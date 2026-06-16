グループ企業・大規模組織のセキュリティ運用を統合管理する「SecureNavi Control」を提供開始

SecureNavi株式会社

情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDXするSecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎 友博）は、グループ企業や大規模組織向けのセキュリティガバナンス統合管理プラットフォーム「SecureNavi Control」の提供を開始いたします。

「SecureNavi Control」サービス紹介資料はこちら：https://lp.secure-navi.jp/thanks-document-request-securenavi-control

「SecureNavi Control」リリースの背景

今日、多くの大規模組織やグループ企業では、部署・子会社ごとにセキュリティ運用が個別最適化され、Word・Excel・メールなどに情報が散在することで、全社統制やリスク把握が困難になるケースが増えています。

また、組織改編や人事異動のたびに権限設定や情報資産台帳、担当者情報の更新が必要となり、運用負荷が急増することも少なくありません。監査やレビューのたびに各部署へ証跡提出を依頼し、集計や確認作業に多くの時間を費やすなど、事務局が本来注力すべきガバナンス業務よりも管理作業に追われる状況が生まれています。

「SecureNavi Control」サービス概要・特徴

SecureNavi Controlは、各子会社・事業部が独立した運用を維持しながら、統括事務局が全社横断で運用状況やリスクを可視化・分析・統制できるセキュリティガバナンス基盤です。

各組織の独立運用と全社統制を両立する管理基盤により、分散したセキュリティ運用を統合し、証跡収集や集計といった管理作業に追われる運用を効率化します。

組織全体の規程・リスクアセスメント評価軸の統一運用

親会社や統括部署が定めたセキュリティ基準を組織全体へ一括適用しつつ、各子会社や事業部が独自のローカルルールを追加・変更したり、個別の資産管理を行える階層型管理を実現します。

組織全体のリスクスコア・ISMS運用状況のダッシュボード管理

組織全体のISMS運用の健全性や遅延箇所、高リスクな組織・領域を特定でき、データに基づいた迅速な意思決定が可能に。

子会社や事業部のISMS関連タスク管理・証跡管理機能

是正処置の指示や運用記録の確認を、システム内のタスク管理機能に集約。やり取り自体が内部監査や審査機関へのエビデンスとして出力可能です。

「SecureNavi Control」サービス紹介資料はこちら：

https://lp.secure-navi.jp/thanks-document-request-securenavi-control

SecureNavi株式会社について

「文系のセキュリティの悲報を、テクノロジーでいち早く解決する。」をビジョンに掲げ、情報セキュリティの課題をソフトウェアで解決する企業です。情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDX・高度化するソリューションを提供しています。

■ 会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎友博

設立：2020年1月

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-6 白川ショールームビル4F

URL：https://secure-navi-inc.jp/