「自分はドローンに向いてる？」を3分で無料診断。実地試験の合否ラインまで3Dで体験できる学習サービスを公開

株式会社Le Ciel DRONE

愛知県を拠点にドローンスクールを運営する株式会社 Le Ciel DRONE（本社：愛知県名古屋市、代表：鵜飼 大樹）は、【2026年6月16日】、これからドローンの国家資格取得を考える方に向けて、誰でも無料で使える2つの学習コンテンツ「ドローン操縦タイプ診断」と「実地試験の3Dアニメーション体験」を公開しました。スマートフォンやパソコンから、登録不要・無料で体験できます。

背景：関心は高いのに、最初の一歩が踏み出せない

2022年に無人航空機操縦士が国家資格となって以降、ドローンへの関心は年々高まっています。一方で、これから学ぼうとする方からは「自分はドローン操縦に向いているのか分からない」といった不安の声が多く聞かれます。

とくに修了審査（実地試験）については、「飛行のコースや手順が分かりづらい」「覚えづらい」「紙の資料だけでは機体の動きを立体的にイメージしにくい」という声が多く寄せられていました。当社は、こうした学習のつまずきを少しでも解消したいという思いから、無料で使える2つの入口を制作しました。

１. ドローン操縦タイプ診断（無料）

運転や旅行の計画、人混みでの行動など、ふだんの生活に関する15の質問に答えるだけで、「安全意識・空間認識・冷静さ・準備力」の4つの資質を診断し、7つの操縦タイプとして結果を表示します。ドローンを触ったことがない方でも答えられる内容で、自分の強みがドローン操縦のどんな場面で活きるのかが分かります。診断結果は、おまけの「性格タイプ（MBTI風）」と合わせて表示され、SNSでシェアして友人と比べることもできます。

診断ページ：https://jazzy-fenglisu-6ec028.netlify.app/(https://lovely-palmier-728c97.netlify.app/)

２. 実地試験の3Dアニメーション体験（無料）

修了審査（実地試験）で行うスクエア飛行・8の字飛行・異常事態への対応を、受験者の目線と俯瞰の両方から3Dで再現しました。減点区画や不合格ライン、距離の基準まで立体的に表示されるため、「試験で実際に何をするのか」を受ける前にはっきりとイメージできます。

体験ページ：https://leciel-drone.com/school.html

3Dアニメーションの様子

３. 学科対策 問題集（3問まで無料・スクール受講で無料）

国土交通省の教則に準拠した学科対策の問題集も提供しています。どなたでも3問まで無料でお試しいただけ、その先は有料です。スクールを受講いただいた方は、すべて無料でご利用いただけます。

本サービスの特徴

学科の問題集は各社が提供していますが、「操縦タイプ診断」や「実地試験の3Dアニメーション体験」を無料で公開する取り組みはまだ珍しく、本サービスの大きな特徴です。当社は「まず触れて、ワクワクしてもらう」ことを入口に、ドローンをもっと身近な存在にしていくことを目指します。

代表コメント

「ドローンが国家資格になり、活躍の場はますます広がっています。それでも『自分にできるだろうか』と迷って一歩を踏み出せない方をたくさん見てきました。だからこそ、まずは無料で、楽しく、ドローンの世界に触れてほしい。診断や3D体験を通じて『やってみたい』というワクワクが生まれれば、それが何よりの第一歩になります。

そして私たちが何より大切にしているのが『安全』です。ドローンが社会に広がるほど、確実な運航管理ができる操縦者を増やすことが欠かせません。楽しく学べる入口を通じて、安全意識の高い操縦者を一人でも多く輩出し、事故のない、安全な空を広げていきたいと考えています。」（株式会社 Le Ciel DRONE 代表取締役 鵜飼 大樹）

今後の展開

当社は今後も、学ぶ人の不安を取り除き、楽しみながら国家資格取得を目指せる学習コンテンツの拡充に取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社 Le Ciel DRONE（ルシエル・ドローン）

本社所在地：〒458-0016 愛知県名古屋市緑区上旭

スクール所在地：〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木西羽根穴2246番地7 ロイヤルビル3階H号室 代表者：代表取締役 鵜飼 大樹

設立：2021年6月15日

事業内容：ドローン業務運航サービス（運搬・測量・点検・空撮）ドローンコンサルティング、ドローンスクール（登録講習機関コード0222）、ドローン販売、機体開発、災害支援活動

スクール拠点：愛知（東郷）ウェブサイト：https://leciel-drone.com/

本件に関するお問い合わせ お問い合わせフォーム：https://leciel-drone.com/contact.html