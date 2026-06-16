シャークニンジャ × グランドニッコー東京 台場　初の快眠コラボレーションルーム『極上の快眠ステイ ～Sleep Tight in Suite～』を6月17日（水）より提供開始

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャ合同会社は、「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）とのコラボレーションにより、快眠に着目した宿泊プラン『極上の快眠ステイ ～Sleep Tight in Suite～』を提供することをお知らせいたします。本プランは、グランドニッコー東京 台場にて、2026年6月17日（水）から9月30日（水）までの期間限定で同ホテルより販売いたします。

【『極上の快眠ステイ ～Sleep Tight in Suite～』概要】

予約期間：2026年6月16日（火）～9月30日（水）

宿泊期間：2026年6月17日（水）～9月30日（水）

対象客室：スイートルーム（19室）

料金 ：1室2名様 103,600円～（1泊朝食付／消費税・サービス料込、宿泊税別）

ご予約・お問い合わせ：TEL. 03-5500-4500（グランドニッコー東京 台場 宿泊予約）

シャークニンジャ × グランドニッコー東京 台場 『極上の快眠ステイ ～Sleep Tight in Suite～』について

近年、旅行先で心身を整える“ウェルネスツーリズム”への関心が高まる中、特に「睡眠の質」に着目した“スリープツーリズム”が国内外で注目を集めています。猛暑やライフスタイルの多様化により、日常的に睡眠課題を抱える方が増加しており、旅先においても「快適な睡眠環境」を求めるニーズが高まっています。

本プランでは、Sharkの最新タワー型ファン「Shark(R) TURBOBLADE（シャーク ターボブレード）ハイパワータワーファン」を客室に設置。独自機構による“エアブランケット(TM)”が、身体を包み込むようなやさしい風を生み出し、夏場でも冷えすぎを感じにくい快適な空間を実現します。

さらに客室には、エアウィーヴのベッドマットレスをはじめ、寝姿勢でも深呼吸を再現できるミズノの「深呼吸まくら -O2- （オーツー）」など、快眠をサポートする各種アイテムをご用意します。

加えて、花王「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」、常盤薬品工業「すや睡眠 ドリンクタイプ／粉末タイプ＜機能性表示食品＞」、ニベア花王「ニベア ディープモイスチャーナイトプロテクト」、VENEX「リカバリークロス+」など、就寝前のリラックスタイムをサポートするアイテムを数量限定でご用意しています。

また、コラボレーション期間中は、ホテル内のさまざまなエリアでSharkのファン製品を展開。屋外のプールサイドには「Shark(R) FlexBreeze Pro Mist コードレスサーキュレーターファン」を設置し、屋内外を問わず、涼しく心地よい滞在をお楽しみいただけます。あわせて、同期間中にご宿泊のお客様を対象に、抽選でShark製品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル

神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト ： https://www.tokyo.grandnikko.com/

＜グランドニッコー東京 台場 ブランドメッセージ＞

東京を楽しむ 東京をくつろぐ

レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。

客室設置アイテム

■基本セット（全室共通）

・ Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン

風向きを自由自在にコントロールし、部屋中360度どこでも送風可能※1な全く新しいコンセプトのタワー型扇風機です。また、幅広い風のベールが身体を包むような「エアブランケット(TM)」で夏場の就寝時にも、涼しく快適な睡眠体験を提供。羽根のない構造による安全性や、最小40dBAの静音設計など、寝室空間にも適した仕様を備えています。

※1 吹出口を90度ずつ逆向きに回転させた状態で、自動首振り機能を180°にて使用した場合。

・エアウィーヴ「マットレスパッド」

適度な反発力でスムーズな寝返りをサポートし、熟睡環境を整える高反発マットレスパッド。体圧を均等に分散することで身体への負担を軽減し、理想的な寝姿勢をキープします。

・ミズノ「深呼吸まくら -O2- （オーツー）」

睡眠の本質である身体の回復メカニズムに着目して誕生したまくら。

睡眠中に深い呼吸※2を実現し、寝姿勢の解析から生まれた「深呼吸設計」により睡眠中の呼吸量約28%UP※2を実現します。寝姿勢でも呼吸しやすい状態を保ち、自然と深い呼吸※2がリラックスした眠りへ導きます。

※2 仰向けの睡眠時に楽な呼吸姿勢をサポートすることによる頸部の姿勢で得られる物理的な効果

ミズノ調べ（仰向け時の一回換気量測定 ／比較枕：中綿枕／高さ15cm 本製品：首元6cm/頭部4.8cm

効果や感じ方には個人差があります。

本製品は医療機器ではありません。

・タルゴジャポン「Maison de LA MER（メゾン ド ラメール）」

海洋美容ブランド「THALGO（タルゴ）」の世界観を体感できるバスアメニティシリーズ。ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー、ボディソープを通じて、海由来成分を活かした上質なバスタイムとリラクゼーション体験を提供します。

・ルピシア「爽香」（ノンカフェインハーブティー）

ノンカフェインで就寝前にも安心して楽しめるハーブティー。穏やかな香りと味わいが、リラックスしたひとときを演出し、入眠前のコンディショニングをサポートします。

・グランドニッコー東京 台場「ナイトウェア」

やわらかな肌触りと軽やかな着心地が特長のコットンリネン素材を採用したナイトウェア。快適なリラックスタイムを演出し、上質な滞在時間をより心地よくお過ごしいただけます。

・グランドニッコー東京 台場「アロマバスソルト」

一日の疲れを優しく解きほぐす、豊かな香りのアロマバスソルト。心地よいアロマがバスルームいっぱいに広がり、心身ともに深いリラックスへと導きます。

■数量・期間限定アイテム

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

・花王

「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク ラベンダーの香り 5枚入」

心地よい蒸気の温かさで目元をやさしく包み込み、リラックスタイムを演出。日中の目の疲れを癒し、就寝前のひとときをサポートします。まるで蒸気浴をしているような心地よさで、気分までほぐれるような休息時間を提供します。

※ 「蒸気めぐるアイマスク」は、本認証制度で認証された商品やサービスが病気の予防・治癒を保証するものではありません。

※ 医療機器ではありません。

・常盤薬品工業

「すや睡眠 ドリンクタイプ／粉末タイプ＜機能性表示食品＞」

就寝前のリラックスタイムに手軽に取り入れられる睡眠の質※3の向上サポートアイテム。シーンや好みに合わせて選べるドリンクタイプ（清涼飲料水）と粉末タイプをご用意し、心地よい夜の習慣づくりを応援します。さっぱりと飲みやすい設計で、忙しい日々を過ごす方の健やかなナイトケアをサポートします。

※3 眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感

※【届出番号：ドリンクタイプI691、粉末タイプ H1073】

※ 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立つことが報告されています。

・ニベア花王「ニベア ディープモイスチャーナイトプロテクト

やすらぎカモミールの香り」【医薬部外品】

おやすみ前の唇を濃密なうるおいで包み込む、指でたっぷり塗れるバームタイプのリップクリーム。濃厚なバームがデリケートな唇を優しく包み込み、カサつき・皮ムケ・ひび割れの原因になる乾燥ダメージを寝ている間に集中ケアします。やすらぎカモミールの香りが、就寝前のリラックスタイムを心地よく演出します。

・VENEX「リカバリークロス＋」

独自開発素材「PHT繊維」を使用したブランケットタイプのリカバリーアイテム。身にまとったり敷いたりするだけで、日中から就寝時まで効率的な休養をサポートします。大判サイズかつボタン付きのデザインで、肩掛けやひざ掛け、ポンチョなど、シーンに合わせてマルチに使えるのが魅力の一枚です。

Instagram投稿キャンペーン概要

Sharkでは、快眠体験やホテルで出会ったShark製品の魅力をInstagramでシェアいただく「#みつけてシャーク キャンペーン」を開催します。Shark製品を実際に体験した感想やお気に入りのシーンを投稿いただいた方の中から、抽選でShark製品をプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

2026年6月17日（水）～2026年7月17日（金）

■応募資格

・日本国内に在住の方

・Instagramアカウントをお持ちの方

・Instagramアカウントを公開設定にしている方

・本応募規約に同意いただける方

■応募方法

＜快眠体験投稿コース＞

１. Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファンの使用感や快眠体験について、

製品の写真または動画を撮影

２. 指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付ける

３. Instagram公式アカウント「@sharkhomejp」をメンションし、フィードに投稿

＜ホテル内Shark製品体験コース＞

１. ホテル内に設置されたShark製品の写真または動画を撮影

２. 指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付ける

３. Instagram公式アカウント「@sharkhomejp」をメンションし、フィード投稿

※ 応募期間中は何度でも投稿いただけます。

※ アカウントにつき何度でも投稿可能ですが、抽選はお一人様1口となります。

■賞品

＜快眠体験投稿コース＞

「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST+ コードレススティッククリーナー」 5名様

＜ホテル内Shark製品投稿コース＞

Shark製ハンディクリーナー「Shark(R) EVOPOWER W35 充電式ハンディクリーナー」 10名様

※ 賞品の機種・カラーはお選びいただけません。

※ 賞品は予告なく変更となる場合があります。

■当選発表

応募条件を満たした方の中から厳正なる抽選のうえ当選者を決定いたします。当選者には、Instagram公式アカウント「@sharkhomejp」よりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。指定期間内にご返信いただけない場合は、当選を無効とさせていただく場合があります。

■注意事項

- 応募にはInstagramアカウントが必要です。- 非公開アカウントは応募対象外となります。- 応募後に投稿、ハッシュタグ、メンションを削除した場合、応募が無効となる場合があります。- 当選権利の第三者への譲渡、換金、転売はできません。- 賞品の発送は日本国内に限ります。- 応募に伴う通信費等は応募者のご負担となります。- 不正行為、応募内容の虚偽、その他事務局が不適切と判断した場合は、応募および当選を無効とする場合があります。- やむを得ない事情により、キャンペーン内容、期間、賞品等を変更または中止する場合があります。

■個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、当選者へのご連絡、賞品発送および本キャンペーンの運営目的にのみ使用し、法令に基づく場合を除き、応募者の同意なく第三者へ開示・提供することはありません。

■Instagramに関する免責事項

本キャンペーンはMeta Platforms, Inc.およびInstagramが後援、支持、運営するものではありません。また、Instagramの利用に関連して生じた損害について、主催者は一切の責任を負いません。

■お問い合わせ先

#みつけてシャーク キャンペーン事務局

E-mail：sharkninja_pr@vectorinc.co.jp

SharkのFan製品ラインナップ

● Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン

屋外・室内を問わずマルチに使えるパワフルなコードレスファン。ワンタッチで卓上用などのポータブルサイズに変形可能で、コードレスで最大24時間駆動します。防水性能（IPX4）を備え、急な雨や水濡れが想定される場所でも安心して使用できます。

●Shark(R) FlexBreeze Pro Mist コードレスサーキュレーターファン

「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」の特長と 便利な機能をそのままに、4.5Lの着脱式タンクを搭載し、最大3m先まで届くミスト機能により、屋外空間でも涼しく快適な環境を提供します。

● Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン

ハンドル付きで片手で簡単に持ち運べる、超軽量・コンパクトなミスト 機能付きコードレスファン。最大20m先まで届く強力な風力と、屋内でも使いやすいドライミストを出せる設計で屋内外で快適に使用できます。

●Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン

最大20m先までハイパワーな風を届ける羽根のない扇風機。高さ調整や吹出口の回転により、風向きを自由に調整でき、部屋中360°どこでも涼しく快適に過ごせます。また、幅広い風のベールが身体を包むようなエアブランケットで涼しく快適な睡眠体験を提供。

※コラボルーム設置製品

●Shark(R) ChillPillパーソナルクーリングファン

コンパクトながらパワフルな風、ドライミスト、そして最大9℃冷える 冷却プレートを組み合わせた「選べる3つの冷却」機能を搭載したパーソナルファン。

シャークニンジャについて

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1※4の フロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）はアメリカで最も売れている小型キッチン家電製品※5を展開しています。

2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1※6を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025年6月には「360°クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean 360」、9月には「360°クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売しました。そして2026年6月には、Shark史上最もゴミを取り除く最上位パワーコードレス「Shark(R) PowerClean 360 PRO」を発売予定です。また、2025年5月には「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

同じく2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで 自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には 新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi（クリスピー）」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://www.sharkninja.jp

※4 出典: Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2022年1月9日-2026年1月3日の売上金額合計。対象カテゴリー：フロアケア全体（フルサイズ掃除機、ハンディ型掃除機、スティック型掃除機、専用クリーニング製品)

※5 出典: Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2026年1月3日までの52週間の製品別売上金額。対象製品：FS301

※6 自社調べ