「AI Market ExCon 2026」講演をアーカイブ配信中。読取精度99%超・工数最大90%削減の実力を解説

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、2026年6月2日に開催されたAI特化型の展示会・カンファレンス「AI Market ExCon 2026」（主催：BizTech株式会社）の講演にて、生成AI特化型OCR「GenOCR」による現場主導の業務変革についてお話ししました。

当日の講演映像を、現在ジンベイ公式サイトにてアーカイブ配信中です。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

▼登壇の概要

「AI Market ExCon 2026」は、先端領域でAIソリューションを提供する企業が一堂に会する展示会・カンファレンスです。本年はベルサール汐留にて開催され、40社以上が展示・登壇しました。

講演タイトル： 「読む」から「理解する」へ。生成AI特化型OCRが実現する、現場主導の業務変革

AI Market ExCon 2026講演の様子

ジンベイGenOCRの詳細資料はこちら :https://hubs.ly/Q03f2FhC0

▼ 講演でお話しした内容

従来のAI-OCRを導入しても、「非定型フォーマットに対応できない」「結局、人の目による確認工数が減らない」という課題は根強く残っています。本講演では、その原因が、従来のOCRが文字を「読む」ことに留まっている点にあるとお話ししました。

GenOCRの特徴は、単なる文字認識を超えた「文脈と意味の理解」にあります。独自技術により大手製品比で精度を30%以上向上させ、手書きや複雑な図面、数式を含む帳票でも99%超の読取精度を実現。これにより、従来は難しかった入力・転記工数の最大90%削減が可能になります。こうした点が、大手建設会社や大手金融SaaS企業をはじめとする、生成AI活用の最前線を走る企業に選ばれている理由です。

講演の後半では、生成AIと深い業務理解を掛け合わせることで現場のDXを「一気通貫」で加速させる方法を、具体的な導入事例を交えてご紹介しました。明日から実務に投入できる「AIによる業務変革」のヒントをお伝えする内容となっています。

▼講演映像をアーカイブ配信中

当日の講演内容は、以下のURLよりご覧いただけます。

>>講演映像はこちら(https://share-na2.hsforms.com/16_d0_v52RRiK4KuM_IFOTQrk2dl)<<

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

GenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0

GenLeadサービス資料：https://na2.hubs.ly/H02NFpp0