快適な作業空間づくりをサポートします。

無段階調光でちょうどいい明るさに

周囲の明るさや利用シーンに応じて、無段階で明るさを調整できます。集中したい時にはしっかり明るく、リラックスタイムにはやさしい光に設定するなど、細かな調整が可能です。読書灯やデスクライトとしてだけでなく、ベッドサイドライトとしても活用でき、生活スタイルに合わせた使い方ができます。

高演色Ra90で自然な色合いを再現

高演色Ra90に対応しており、照らした物の色を自然に見せることができます。書類や教材の文字が見やすく、趣味や作業時の色確認にも役立ちます。また、最大約13時間の連続使用に対応しているため、長時間の学習やテレワークでも安心して使用できます。日々の作業環境を快適にサポートする一台です。

製品仕様

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED102W

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/800-led102w/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/800-led102w.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/782476948

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4P3CRPS

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

デスクライトの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001017012022

LEDライトの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001017012

防災グッズ特集

https://direct.sanwa.co.jp/disp/CSDSaleListPage.jsp?dispNo=024002130

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。