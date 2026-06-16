【NECネッツエスアイ】経済産業省主催「パートナーシップ構築大賞」において「テーマ特別賞（GX表彰）」を受賞

NECネッツエスアイ株式会社

NECネッツエスアイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長 兼 CEO兼CENO：大野 道生）は、2026年6月12日（金）に開催された経済産業省主催パートナーシップ構築シンポジウムにおいて、「パートナーシップ構築大賞」の「テーマ特別賞（GX表彰）」を受賞しました。

表彰式の様子

「パートナーシップ構築大賞」は、経済産業省の「パートナーシップ構築宣言」（注）の更なる拡大やサプライチェーン全体での協力拡大の機運醸成に資する取り組みを評価するものです。「テーマ特別賞（GX表彰）」は、特にサプライチェーン全体での脱炭素化に資する先進的かつ実効性の高い活動を実施している企業を対象に授与されるものです。

当社は、サプライチェーンにおけるCO2排出量（Scope3）の割合が大きいことから、パートナーとの連携を通じた脱炭素化の推進を重要なテーマと位置づけ、サプライチェーン全体でのサステナビリティ強化に取り組んできました。今回の受賞は、当社のこうした活動が高く評価されたものです。

■評価された主な取り組み

〇経営層によるトップコミットメント

サステナビリティ実現に向けたトップコミットメントの制定および発信

〇パートナーに寄り添った支援

ワークショップ・個別相談会の開催やCO2簡易算定ツールの提供を通じたCO2排出量算定支援や、Q&A集、専門用語を極力使わない解説資料や動画の提供、同規模パートナーの成功事例の共有

〇パートナー評価制度との連動

パートナーの評価制度へのサステナビリティ指標の組み込みや表彰制度の運用

これらの取り組みにより、パートナーにおいてもCO2排出量の可視化に対する「自社でも取り組める」という具体的な実行イメージを醸成するとともに、取り組みやすい環境を整備し、サプライチェーン全体の脱炭素の底上げに取り組みました。

当社は今後も脱炭素化に向けた自社の取り組みを継続させるとともに、サプライチェーン全体でのサステナブル調達活動を推進し、コミュニケーションで創る包括的で持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。

以上

（注）「パートナーシップ構築宣言」について

事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するものです。

URL https://www.biz-partnership.jp/outline.html

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