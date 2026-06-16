【専門家に聞く】ポータブル電源は防災だけじゃない

DJI JAPAN 株式会社

2026年6月16日 - 防災意識の高まりとともに、家庭用の備えとして注目されているポータブル電源。

停電や災害時に使う「非常用電源」として知られる一方で、最近では日常使いやアウトドア、車中泊、在宅ケアなど、さまざまなシーンで活用されるようになっています。

しかし実際には、

- ポータブル電源は本当に必要なのか

- 防災用として選ぶなら何を見ればいいのか

- 容量や出力はどう考えればいいのか

- 普段はどう使っておけばいいのか

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

今回は、一般社団法人ポータブル蓄電池リサイクル協会 事務局長・水口氏へのインタビューをもとに、ポータブル電源の選び方・使い方・防災時に重要なポイントをわかりやすく整理します。

あわせて、DJIが展開するDJI Powerシリーズが、なぜ日常と防災の両方で活用しやすいのかもご紹介します。

ポータブル電源はどんな人に必要？

「電気がないと困る人・場所」にこそ重要

まず水口氏が強調したのは、ポータブル電源は特に電気が止まると生活に大きな影響が出る人や環境に向いているという点です。

水口氏は次のように話します。

> 「電気がないと生活が難しい人や場所に適しています」

たとえば以下のようなケースです。

- 在宅医療機器や介護機器を使用している家庭

- オール電化住宅

- 停電時も通信手段を確保したい家庭

- 車中泊をする人

- アウトドアやキャンプで電源を使いたい人

このように、ポータブル電源は単なる災害用備蓄ではなく、日々の暮らしを支える電源の選択肢として考えることができます。

ポータブル電源は防災用に「買って終わり」ではない

普段から使っておくことが大切

ポータブル電源を防災目的で購入しても、そのまま収納してしまうケースは少なくありません。

しかし水口氏は、普段から使い慣れておくことが非常に重要だと話します。

> 「ポータブル電源は普段から使い慣れておくことが大切です。買ってそのまましまい込むのではなく、日常的に使っておいたほうがいいと思います」

非常時に初めて使おうとすると、

- どの家電に使えるかわからない

- どのくらい持つのかわからない

- 充電方法がわからない

といったことが起こりがちです。

そのため、普段から

- スマートフォンの充電

- ノートPCの給電

- 小型家電の電源

- 屋外での電源利用

などに活用し、実際の使い方に慣れておくことが、防災対策としても有効です。

> 「パススルー機能持った製品で冷蔵庫に常時接続して使うなど普段使いのポータブル電源で1000Wh以上の容量あれば安心です」

ポータブル電源の選び方で最も大切なのは？

日本では「安全性」と「アフターサポート」が重要

ポータブル電源の選び方として、水口氏がまず挙げたのが安全性です。

> 「発火しないことが重要な点の一つです」

特に日本では、防災と同時に火災リスクへの不安も大きいため、ポータブル電源を選ぶ際にはバッテリーの安全性をしっかり確認する必要があります。

近年はリン酸鉄リチウムイオン電池の採用が広がり、安全性の向上が進んでいます。

さらに水口氏は、製品の信頼性を高めるうえで重要なのは本体性能だけではないと指摘します。

> 「信頼性を高めるうえで最も重要なのは、メーカーのアフターサポートです」

ポータブル電源は長く使う製品だからこそ、困ったときに相談できるサポート体制も重要です。

防災用として購入する場合ほど、信頼できるメーカーかどうかを確認することが大切です。

DJIは日本国内にアフターサービスチームを有し、365日の迅速対応サポートシステムを構築しており、ユーザーの皆様は弊社製品を安心してお使いいただけます。

アフターサービスの詳細は、こちらでご確認できます：https://www.dji.com/jp/support

ポータブル電源の容量と出力の違いとは？

「何が使えて、どれくらい使えるか」で考える

ポータブル電源を比較するとき、容量（Wh）や定格出力（W）といったスペックが並びます。

ただ、数字だけ見ても違いがわかりにくいと感じる人は多いでしょう。

この違いについて、水口氏は次のように説明しています。

> 「何が使えて、それをどれくらいの時間使えるか、ということです」

簡単に言うと、

- 容量：どれくらい長く使えるか

- 出力：どんな機器を動かせるか

の目安になります。

>「例えば、100Wの電気製品を5時間使いたいとしたら、100W×5時間=500Whの電池容量が必要です。災害時はどちらが重要と言うことではなく、必要な電気製品の組み合わせが重要です。」

そのため、ポータブル電源を選ぶときは、単に「大容量だから安心」と考えるのではなく、

- スマホを何回充電したいか

- 照明を何時間使いたいか

- 電気毛布や扇風機を使いたいか

- 災害時に優先したい家電は何か

これらをミックスして停電時に生活を維持するのに必要な電力量を考えることが重要です。

防災用ポータブル電源は充電方法も重要

Power 1000 Miniの場合

コンセント以外の充電手段があると安心

防災用としてポータブル電源を考えるなら、充電方法の多さも見逃せません。

水口氏はこう話します。

> 「充電方法を幾つか用意することは安定して充電するために重要です。充電が十分であれば多くの機器へ給電できるため災害時に電源を共有することが容易になります。」

家庭のコンセントだけでなく、

- 車から充電できる

- ソーラーパネルに対応している

- さまざまな状況に合わせて充電できる

といった柔軟性があると、停電時や長期の電力不足にも対応しやすくなります。

また、停電中は高消費電力の家電を長時間使い続けるのではなく、限られた電力を通信・照明・必要な機器に優先して使うことも大切です。

災害時は「持ち運びやすさ」も大切

避難所や高齢者世帯では可搬性が重要

ポータブル電源というと、容量に目が向きがちですが、実際の防災シーンでは持ち運びやすさも重要です。

水口氏は、災害時にまず必要なのは情報収集だと話します。

> 「災害時の情報収集は誰にとっても重要な課題です。そのため、スマートフォンやラジオへの電源供給をメインに、重量が10kg程度までの持ち運びができる重さ、出力500W・容量1000Whの製品から選ぶと良いでしょう。」

スマートフォンやラジオを使うためには、必要な場所に電源を持っていけることが大前提です。

特に以下のようなケースでは、可搬性が大きな価値になります。

- 避難所で使いたい

- 高齢者が扱う

- 介護現場で移動しながら使いたい

- 家の中で必要な部屋へ持ち運びたい

容量が大きくても重すぎると、いざという時に使いにくいことがあります。

防災用ポータブル電源の選び方としては、「持てるかどうか」も重要な基準です。

コンパクトなポータブル電源はどんな場面で役立つ？

避難所・介護施設・キャンプにも向く実用性

水口氏は、災害関連の環境ではコンパクトなポータブル電源の重要性が高いと話します。

避難所のように不特定多数が使う環境では、

- バッテリー残量の管理が難しい

- 使い始めるときに満充電とは限らない

- 必要なときにすぐ持ち出せることが大切

といった現実的な課題があります。

そのうえで、水口氏はDJI Power 1000 Miniについて次のように述べています。

> 「避難所のような、不特定多数の人が機器を使う災害現場では、バッテリー残量の管理が難しくなります。また、使い始める時点で満充電である保証もありません。まずは実際に使ってみることが大切です。私はDJI Power 1000 Miniをお薦めします」

さらに、

> 「いつでもどこへでも持ち運べるポータブル電源であれば、普段使いでも災害時でもすぐに使うことができます」

とも語っています。

DJI Power 1000 Miniは、こうした「すぐ使える」「持ち運びやすい」というニーズに応えるコンパクトモデルです。 避難所、キャンプ場、介護施設、家庭内の移動利用など、さまざまなシーンで活用しやすい設計となっています。

さらに、こうした実用性は市場の反応にも表れています。DJI調べでは、DJI Power 1000 Miniは発売後第一週には、Amazon.jpの「ポータブル電源・蓄電池の売れ筋ランキング(https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/diy/6766139051)」カテゴリにて1位を獲得（2026年2月12日付）、ビックカメラの「ポータブル電源 週間売れ筋ランキング(https://www.biccamera.com/bc/ranking/001/330/070/?srsltid=AfmBOooaMRhVJKl5KLOJkH_Xp7bvnBsnU-rW2suL9rezD410MyKbxP1P)」にランクインしました（2026年2月14日付）。持ち運びやすさと日常・非常時の双方で使いやすい設計が、多くのユーザーから支持を集めていることがうかがえます。

DJI Powerシリーズが日常使いと防災の両方に向く理由

今回のインタビューで語られたポイントを整理すると、防災用・日常用のどちらであっても、ポータブル電源には次のような要素が求められます。

- 安全性が高いこと

- 信頼できるサポート体制があること

- 用途に合った容量・出力であること

- 複数の充電方法に対応していること

- 持ち運びやすいこと

- 普段から使いやすいこと

DJI Powerシリーズは、こうした要素を踏まえて展開されています。

DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000 Miniといったラインアップにより、家庭、防災、アウトドア、車中泊、ケア環境など、さまざまなニーズに応じた選択が可能です。

DJIが目指しているのは、ポータブル電源を「非常時専用の製品」にとどめず、日常にも自然に溶け込む電源ソリューションにすることです。

だからこそ、日々使いやすく、いざという時にもすぐ使えることを重視しています。

まとめ：ポータブル電源は「日常の安心」と「非常時の備え」を支える存在へ

今回のインタビューから見えてきたのは、ポータブル電源は防災のためだけのものではないということです。

- 日常生活の中で使える

- 停電時の安心につながる

- 在宅ケアや車中泊、アウトドアでも役立つ

- 必要な時に持ち運んで使える

こうした価値を備えたポータブル電源は、これからの暮らしにおいてますます重要な存在になっていくはずです。

DJIは、こうしたニーズに応えるため、使いやすさ・可搬性・柔軟な充電方法・信頼性を備えたDJI Powerシリーズを展開しています。

日常にも、もしもの時にも、必要な電力をもっと身近に。

それがDJI Powerシリーズの目指す価値です。

DJI Powerシリーズの詳細については、以下をご覧ください。

Power 1000 Mini: https://www.dji.com/jp/power-1000-mini

Power 1000 V2: https://www.dji.com/jp/power-1000-v2

Power 2000: https://www.dji.com/jp/power-2000

Power 1000 Miniを含むDJI Powerシリーズは、2026年7月7日（火）～７月13日（月）にかけて開催される「Amazonプライムデー」にてセール対象となります。この機会にぜひご確認ください。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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