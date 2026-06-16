【TripX × 箱根一の湯】旅館向けAIレストラン配席システムを共同開発

株式会社トリップエックス

宿泊・観光分野に特化した東大発AIスタートアップ、株式会社トリップエックス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO：西村拓人、以下「TripX」）は、箱根で温泉旅館とVillaを展開する株式会社一の湯（本社：神奈川県足柄下郡箱根町、代表取締役社長：小川 尊也、以下「一の湯」）と、旅館向けAIレストラン配席システム「Tripbox レストラン配席AI」を共同開発し、旅館業のデイリー業務である「レストラン配席業務」を効率化・標準化・単純化しました。TripXは、2026年6月16日より本システムを宿泊DXプラットフォーム「Tripbox」の新プロダクトとして提供開始し、全国の旅館・ホテルへ展開を進めてまいります。

■ 「Tripbox レストラン配席 AI」を開発した背景

多様化への対応と生産性向上の両立

年間12万人以上のお客様が訪れる箱根の旅館・一の湯では（※1）、「1泊2食付き」が主力の宿泊プランであり、朝食と夕食の2回のレストランの営業と、お客様の予約内容を把握しレストランへの配席を考える業務（レストラン配席業務）は非常に重要な業務です。

近年ではインバウンドのお客様への対応、アレルギーやベジタリアン・ヴィーガンの対応、また、複数の食事コースや記念日利用のお客様への対応、お子様連れのお客様への対応など、対応は多岐にわたり間違いが許されません。そのためレストラン配席とその付随業務には1レストランあたり60分～90分（1日あたり）程度要しており（※2）、お客様の満足度向上と生産性向上の両立という課題を解決するため、TripXは一の湯と共同でシステムを開発しました。

■ システム導入による効果

Tripbox レストラン配席AI 運用画面

一の湯では、「Tripbox レストラン配席AI」の導入により、下記の効果が得られました。

■ 今後の展開について

- 毎日のレストラン配席業務にかかる時間を約70％削減あらかじめ配席のロジックを設定しておくことで、その日のお客様の数や組数に応じて自動で配席が完了します。ステップも「１.予約情報の取り込み２.配席ボタンを押す３.微調整して完了」とシンプルな設計で、複雑なマニュアルは不要。以前は書き漏れや書き間違いなどのヒューマンエラーが発生し、それを防ぐためのダブルチェックをおこなっていましたが、システムが自動で配席してくれることにより書き漏れや書き間違いによるミスが無くなり、毎日90分かかっていた作業を30分に削減しました。- ホワイトボードからタブレットへデジタル化ホワイトボードに手書き、マグネットを貼り付けしていた作業からタブレットに変更しました。それにより、テキストの音声入力、複数画面でのリアルタイム情報共有、日々のデータ保存が可能となりました。- より接客業務に集中できサービス力の向上に自動化が進み効率化・省力化ができましたが、システムが作った配席をそのまま使用するのではなく、人が最終確認を行い、すべてのお客様が満足いただけるよう微調整を行っています。デジタル化やAI導入が進むにつれ、より「人間の接客のあたたかみ」が問われます。間接的な業務を削減し、宿のコア業務である「接客業務」にパワーを割くことを実現しました。アナログなホワイトボードから脱却タブレット化して持ち運びも便利DX化で接客業務に専念できる環境を実現

一の湯においては現在一部店舗での導入から開始しており、TripXは全店舗への拡大についても引き続き支援してまいります。

またTripXは今後、「Tripbox レストラン配席AI」として本システムを旅館・ホテルへ広く提供し、宿泊施設によるレストラン運営の効率化と接客品質の向上を支援してまいります。

■ 両社代表コメント

株式会社トリップエックス 代表取締役CEO 西村 拓人

TripXの原点でもある箱根の地で、「一の湯」様と共同開発という形でご一緒できたことを、大変うれしく思います。

これまでTripXが取り組んできたレベニュー分析やメールの自動対応に加え、今回新たに「レストラン配席AI」を共に作り上げることができました。

レストランの配席と一言で言っても、宿泊客のリスト管理や食事内容の把握、団体客を含めた席割りなど、実際の業務は非常に多岐にわたります。今後もオペレーションの現場により深く寄り添い、業務効率化の幅をさらに広げていければと考えています。

株式会社一の湯 代表取締役社長 小川 尊也

創業396年という長い歴史の中で、私たちが最も大切にしてきたのは、伝統を守ること以上に、時代に合わせて自らをアップデートし続ける「革新」の精神です。

宿泊業界におけるDXは、単なるコスト削減や作業の効率化が目的ではありません。AIやテクノロジーの力で現場の心理的・物理的なストレスを軽減し、スタッフが本来の役割である「お客様に向き合い、サービスに集中できる環境」を創り出すことこそが、真の目的であると考えています。

今回の「Tripbox レストラン配席AI」の導入により、生み出された「時間」と「心の余裕」を、お客様への一歩踏み込んだおもてなしや、人間だからこそ提供できる「あたたかみ」のある接客に充て、これからもお客様に選ばれ続ける新たな宿泊体験を提案してまいります。

■ 株式会社トリップエックスについて

宿泊・観光地のDX/AIに特化した東大発スタートアップ。宿泊事業者への生産性向上プロダクト「Tripbox」(https://trip-box.jp/)の提供や、観光地と連携したソリューションの開発を手がける。

ホテルおかだ常務取締役・日本旅館協会EC/DX委員長の原洋平がCOOを務め、現場知見を元にしたAI活用を推進している。

社名：株式会社トリップエックス

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2丁目18-6 メゾン・ド・グリシーヌ303号

設立： 2025年4月

代表：代表取締役 西村 拓人

ホームページ： https://tripx.co.jp/

■ 株式会社一の湯について

寛永7年創業の老舗温泉旅館「一の湯本館」を中心に、現在箱根に9施設（箱根湯本・塔ノ沢・仙石原）の旅館と貸切ヴィラ1棟を運営しています。「一つ先をゆく価値」「革新と進化」によって「宿泊の常識を変え、宿泊によって日常生活の豊かさを提案する」を経営理念に掲げ、老舗でありながら常に新たな宿泊価値の創造に挑戦してきました。

2025年12月には、新たな取り組みとして宿泊ブランド「ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONE」を開業。温泉旅館とは異なる"滞在特化型"の宿泊スタイルを提案し、多様な滞在ニーズへの対応を進めています。これからも、お客様・従業員・地域社会とともに前進し、選ばれ続ける旅館運営を目指してまいります。

・2008年：第4回「ハイサービス300選」受賞（サービス産業生産性協議会主催）

・2015年：第6回「かながわ観光大賞」受賞（神奈川県主催）

・2017年：「平成29年度神奈川県がんばる企業エース」認定（神奈川県主催）

・2018年：第4回「ジャパン・ツーリズム・アワード」入賞（日本観光振興協会主催）

・2025年：「神奈川がんばる企業エース2025」認定（神奈川県主催）

会社名：株式会社一の湯

代表者：代表取締役 小川 尊也

資本金：11,000,000円

設 立：1630年（創業396年）

所在地：〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90

TEL：0460-85-6655

URL：https://www.ichinoyu.co.jp/

箱根一の湯オンラインショップ：https://ichinoyu.shop/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ichinoyu_group/

公式X：https://twitter.com/ICHINOYU_HAKONE

公式LINE：https://lin.ee/jtAVPX8

Email：公式Webサイト「問い合わせ」フォームによる

事業内容：温泉旅館のチェーン化経営