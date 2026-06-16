株式会社ヘリオス

株式会社ヘリオス（本社：東京都渋谷区、以下「ヘリオス」）は、低圧系統用蓄電池を対象に、複数の低圧蓄電所をクラウド上で仮想蓄電池として束ね、高圧蓄電所相当の制御単位として扱う「低圧アグリゲーションサービス」の受注を開始しました。本サービスは、ソフトウェア開発および接続検証を進めながら、案件ごとの構成確認・機器手配・通信試験を経て順次提供していく予定です。ヘリオスは、特別高圧・高圧規模の太陽光発電所を中心に、全国約600箇所・約2.5GW規模の発電所監視サービスを提供中です。発電所監視システム、EMS、VPPシステム、DER制御端末の開発で培った分散電源の監視・制御ノウハウと、複数アグリゲータとの接続に対応するEMS開発力を活かし、低圧蓄電所群を市場参加可能なアグリゲーション単位として運用するための制御・データ連携基盤を構築します。

また、電力送配電各社からの出力制御に対応する太陽光発電所向け制御装置を提供してきた知見を活かし、蓄電池とPVが併設された拠点における協調制御についても、発電所ごとの設備構成や運用条件に応じた制御を実施し、対応範囲を拡大しています。

サービス提供の背景

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力需給の変動を吸収する調整力の確保が重要になっています。系統用蓄電池は、JEPXでの価格差取引に加え、需給調整市場などでの活用が期待されるリソースです。特に低圧系統用蓄電所は、高圧・特別高圧の蓄電所に比べて小規模用地への設置や分散導入に適しており、接続検討・事業化のスピード面でも検討しやすいリソースです。

一方で、1地点あたりの容量が小さいため、単独では市場参加に必要な供出単位を形成しにくく、複数地点を束ねた供出可能量の管理、計測データの取得、遠隔制御、通信状態・停止リスクの把握が必要になります。

低圧アグリゲーションサービスの概要

本サービスは、低圧区画に分散する複数の蓄電池をクラウド上で「仮想蓄電池」として束ね、高圧蓄電所相当の制御単位として扱うためのアグリゲーション基盤です。各低圧蓄電所に配置する制御エージェントとクラウド上の仮想EMSを連携させることで、仮想蓄電池に対する充放電・出力制御の指示、供出可能量の管理、アグリゲータ各社システムとの連携を支援します。低圧区画を1グループ25台程度で束ねる構成を想定し、1MW以上のアグリゲーション単位の形成を目指しています。また、JEPXおよび一次・二次・三次調整力への対応を前提に、OpenADRおよびEMSAPIを通じて、アグリゲータ各社の既存システムとの接続にも対応できる設計です。

1. 低圧蓄電所群を 1MW 以上のアグリゲーション単位として統合

主な特徴

複数の低圧蓄電所をクラウド上で仮想蓄電池として束ね、高圧蓄電所相当の制御単位として管理します。仮想EMSから仮想蓄電池に対して充放電・出力制御の指示を行うことで、低圧リソースを個別設備としてではなく、供出可能量を持つアグリゲーション単位として活用できる構成を目指します。

2. 供出可能量・SOC・通信状態を踏まえたフリート管理

地点ごとのSOC、充放電可能量、通信状態、停止リスク、計測データをクラウド上で把握し、アグリゲータが市場運用に必要な供出可能量を管理しやすい状態に整えます。

3. 複数アグリゲータ・メーカーとの接続検証

複数の国内外アグリゲータ、PCSメーカー、蓄電池メーカーとの協業体制のもと、通信試験・制御試験を進めています。各社システムや機器仕様に応じた接続検証を行うことで、低圧蓄電所群のアグリゲーションに必要な実装基盤の整備を進めています。

4. PV・蓄電池リソース制御の提供実績

一次・二次・三次調整力市場に向けた蓄電池PCS、PV-PCS等のリソース制御技術を、複数のアグリゲータ各社向けに提供しています。特別高圧・高圧・低圧連系拠点における制御システムの開発・導入実績を活かし、低圧アグリゲーションにも展開します。

5. 現地EMSを個別設置しないクラウド型構成

発電所ごとにEMSを個別設置するのではなく、現地側には制御エージェントを配置し、クラウド上の仮想EMSで統合制御します。低圧蓄電所を複数地点に展開する際のシステム構成をシンプルにし、導入・運用に必要な設備負担を抑えながら、アグリゲーションに必要な制御機能を提供します。

6. JC-STAR★1取得済み端末と自社開発の周波数計測装置

低圧蓄電所側に配置する制御端末には、JC-STAR★1を取得済みのHELIOS-B4シリーズを採用しています。また、一次調整力制御に必要となる系統周波数計測については、ヘリオスが自社開発した小型・高精度の周波数計測装置を活用します。同装置は±0.01Hzの計測精度と、独自通信方式による最小1.7msの低遅延通信に対応しており、低圧蓄電所群のアグリゲーションに必要な計測・制御構成を一体で設計します。

7. 低圧アグリゲーション拠点への展開を見据えた製造体制

低圧アグリゲーション拠点への展開を見据え、HELIOS-B4シリーズおよび周波数計測装置の製造体制の強化を進めています。複数拠点への導入を検討する事業者に対して、案件規模や導入時期に応じた提供計画をご提案します。

想定する利用事業者

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185181/table/3_1_66d66b3ebe587a9f202decccfbf3f90c.jpg?v=202606160352 ]

ヘリオスは、低圧蓄電所側の制御エージェント、仮想EMSによる合成出力制御、アグリゲータシステムとのクラウドEMS連携を進め、複数の低圧蓄電所を1MW以上のアグリゲーション単位として扱うための制御・データ連携基盤の実装を推進してまいります。また、アグリゲータ各社の低圧アグリゲーションサービス参入・拡大を支援するとともに、蓄電所開発事業者、発電事業者、エネルギー事業者、PCS・蓄電池メーカー各社に対して、低圧リソースを束ねた市場活用に向けた実装基盤を提供してまいります。

株式会社ヘリオスについて

株式会社ヘリオスは、太陽光発電所監視サービス事業を提供する株式会社ジェイシティから2026年4月1日に事業承継を受けた、ジェイシティ100%子会社です。発電所監視システム「HELIOS」シリーズの開発・販売、EMSシステムの開発・提供、VPPシステムおよびDER制御端末の設計・販売を行っています。一次・二次・三次調整力市場に向けた蓄電池PCSおよびPV-PCS等のリソース制御技術については、複数のアグリゲータ各社向けに、特別高圧・高圧・低圧連系拠点での提供実績があります。また、一般送配電事業者各社からの出力制御に対応する太陽光発電所向け制御装置の知見を活かし、蓄電池とPVが併設された拠点における協調制御についても、発電所ごとの設備構成や運用条件に応じた制御を実施しています。太陽光発電所、系統用蓄電池、太陽光併設型蓄電池、低圧アグリゲーションなど、電力インフラ全体を対象に、監視・制御・クラウドEMS・アグリゲータ連携機能を提供しています。

お問い合わせ

ヘリオスでは、低圧蓄電所のアグリゲーション、複数蓄電所の統合制御、アグリゲータ各社システムとのAPI連携、蓄電池EMS・ゲートウェイ開発、PCS・蓄電池メーカー各社との通信試験・制御試験に関するご相談を受け付けています。低圧リソースの市場活用や、低圧アグリゲーションサービスへの参入・拡大を検討中の事業者様は、当社までお問い合わせください。

株式会社ヘリオス

URL：https://helios-tech.co.jp

Mail：sales@helios-tech.co.jp

Tel：03-6271-0268（代表）

Address：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-6-3