埼玉県の地域密着型ショッピングモール「HEY WORLD!!」に「AI Security asilla」が正式導入

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、株式会社平和アルミ製作所（本社：東京都荒川区、代表取締役 中條 延幸、以下「平和アルミ製作所」）が運営するショッピングモール「HEY WORLD!!」に、AI警備システム「AI Security asilla」が正式導入されたことをお知らせします。

導入の背景

商業施設の運営において、来館者が快適かつ安全に過ごせる環境を整備することは、施設価値を高める上で重要です。その一方で、施設の安全を支える警備現場では人材不足が深刻化しており、限られた人員で施設全体の安全を維持するための仕組みづくりが急務となっています。



平和アルミ製作所は、地域に根ざしたショッピングモール運営を通じて、お客様の快適で便利な暮らしを支えることを大切にしてきました。各駐車場から店舗へのアプローチのしやすさにこだわるなど、老若男女・障がいをお持ちの方にもやさしい施設づくりを進めており、誰もが安心して過ごせる施設環境の実現に取り組んでいます。



その取り組みの一環として、AI技術を活用した施設安全管理の高度化を図るべく、「AI Security asilla」の導入を決定しました。AIによる映像解析を警備体制に組み込むことで、限られた人員のもとでも、施設全体のセキュリティ品質の向上を目指します。

導入の概要

本件は、平和アルミ製作所が運営するショッピングモール「HEY WORLD!!」において、AI警備システム「AI Security asilla」を正式導入したものです。

施設内および駐車場における安全・安心の向上を目的に、既設の防犯カメラ映像を活用したAI映像解析により、転倒・体調不良などの早期検知や、不審行動の把握、警備業務の効率化を実施します。

今回の取り組み内容

1．転倒・急病等の早期発見と迅速な対応

施設内での転倒や体調不良などをAIがリアルタイムに検知し、管理スタッフへ即座に通知することで、お客様への初動対応を迅速化します。特にお子様連れやご高齢のお客様の利用も多い施設において、万一の際の迅速な対応につなげていきます。

2．不審行動の早期検知とリスクへの初動対応

駐車場や出入口付近での長時間滞留や、施設内でのトラブルにつながる行動をAIが検知し、管理スタッフへ通知します。状況確認や声かけといった迅速な対応につなげることで 、快適なお買い物環境の維持を支援します。

3．警備業務の効率化と人員の最適配置

AIによる常時の映像解析により、人による見落としの低減を図るとともに、巡回業務の効率化を進めます。限られた人員をより重要度の高い業務へ最適配置することで、施設全体のセキュリティ品質を高めていきます。

これらの取り組みを通じて、来館者・テナント・運営スタッフのすべてにとって安心できる施設環境を整え、地域に開かれた商業施設としての価値向上に貢献していきます。

HEY WORLD!!について

「HEY WORLD!!」は、埼玉県北本市深井に位置するショッピングモールです。約1,000台の駐車場を完備し、ユニクロ、ヤマダデンキ、フードスクエアカスミ、スポーツデポをはじめとする多様なテナントが出店しており、衣・食・住・楽がそろう地域密着型施設として、幅広い年代の地域住民に日々利用されています。

所在地：埼玉県北本市深井6-87

公式webサイト：https://www.heyworld.co.jp/ (https://www.heyworld.co.jp/)

株式会社平和アルミ製作所について

代表者：代表取締役 中條 延幸

所在地：東京都荒川区町屋3-20-13

事業内容：不動産賃貸業、ショッピングモール運営事業（PM）、イベント開催・誘致事業、テナントリーシング事業

公式webサイト：https://www.heiwa-alumi.jp/

「AI Security asilla」とは

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ

広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp









