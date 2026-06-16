日本万引防止システム協会（JEAS）加入のお知らせ

ワンビ株式会社

遠隔データ消去のリーダー企業であるワンビ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 貴、以下：「ワンビ」）は、2026年6月5日、工業会 日本万引防止システム協会（会長：稲本 義範、以下「JEAS」）の正会員として認証され、正式加入いたしました。

今後は、JEASおよび会員企業との連携を通じて、小売業界におけるロスプリベンション（損失防止）や店舗セキュリティの向上、情報資産保護の推進に貢献してまいります。

■入会の背景

ワンビは「私たちが、情報漏洩を防ぐ」を理念に、PCの紛失・盗難対策ソリューション「TRUST DELETE」シリーズを提供しています。端末の紛失・盗難時に遠隔から強力なロックと消去を実行することで情報漏洩リスクを低減し、多くの企業・自治体・教育機関の情報資産保護を支援してまいりました。

近年、小売業界では万引きや内部不正などによる商品ロス対策に加え、店舗で利用されるPCやタブレット、モバイル端末の盗難・紛失対策も重要な経営課題となっています。ワンビは、TRUST DELETEを通じて培ってきた情報漏洩対策のノウハウと情報資産保護の知見を活かし、業界の発展および安全・安心な店舗運営に貢献することを目的として、このたびJEASへ入会いたしました。

■工業会 日本万引防止システム協会（JEAS）について

工業会 日本万引防止システム協会（JEAS）は、「防犯民主主義」の理念のもと、経済産業省が指定するEAS（電子商品監視）機器および防犯カメラの工業会として、業界の発展と社会の安全に貢献する団体です。また、個人情報保護団体としての認定を受け、加盟企業の適切な個人情報管理を支援しています。

JEASは、万引防止システムに関連する製造・販売・サポート企業で構成されており、小売業界の健全な経営を支えるとともに、行政機関や関連業界団体との連携を強化し、犯罪抑止と流通業界の利益保全、さらには個人情報の適切な保護を目的とした各種活動を展開しています。

工業会 日本万引防止システム協会（JEAS）： https://www.jeas.gr.jp

■ワンビ株式会社について

会社名 ：ワンビ株式会社

本社 ：東京都新宿区新宿4-3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル3階

代表 ：代表取締役 加藤 貴

創立 ：2006年（平成18年）5月

ホームページ ：https://www.onebe.co.jp/



ワンビはデータ消去技術で企業の情報漏洩を守るセキュリティソフトウェアの開発企業です。ワークスタイルの変革に伴い、企業においても働く場所や形態、デバイスの活用方法、そしてセキュリティの在り方も変わりつつあります。ワンビはその中でも、盗難・紛失したデバイスの情報漏洩対策として多くの企業で採用されている遠隔データ消去ソリューション「TRUST DELETE Zero(R)（トラストデリート ゼロ）」で、いつでもどこでも安心してデータを活用できる環境を提供しています。詳細については、https://www.onebe.co.jp/をご覧ください。



※ 記載されている社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ 記載の内容は発表日時点のものです。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。