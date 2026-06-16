Kinsta、AIボット時代に対応する「ボット対策」機能を全プランで提供開始

Kinsta Inc.

WordPress向けのマネージドサーバーサービスを提供するKinstaは、AIクローラーや自動化トラフィックの増加に対応する「ボット対策」機能の提供を開始しました。

近年、AIクローラーやエージェント型AIの普及により、サイトへのアクセス構造は大きく変化しています。Kinstaが最近公開したレポート『AI・ボット時代におけるトラフィックの実態(https://kinsta.com/jp/ai-bot-traffic/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=ai-bot-protection-promo)』では、多くのサイトではアクセスの過半数をボットが占めており、AIクローラーによるアクセスはこの1年間で300%以上増加していることが明らかになりました。また、その割合は2025年初頭には約200回に1回だったものが、年末には31回に1回にまで上昇しており、自動化トラフィックの急増がサイト運営に新たな課題をもたらしています。

こうした自動化トラフィックは、サーバーリソースの消費やパフォーマンス低下だけでなく、アクセス解析データのゆがみや予期しないインフラコストの増加を引き起こす可能性があります。一方で、検索エンジンのクローラーや正規サービスとの連携に利用される有用なボットも存在するため、サイト運営者にはボットを一律に遮断するのではなく、適切に見極めて管理することが求められます。

Kinstaのボット対策機能では、自動化トラフィックを可視化し、サイトごとの要件に応じてAIクローラーやボットアクセスを柔軟に管理できます。アクセスの種類や目的に応じて適切に制御することで、パフォーマンスへの影響を抑え、より正確なアクセス解析を可能にします。

ボット対策の主な機能

この機能は、専用コントロールパネル「MyKinsta」から環境単位で簡単に設定できます。

主な機能は以下の通りです。

- 4段階のボット対策レベル- AIクローラーのブロック- WordPress自動処理の許可- IPアドレス、ユーザーエージェント、パス単位での例外設定- ボットトラフィックの可視化と分析- 複数サイトへの一括適用ボット対策機能の選べる4つの対策レベル

サイトの要件に応じて4段階の対策レベルから選択でき、アクセスを「許可」「検証」「ブロック」に分類して処理します。ボット対策の効果を確認しながら、運用に適した設定を柔軟に適用することができます。機能の詳細はドキュメント(https://kinsta.com/jp/docs/wordpress-hosting/mykinsta-tools/wordpress-tools-bot-protection/)をご覧ください。

「とりあえずブロック」が通用しない時代へ

ボット制御には専門知識が必要かつ運用負荷が高くなることが多く、現場で対応しきれないことは珍しくありません。さらにAI時代においては、検索エンジンのクローラーやサービス連携によるアクセスなど、適切に管理すべきボットの種類は増える一方です。一律にブロックすれば必要なトラフィックまで遮断するリスクがあり、かといって何も対策を講じなければ、コンバージョンにつながらないアクセスがサーバーリソースを消費し続けることになります。

Kinstaのボット対策機能では、悪意のあるトラフィックの遮断に加え、AIクローラーや自動化トラフィックを環境ごとに柔軟に管理可能です。サイト運営者自身がMyKinstaから設定を行えるため、サポートへの問い合わせや追加ツールを必要としません。サイトごとに異なる要件に対応しながら、パフォーマンスの保護、分析データの信頼性向上、そして運用負荷の軽減を支援します。

提供開始について

本機能は、クローズドベータテストに参加したお客様からのフィードバックをもとに改善を重ね、この度すべてのお客様向けにベータ版として提供を開始しました。

今後も継続的に機能強化を行い、増え続ける自動化トラフィックをより簡単かつ効果的に管理できる環境づくりを進めていきます。

関連リンク

https://kinsta.com/jp/bot-protection/（ボット対策機能ランディングページ）

https://kinsta.com/jp/ai-bot-traffic/(https://kinsta.com/jp/ai-bot-traffic/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=ai-bot-protection-promo)（AI・ボット時代におけるトラフィックの実態）

Kinstaとは？

Kinsta（キンスタ）は、WordPressに特化したマネージドクラウドサーバーを提供する企業です。高性能なサーバー環境に加えて、サイト管理の負担を軽減する多数の機能を全プランに搭載しています。24時間365日体制の日本語対応サポート、Cloudflare統合、自動バックアップ、徹底したセキュリティが強みであり、世界中で23万以上のお客様にご利用いただいています。詳細は https://kinsta.com/jp/ をご覧いただくか、https://kinsta.com/jp/contact-us/ からお気軽にお問い合わせください。

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