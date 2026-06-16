【UGREEN】最先端の性能を、最高速度で。NAS新シリーズ「GT」待望の発売へ

株式会社ユーグリーン・ジャパン

PCやタブレット、スマートフォンをはじめとした一般消費者向けデバイス用周辺機器を扱うブランドとして、180以上の国と地域でブランドを展開し、3億人以上に愛用されるグローバルテクノロジー企業のUGREEN（ユーグリーン）は、NAS（ネットワーク接続ストレージ）の新シリーズ「GT」全2モデルを、2026年6月16日（火）よりUGREEN公式サイト、Amazon、楽天などのオンラインストアおよびビックカメラ、ヨドバシカメラ、Joshin、ヤマダデンキ、ドン・キホーテなどの店頭にて順次予約販売を開始し、2026年7月3日（金）より順次発売いたします。

本シリーズは、AMDRyzen(TM)EmbeddedR2514と10GbEネットワークポートを搭載。4K／8K映像データの管理・編集、大容量ファイル転送、複数人での共同作業など、高負荷なクリエイティブワークを高速かつ安定してサポートします。販売価格はオープン価格です。参考価格は、DXP4800GTが99,880円～、DXP2800GTが69,880円～。予約開始記念キャンペーンとして、一部オンラインストアではDXP4800GTを79,900円～、DXP2800GTを55,900円～（いずれも20%OFF）で販売予定です。キャンペーン内容は販売チャネル・店舗・時期により異なります。店頭では販売店ごとのポイント還元・割引施策を予定しており、詳細は各販売店にてご確認ください。

新製品「GTシリーズ」について

UGREEN NASの新シリーズ「GT」は、企業レベルのスペックながら技術者不要で個人でも使いやすい「スピード・性能・拡張性」を極めたクリエイター向けの新ラインです。AIを搭載し、データの仕分け・管理が自動で行われ、探したいデータにいつでもかんたんにアクセス出来るのが特徴。さらに、ガイドに沿って進むだけで、プロ仕様のプログラムを初心者でもかんたんに使いこなせるUGOS PROの搭載など、より分かりやすく使い勝手抜群に。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81071/table/89_1_73afac7e393f7e703fb42a73fba6d594.jpg?v=202606160352 ]

※価格はすべて税込の参考表示です。キャンペーン内容・対象期間・販売価格は販売チャネルおよび店舗により異なります。

GTシリーズ製品特設ページは下記リンクをご参照ください。

特設ページ：https://nas.jp.ugreen.com/69bn5c

また、下記専用クーポンコードをご利用いただくことで、対象製品がさらに2000円OFFとなります。

クーポンコード１.：PRTIMESGT

対象製品：

・公式サイト：DXP4800 GT、DXP2800 GT

・Amazon：DXP4800 GT

クーポンコード２.：PRTIMESGT1

対象製品：

・Amazon：DXP2800 GT

ビックカメラ、ヨドバシカメラ、Joshin、ヤマダデンキ、ドン・キホーテなどの店頭でも順次予約・販売予定です。

製品詳細（一部抜粋）

UGREEN NASync DXP4800 GTUGREEN NASync DXP4800 GT

10GbE対応ポートを2基搭載

大容量ファイルを転送しながらRAW動画を編集するなど、高負荷マルチタスクも圧倒的速さで待ち時間ゼロ。NASへ直接アクセス&複数人での共同編集も、ローカル編集さながらのスムーズさ。障害時もデュアルポートの自動切替で、途切れない抜群の安定性を実現。

創作に、限界を作らない「144TB」

膨大な量のRAW写真や4K動画、8Kゲーム、編集・開発データ、さらには監視カメラの映像まで、まるごと保存できる「144TB」。これまでクラウドや外付けHDDへバラバラに保存していたデータを、すべてこのNAS1台にまとめて、管理・転送・共同編集できます。

あらゆるリスクからNASとデータを守る

データはNAS本体にローカル保存で漏えいの心配なし。セキュリティマネージャー、侵入防止、権限管理機能を搭載し、ウイルス感染をリアルタイムで監視・ブロックし、不正アクセスを検知・遮断。権限管理でユーザーごとのアクセス制限も設定可能。さらにRAID対応で従来のHDDにはない冗長性を実現。

UGREEN NASync DXP2800 GTUGREEN NASync DXP2800 GT

AMD Ryzen(TM) Embedded R2514プロセッサ

ブースト時3.7GHz、4コア8スレッドに対応。マルチスレッド性能が高く、大容量ファイルの転送も、自動バックアップも、Dockerでのアプリデプロイも、同時に複数の高負荷作業を行なっても動作が遅くならずスムーズにこなせます。

AIが自動で写真を分類&整理

写真や動画の整理はAIにお任せ。人物ごとの分類やテーマに沿ったアルバムの自動生成が可能です。また、ふわっとたイメージから、シーンや人物、季節、場所などのキーワードを入力するだけでAIが見つけてくれる検索機能も搭載。

UGREEN NASアプリで、まとめて管理・アクセス

外出先での資料編集も、テレビでの映画視聴も、撮った写真や動画を旅先からすぐにバックアップすることも、すべてNASアプリから実行可能。スマホ・PC・テレビなどデバイスを問わず閲覧・編集・転送などをアプリ1つで行えて、別アプリへ切替える手間もなし。

UGREENについて

UGREENは、PCやタブレット、スマートフォンをはじめとした一般消費者向けデバイス用周辺機器を扱うグローバルテクノロジー企業です。

当社では、どんなシーンにも寄り添う「充電プロダクト」、仕事の効率を最大化する「オフィスデバイス」、イマージョンの世界に没入できる「スマートオーディオ・映像製品」、データ管理の可能性を無限に広げる「スマートストレージ」の4つのカテゴリーを軸に製品を展開しています。

2012年の設立以来、常に「ユーザー目線」で物事を考え、信頼と安全を第一に、持続的社会への献身を企業理念として掲げ、180以上の国と地域でブランドを展開。

3億人以上の方に愛され、信頼を寄せていただくブランドへと成長を遂げております。

2025年には「フロスト&サリバン」による調査において、NAS（ネットワーク接続ストレージ）の年間出荷台数および小売売上高が世界第1位に輝き、世界最大の一般消費者向けNASブランドに認定。

ブランド毎の一般消費者向けテクノロジー延長製品出荷台数も世界第1位を獲得し、世界を牽引するテクノロジー企業として広く認知されております。

私たちのテクノロジーは、「テクノロジーが人間らしさを奪う」のではなく、人間にしかできない「想像する」「感動する」「つくり出す」力に集中できる世界を実現するため、これからも世界中のユーザーに革新的なテクノロジーを届け続けます。

▼製品に関するお問い合わせ▼

会社名：株式会社ユーグリーン・ジャパン

E-mail：support.jp@ugreen.com

公式サイト：https://ugreen.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/ugreenjapan

Instagram：https://www.instagram.com/ugreen_japan/

Amazon公式サイト：https://bit.ly/ugreenstore

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