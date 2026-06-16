6月23日（火）開幕！約170社が出展、25セッションのセミナーを実施。見どころ満載「AGTS農業展 in 愛知」

株式会社イノベント

AGTS農業展 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年6月23日（火）から25日（木）までの3日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホール Aにて「AGTS農業展 in 愛知」を開催いたします。

会場では、水田・畑作、畜産・酪農、園芸、スマート農業の４テーマのもと、約170社（※）が出展し、25セッションの基調講演・セミナーを実施します。

（※6月12日（金）時点）

■農業・畜産現場の多様な課題に応える約170社が出展

本展には、農業・畜産現場を取り巻く、人手不足、省人化、高温対策、環境対応、収益力向上といった課題に応える最新の製品・サービスが集結します。現場の課題解決に役立つ技術やソリューションを実際に見て、比較し、相談できる機会として開催します。

注目の出展社と出展製品・サービスを一部ご紹介いたします。

■株式会社ISEKI Japan 関西中部カンパニー

・自動抑草ロボット【アイガモロボ】

水田を走り回り【にごり】をつくることで雑草の光合成を妨げ生育を抑制する自動抑草ロボットです。有機栽培や減農薬を実践される方に限らず、除草剤の散布作業をへらしたい農家の方にもおすすめです。

■株式会社東海近畿クボタ

・自動運転農機 アグリロボコンバイン

無人自動運転でコメや麦の収穫作業が行なえる「アグリロボコンバイン DRH1200A-A」機体にはAIカメラにミリ波レーダー、RTK-GNSS、レーザーセンサーなどを搭載し、人が乗らずに収穫できます。

■ラクトシステム株式会社

・ダイレクトドライブサイクロンファン

ベルト交換不要、伝達ロスゼロ。ダイレクトドライブの圧倒的な省エネ性能と、牛舎の奥まで届く強力なサイクロン直進風。メンテナンスの手間をなくし、猛暑のヒートストレスから牛の健康と生産性を守ります。

■ネポン株式会社

・ハウスカオンキちょこりもアプリ

ハウスカオンキに通信機能を標準搭載。離れた場所からスマホで「ハウスカオンキ」の状況を把握。そのまま遠隔操作できます。

■株式会社マゼックス

・飛助15

10a約1分の高速散布と15L大容量タンクを搭載。特許取得の散布技術により葉裏や根元まで均一散布を実現。自動飛行、防水設計、スマートバッテリー対応で高効率作業を支援します。

出展社一覧は公式ホームページをご確認ください。

■25セッションの基調講演・セミナーを実施

出展社一覧はこちら :https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/agts-expo2026-aichi/

会期中は、3日間で25セッションの基調講演・セミナーを実施いたします。

気候変動や人手不足、資材価格の高騰など、農業・畜産業を取り巻く環境が大きく変化するなか、産学官それぞれの立場から、現場の課題解決に直結する事例や最新動向を発信します。

聴講は無料、事前予約不要です。展示会場内のセミナー会場へ直接お越しください。

セミナーの詳細・タイムスケジュールは公式ホームページをご確認ください。

■東海地域各地から無料送迎バスを運行

詳細・タイムスケジュール :https://www.agts-expo.jp/aichi/seminar.php

ご来場の利便性向上のため、名古屋駅・近鉄四日市駅・岐阜駅・静岡駅からAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）への無料送迎バスを運行いたします。

バスの発着場所、運行スケジュールについては、公式ホームページにてご確認ください。

【開催概要】

公式ホームページ :https://www.agts-expo.jp/aichi/

名称：AGTS農業展 in 愛知

会期：2026年6月23日（火）～25日（木）10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールA

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1

入場方法：来場事前登録（無料）または招待状持参でご入場いただけます。

入場方法の詳細は公式ホームページをご確認ください。

来場事前登録：https://www.agts-expo.jp/aichi/attendance.php

主催：AGTS農業展 実行委員会

▼公式ホームページ・公式SNS▼

【公式HP】https://www.agts-expo.jp/aichi/

【Instagram】https://www.instagram.com/agts.invt

【Facebook】https://www.facebook.com/agts.invt/