既存自販機に後付けでキャッシュレス化と在庫管理を実現。決済・検量一体型端末『VH Connect』を本格提供

600株式会社

600株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：久保 渓）は、既存の自動販売機に後付けすることで、複数のQRコード決済とリアルタイムの在庫管理（オンライン検量）を1台で実現する自販機向け決済・検量一体型端末「VH Connect」を本格提供いたします。

弊社では、自販機DXを支援する事業を「Vending Hero」事業として展開しています。同事業では、AIを活用した自販機訪問最適化サービス「VH AI」と、既存自販機に後付け可能な決済・オンライン検量端末および関連サービス「VH Connect」を提供し、自販機運営におけるデータ取得から運用最適化までを一貫して支援してまいりました。

VH Connectとは？

既存の自動販売機に後付けすることで、QRコード決済を中心とした複数のキャッシュレス決済と、遠隔での在庫・販売管理を1台で実現する自販機向け決済・検量一体型端末です。

本製品により、大規模な設備投資を行うことなく、既存の自販機資産を活用した手軽な自販機DXの実現を支援いたします。

開発の背景と解決する課題

VH Connect 製品サイトを見る :https://static.vhqr.jp/static/connect

現在の自動販売機運営においては、新紙幣対応に伴う機器の交換コストや、深刻な人手不足、ルート配送における人件費・燃料費の高騰が大きな課題となっています。また、利用者のキャッシュレス決済ニーズの高まりに対して、従来の決済端末では高額な初期費用や月額費用が必要でした。

「VH Connect」は、これら「売上向上（キャッシュレス化）」と「業務効率化（オンライン管理）」の課題を、後付け可能な1台の端末で同時に解決いたします。

少数台数での導入が可能なため、大規模な設備投資なしに自販機DXを開始することができます。

「VH Connect」の主な特徴

マルチQR決済に1台で対応

PayPay、AEON Pay、d払い、楽天ペイ、au PAY、メルペイ、Apple Pay、Google Payに対応。（2026年6月時点）購入者の決済利便性を高め、自販機の集客力と売上向上に貢献します。

オンライン検量による在庫把握

日本自動販売機工業会（JVMA）が定める通信規格に準拠したオンライン検量を採用。遠隔から自販機ごとの売上動向や正確な在庫状況を把握でき、無駄なルート配送を削減し、効率的な補充計画を立てることが可能です。

国内主要メーカーの既存自販機に工事不要で後付け可能

富士電機・サンデン・パナソニックをはじめとする国内主要メーカーの自動販売機に対応しており、大がかりな本体交換や工事をすることなく、最短即日で導入が可能です。既存の設備をそのまま活かせるため、初期投資を最小限に抑えることができます。

本件に対する問い合わせ先

slml@600.jp

自販機事業部：池田

600株式会社 について

600株式会社は、2017年6月に創業した自販機DX企業です。「ヒトとモノの距離をより身近にする」ことを目指し、徒歩1分圏内の「半径50m商圏」における購買体験の向上に取り組んでいます。

現在は、自販機DXを支援する「Vending Hero」事業を展開しており、AIを活用した自販機訪問最適化サービス「VH AI」と、既存自販機に後付け可能な決済・オンライン検量端末および関連サービス「VH Connect」を提供しています。また、創業当初より週休3日制を導入し、生産性と働きやすさを両立する組織づくりにも取り組んでいます。

会社概要

社名 ： 600株式会社

代表者：代表取締役 久保 渓

所在地：東京都江東区森下３丁目1７－４ 今泉ビル2F

設立 ：2017年6月

事業内容：自販機DXを支援する「Vending Hero」事業の運営

AIを活用した自販機訪問最適化サービス「VH AI」および、自販機向け決済・オンライン検量端末「VH Connect」の提供

コーポレートサイト：http://www.600.jp/

製品サイト：https://static.vhqr.jp/static/connect

Vending Hero AI ：https://vendinghero.ai/

端末本体決済画面イメージ決済読み取り用QR及び利用手順シール