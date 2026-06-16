カードゲーマー向けマッチングアプリ「Shuffle Match」、リリース1周年の節目にVer.2.0.0を公開

合同会社HURM TECHShuffle Match Ver.2.0.0 メインビジュアル

合同会社HURM TECH（本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目16番6号二葉ビル8B、代表社員：鈴木海翔）は、トレーディングカードゲーム（TCG）の対戦相手を探せるマッチングアプリ「Shuffle Match」において、Ver.2.0.0をリリースしたことをお知らせします。

「Shuffle Match」は、アプリリリースから1年を迎えました。これまで、カードゲーマーが対戦相手を探してつながるための場として、マッチング機能や掲示板機能の改善を続けてきました。

今回のVer.2.0.0では、クイックマッチのリモート対応やFreeプランの利用体験拡充などにより、対戦相手探しをより気軽に行えるよう改善しています。

■ Ver.2.0.0の主なアップデート内容

1. リモートでのクイックマッチに対応

先行して提供していた秋葉原エリアに加えて、リモートでのクイックマッチに対応しました。

地域に左右されず、オンラインでTCGの対戦相手を探しやすくなります。

リモートでの対戦相手探しに対応したクイックマッチ画面

2. Freeプランの利用体験を拡充

Freeプランでも、受け取った果たし状に1日1回まで返答できるようになりました。

これにより、マッチングの流れをより体験しやすくなっています。

受け取った果たし状に返答できる果たし状画面

また、掲示板では、有効な募集を1件まで持てるようになりました。

自分で作成した有効な募集がない状態であれば、新規募集を作成できるため、「今日対戦したい」「このエリアで遊べる人を探したい」といったニーズに、より気軽に対応できます。

対戦相手の募集を確認・作成できる掲示板画面

3. チャット・マッチング体験を改善

チャット一覧を、最新のやりとり順またはマッチ順で確認できるようになりました。

これにより、やりとり中の相手や過去にマッチした相手を見つけやすくなります。

また、チャット画面の表示安定性や読み込み性能を改善し、マッチ後のやりとりをよりスムーズに行えるようにしました。

4. アプリ全体の使いやすさと品質を改善

マイページのデザインや表示内容、初回プロフィール登録前の説明画面、アプリ内ガイド表示を改善しました。

そのほか、スワイプ操作時の意図しない動作の抑制、表示速度、安定性、品質面の改善も行っています。

■Shuffle Matchについて

「Shuffle Match」は、トレーディングカードゲームの対戦相手を探せるマッチングアプリです。

遊びたいカードゲーム、地域、プロフィールなどをもとに、対戦相手を探したり、募集を作成したりできます。

「カードゲームを遊びたいけれど、対戦相手が見つからない」

「ショップやイベント以外でも、気軽に対戦相手を探したい」

「同じカードゲームを遊ぶ人とつながりたい」

こうした課題を解決するため、Shuffle Matchはカードゲーマー同士がつながる場を提供しています。

■代表コメント

Shuffle Matchは、カードゲーマーが「デュエルしたい」「遊びたい」と思ったときに、より気軽に相手を探せる環境を目指して開発を続けてきました。

リリースから1年の節目となる今回のVer.2.0.0では、クイックマッチのリモート対応やFreeプランの利用体験拡充により、より多くのプレイヤーが対戦相手探しを始めやすい形へ改善しています。

今後も、対面・リモートの両方でカードゲーマー同士がつながれる場づくりを進めてまいります。

ー 合同会社HURM TECH 代表社員 鈴木海翔

■アプリ概要

アプリ名：Shuffle Match（シャッフルマッチ）

ジャンル：ソーシャル・ネットワーキング

対応エリア：日本国内

クイックマッチ対応エリア：秋葉原エリアおよびリモートで先行提供

運営・開発：合同会社HURM TECH

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）

公式サイト：https://shuffle-match.com

ダウンロードURL：https://app.shuffle-match.com/MOl6/fugxugbn

公式X：https://x.com/ShuffleMatch

公式YouTube：https://www.youtube.com/@shufflematch_official

■注記

※本プレスリリースに記載されている会社名、サービス名、カードゲーム名等は、各社の商標または登録商標です。

※Shuffle Matchは、各カードゲームの権利元、販売元、運営会社とは関係ありません。

■会社概要

会社名：合同会社HURM TECH（ハームテック）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目16番6号二葉ビル8B

代表者：代表社員 鈴木海翔

公式サイト：https://hurm-tech.co.jp/

お問い合わせページ：https://hurm-tech.co.jp/contact/