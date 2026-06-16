「エージェントハブ」、ChatGPT・Claudeとの連携に対応

株式会社Lumos

株式会社Lumos（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩渕 響聖、以下「Lumos」）は、人材エージェント向け情報管理システム「エージェントハブ」において、ChatGPT・Claudeとの連携に対応いたしました。

本連携により、普段お使いのAIツール上から、「エージェントハブ」内に登録された求人・候補者・選考情報を自然言語で検索や確認することが可能になり、必要な情報へのスムーズなアクセスを実現します。

■ 開発背景

近年、ChatGPTやClaudeなどの生成AIを日常業務に取り入れるユーザーが増えています。そうした中で、業務システムに蓄積された情報を、使い慣れたAIチャット上から活用したいというニーズも高まっています。

そこでエージェントハブにおいても、AIアプリケーションと外部サービスを接続するための仕組みであるMCPを用いてのChatGPTおよびClaude連携に対応し、ユーザーが日々利用しているAIチャットから、求人・候補者・選考情報にアクセスできる仕組みを提供いたします。

■ ご利用シーン

普段お使いのAIツール（ChatGPT・Claude）から自然言語で指示することで、エージェントハブに登録された情報の中から検索・確認することができます。

これまで管理画面上で条件を指定して確認していた情報を、普段使っているAIチャット上で、より直感的に扱えます。

例えば、以下のような使い方が可能です。

- 求人の情報を探す「リモート勤務可能なカスタマーサクセス職の求人を教えて」「年収600万円以上のSaaS企業の求人を一覧で出して」- 候補者の情報を探す「SaaS企業でカスタマーサクセス経験がある候補者を探して」「法人営業経験があり、マネジメント経験もある候補者を教えて」- 選考状況を確認する「〇〇さんの現在の選考状況を教えて」「今週面接予定の候補者を確認して」

▼「エージェントハブ」7日間無料トライアルお申し込みページはこちら

https://agenthub.jp/lp/trial(https://agenthub.jp/lp/trial?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260611)

■ 利用条件

本機能の利用には、エージェントハブの有償プランに加え、連携先となるAIサービス側でも対象プランの契約が必要です。

- ChatGPTで利用する場合Plus / Pro / Business / Enterprise / Edu プラン（Developer Mode / 開発者モードでリモート MCP アプリを利用できるプラン）- Claudeで利用する場合Claude Pro / Team / Enterprise プラン（カスタムコネクタが利用できるプラン）

利用方法や設定手順については、以下をご確認ください。

■ エージェントハブについて

- ChatGPT と連携する【エージェントハブヘルプサイト】https://help.agenthub.jp/ChatGPT-34b58b343fa4813ba735c1409e69e771- Claudeと連携する【エージェントハブヘルプサイト】https://help.agenthub.jp/Claude-34b58b343fa48136b1a3cfde6b475f0f

「エージェントハブ」は、スタートアップ向け転職エージェント特化型のクライアント管理システムです。求人および求職者の情報を一括管理でき、データ分析に基づいた戦略的な目標達成を支援します。導入をご検討の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

■ 会社概要

- 「エージェントハブ」ホームページhttps://agenthub.jp/(https://agenthub.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260611)- 「エージェントハブ」7日間無料トライアルお申し込みページはこちらhttps://agenthub.jp/lp/trial(https://agenthub.jp/lp/trial?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260611)- 「エージェントハブ」お問い合わせはこちらhttps://agenthub.jp/contact(https://agenthub.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260611)- 社名：株式会社Lumos- 代表取締役：岩渕 響聖- 事業内容：人材エージェント向け情報管理システム「エージェントハブ」- 設立：2024年1月- 所在地：東京都渋谷区桜丘町22－17 グランドスポット001- 企業URL：https://luumos.com/

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。