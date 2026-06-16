【新サービス】電話対応はAIにお任せ。接客に集中できる店舗へ、飲食店・小売店向け「もしもしAI」の提供を開始

株式会社エクサテック飲食店向けのもしもしAI

株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西洋平太）は、音声AIサービス「もしもしAI」（URL: https://mosimosi-ai.jp/ ）は、飲食店および小売店などの実店舗向けに、AIが電話の一次受付や予約対応、よくある質問（FAQ）への回答を自動で行う特化型ソリューションの提供を開始いたしました。

本サービスにより、スタッフを頻繁に鳴る電話対応から解放し、「目の前のお客様への接客」に集中できる環境を実現します。さらに、応答レイテンシ約1秒という自然な会話により、お客様を待たせることなく、予約や問い合わせをスムーズに処理します。

■ 飲食・小売業界が抱える「電話」の課題

深刻な人手不足が続く店舗ビジネスにおいて、以下のような課題が常態化しています。

ピークタイムの機会損失: ランチやディナーの混雑時、スタッフが接客や調理に追われて電話に出られず、予約のチャンスを逃している。

接客品質の低下: 目の前のお客様の対応中に電話が鳴り、接客を中断せざるを得ないことによる顧客満足度の低下。

定型的な問い合わせへの対応負担: 「今日の営業時間は？」「駐車場はある？」といった、Webサイトを見ればわかる定型的な質問にスタッフの工数が奪われている。

インバウンド（訪日外国人）対応: 外国語での電話問い合わせに対するコミュニケーションの壁。

■ 「もしもしAI」店舗向け機能の特徴

店舗ごとの業態やオペレーションに合わせて、AIの応答フローを柔軟にカスタマイズ可能です。

- 予約・テイクアウトの自動受付ヒアリング：お客様からの電話をAIが受け、日時、人数、お名前、連絡先などの必要事項を自然な会話でヒアリングします。ヒアリングした内容はテキスト化され、即座にスタッフの端末へ通知されるため、正確な予約管理が可能です。- 店舗固有のFAQに自動応答：営業時間、所在地、道案内、駐車場の有無、本日の日替わりメニューなど、よくある質問に対してAIが即座に回答します。お客様の疑問をその場で解決し、不要な電話の取り次ぎをゼロにします。- あふれ呼（取りこぼし）の完全防止：複数の電話が同時にかかってきても、AIであれば待たせることなく全てに同時に応答可能です。繁忙期の「話し中で繋がらない」「誰も出ない」といったクレームや機会損失を完全に防ぎます。- 多言語対応によるインバウンド対策：英語、中国語をはじめとする多言語での音声対応が可能です。外国人観光客からの電話予約や問い合わせに対しても、スタッフの語学力に依存することなくスムーズかつ丁寧な対応を実現します。

■ 最短2週間で導入・運用開始

既存の店舗の電話番号をそのまま活用、または新たな専用番号を発行してすぐに利用開始できます。OpenAI Realtime API × Twilio の連携により、工事不要・低コストで高度な音声AIを店舗に導入いただけます。

■ リリース記念：飲食店・小売店向け デモトーク無料作成キャンペーン

本リリースを記念し、各店舗様のメニューや業態に合わせたデモトーク（AIとの会話スクリプト）を無料で作成いたします。「本当にうちの店のメニューをAIが案内できるの？」といった疑問にお答えするため、まずは実際の会話精度をご体感ください。公式サイトのフォームよりお気軽にお申し込みいただけます。

■ 本件に関するお問い合わせ先・関連URL

もしもしAI

サービス概要: https://mosimosi-ai.jp/

飲食・小売向け詳細: https://mosimosi-ai.jp/industries/food_retail

デモトークお申し込み: https://mosimosi-ai.jp/contact

会社情報: https://exatech.dev/