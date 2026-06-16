話しかけると花が咲く――音声AI搭載のデジタル植物が「Tokyo Mirai Park（日本科学未来館内）」に出展

株式会社CAC identity

株式会社CAC identity（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中西英介）は、自社開発の音声感情解析AI「Empath」を搭載したインタラクティブ作品「 Log Flower（ログフラワー）」が、2026年6月17日（水）より日本科学未来館1階「Tokyo Mirai Park」のテーマ展示 「未来の1日」に出展されることをお知らせします。

「Tokyo Mirai Park」展示について

東京都が推進する「東京ベイeSGプロジェクト」の発信・交流拠点として、日本科学未来館内に設けられた「Tokyo Mirai Park(https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/children/1f-exhibition.html)」では、最先端テクノロジーを実際に見て触れられる体験展示を行っています。今回は「未来の1日」をテーマに、朝から夜までの1日の流れを軸に、最先端技術が変える未来の暮らしを紹介します。1日平均約500名が来館する同施設にて、2026年6月17日から9月中旬までの展示が予定されています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166096/table/9_1_d06c74e704f5fb9d5f4547accb1c8d15.jpg?v=202606160352 ]

「Log Flower」について

「Log Flower」は、株式会社コネルが企画・制作した、空間の感情を栄養にして育つデジタル植物作品です。Empathの音声感情解析技術により、人の声かけに含まれる感情をリアルタイムで検知し、種から苗、花へと成長しながら形や色を変化させます。

取得する感情の種類によって白（平常）・黄（喜び）・青（悲しみ）・赤（怒り）と色も変化。一定期間をかけてその場の空気や感情のあり様を映し出すデジタルアートとして、来場者が話しかけることで植物が成長・変化する体験を提供します。

画像引用元および、Log Flower詳細：https://www.konel.co.jp/works/log-flower/

音声感情解析AI「Empath」について

Empath(https://webempath.com/)は、声の音響物理的な特徴量から喜怒哀楽や気分の浮き沈みを独自アルゴリズムで判定する、CAC identityが保有する音声感情解析AIです。数万人規模の音声データベースを基盤とし、現在50カ国・4,300ユーザーに導入されています。（特許出願済）

Web APIおよび組込用SDKとして提供されており、Webサービス・IoT・ゲーム・自動車・製造業（打音検査・故障検知）など幅広い分野で活用されています。今回のLog Flowerのような感性・アート領域への応用もその一例であり、感情を起点とした新しい体験設計の可能性を広げています。

また、Empathの解析技術はコンタクトセンター向け応対品質評価ソリューション「mimity(https://mimity.webempath.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=logflower-202506)」にも採用されており、オペレーターの応対品質を自動で数値化・評価する基盤技術となっています。

音声感情解析AI「Empath」：https://webempath.com/

声の印象まで 応対品質を高める AIパートナー：https://mimity.webempath.ai/(https://mimity.webempath.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=logflower-202506)

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166096/table/9_2_a0fa12a77231390cc738e95a257d202f.jpg?v=202606160352 ]

お問い合わせ先

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社CAC identity

事業推進部 Empath問い合わせ窓口

Email：empath_info@cac.co.jp

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