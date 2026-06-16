【ついにTikTok Shopで販売開始！】楽天ランキング常連ブランド『ALTENA』の次世代モデル製氷機が上陸！トレンド誌『GoodsPress』掲載でさらに大注目！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

大分県に本社を置く三金商事株式会社は、シリーズ累計販売台数15,000台を突破した人気ライフスタイル家電ブランド「ALTENA（アルティーナ）」より、最新の次世代型コンパクト高速製氷機『クイック＆クリア高速製氷機 ICE-C02』を販売しております。

発売以来、主要ECモールで大変な反響をいただいている本製品ですが、この度、若い世代を中心に急速に拡大しているコマースプラットフォーム【TikTok Shop（ティックトックショップ）】での販売を正式に開始いたしました。

さらに、2026年6月5日発売の有名トレンド・モノ情報誌『GoodsPress（グッズプレス）』にも掲載され、今最も熱い注目を集める最先端ガジェットとして話題を呼んでいます。

ついにTikTok Shopで販売開始！いち早く最新ガジェットをチェック

TikTok Shop :https://www.tiktok.com/view/product/1735499008678135691

近年、時短家電やQOL（生活の質）を向上させるユニークなガジェットが、ショート動画などを通じて大きなトレンドとなっています。

最短約5分で次々と氷ができていく圧倒的なスピード感や、宝石のように美しい透明氷が完成するシーンなど、見どころの詰まった『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機 ICE-C02』が、満を持してTikTok Shopに登場いたしました。

公式アカウントやインフルエンサーによる製品紹介・実演動画の公開に先駆け、まずはショップページが先行オープン。普段お使いのTikTokアプリ内から、いつでも手軽に製品スペックの確認やご購入ができるようになりました。今後は動画コンテンツの拡充も予定しており、視覚的にも機能の魅力をお届けしてまいります。

トレンド誌『GoodsPress（2026年6月5日発売）』にも掲載！

デジタル上の話題性だけでなく、モノ・トレンド情報の最前線を走る雑誌『GoodsPress』（2026年6月5日発売号）において、新商品インフォメーションMono-logコーナーに『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機 ICE-C02』が紹介されました。

洗練されたデザイン性、コンパクトなサイズ感、そしてこれまでの家庭用製氷機の常識を覆す高いスペックが評価されています。SNS世代だけでなく、こだわりを持つモノ好きの大人たちからも認められた、確かな実力を誇る最新作です。

日常から非常時まで。スピードと質を極めた3つの製氷モードと高い機能性

次世代モデル『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機 ICE-C02』は、日々の快適な暮らしからもしもの備えまで、シーンに合わせて選べる多様な製氷モードを搭載しています。

クイックモード（最短約5分）

スピードを最優先し、お弁当や水筒の準備をしている数分間のうちに「標準氷」が次々と完成。一刻を争う忙しい朝の強い味方です。

クリア氷モード【サイズ選択可能：S・M・L】

水を対流させながら時間をかけて不純物を取り除くことで、宝石のような美しさと高い硬度を誇る「透明氷」を生成。溶けにくく飲み物が薄まりにくいため、急な来客へのおもてなしや極上の晩酌タイムを贅沢に演出します。お好みに合わせて3つのサイズからお選びいただけます。

標準モード（標準氷モード）【サイズ選択可能：S・M・L】

日常使いやお料理の粗熱取り、クーラーボックスの保冷用など、普段の生活に最適なペースで安定して氷を供給し続ける定番のモードです。こちらも用途やグラスに合わせて3つのサイズから氷の大きさを選べます。

フェーズフリー認証の取得

家庭用コンセントだけでなく「ポータブル電源」での駆動を可能にしたことで、日常（夏のキャンプやBBQなどのアウトドア）と、非常時（災害・停電時の熱中症対策やアイシング、食材の保冷）の垣根をなくし、どんな時でも家族を守る一台として公式に認められました。

マットブラックピュアホワイトクリームベージュグレージュ

空間をモダンに彩る4つのトレンドカラー（マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ）は、どんなインテリアにも洗練された印象を与えます。安心の国内1年保証も備えた本製品。

メディアやSNSでも注目が集まる今こそ、次世代型コンパクト高速製氷機『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機』を導入し、氷の心配から解放された新時代の快適なライフスタイルをスタートさせてみませんか？

商品詳細

TikTok Shop :https://www.tiktok.com/view/product/1735499008678135691

ALTENA

クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02

＜カラー＞

マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ

＜セット内容＞

- 製氷機 本体 ×１台

- アイススコップ

- 氷ケース

- WEB説明書QRコード(保証書付)

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)