A Cabin Company、熱海・ACAO FOREST内に1日1組限定の木製トレーラーハウス宿泊施設『森の宿｜ACAO FOREST』を2026年6月20日に開業

A Cabin Company株式会社

A Cabin Company株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：西村 彬）は、2026年6月20日（土）、静岡県熱海市のリゾートパーク「ACAO FOREST」内に、木製トレーラーハウスの宿泊施設『森の宿｜ACAO FOREST』を開業いたします。品川駅から新幹線で約40分という優れたアクセスを備えながら、古くからホテルや旅館文化が根付く熱海において、「都市近接型の自然宿泊」という新たな滞在価値を提案いたします。

■ 木製トレーラーハウスについて

約16平方メートル の木製トレーラーハウスは、構造から内装に至るまで東京・多摩地域産の檜と杉をふんだんに用い、熱海の自然と静かに調和する佇まいを実現しました。相模灘を望む大開口の窓からは、海と森の景色が室内いっぱいに広がります。宿泊者は、ホテルのような快適な設備やアメニティを備えた空間で過ごしながら、海を見下ろす森の中で自然に包まれて眠る、この地ならではの滞在をお楽しみいただけます。さらに、木々に囲まれ海を望む宿泊者専用のガーデンスペースでは、プライベートな空間でBBQもお楽しみいただけます。

■ ブランドコンセプト「都心チカ・駅チカoutdoor」

当社が掲げるのは、多忙な日々を送る都市生活者が、思い立ったその時にいつでも気軽に、そして何度でも訪れることのできる「都心チカ・駅チカoutdoor」というコンセプトです。都会の喧騒から少し距離を置きたいときに、気軽に足を運べる自然の中のサードプレイスを提供します。

都市的な利便性を象徴する「駅チカ」と、豊かな自然を楽しむ「アウトドア」を掛け合わせた本モデルは、快適な滞在と自然体験を両立した新しい宿泊スタイルです。高品質な杉・檜による断熱性の高い空間に、クイーンサイズベッド、独立式水洗トイレ、シャワールーム、エアコン、Starlinkを完備し、快適性とプライバシーを確保しました。客室のすぐ外には、一般的なホテルでは味わうことのできない豊かな自然が広がります。

品川駅から東海道新幹線で約40分。平日の仕事終わりでも気軽に訪れることができ、日中の賑わいが去った後の静かなACAO FORESTで、満天の星空や自然の音に包まれながら過ごすことができます。都会と自然を行き来する、新しい週末の過ごし方を提案いたします。

■ 太陽光・蓄電池・V2Hによる自立型エネルギー運用

本施設は、太陽光発電と蓄電池に加え、電気自動車を「動く蓄電池」として活用するV2Hシステムを導入しています。日中に太陽光で発電した電力を蓄え、夜間に利用し、不足時には電気自動車から補うことで、外部の送電網への依存を抑えたエネルギー運用を目指しています。宿泊者は自然の中で快適に過ごしながら、再生可能エネルギーを活用した暮らしを体験することができます。また、平時の宿泊利用だけでなく、災害時の電力確保にも貢献しうる仕組みとして、持続可能でレジリエンスの高い宿泊施設を目指しています。

■ ACAO FORESTについて

ACAO FORESTは、静岡県熱海市にある約20万坪（660,000平方メートル ）の丘陵地に広がるリゾートパークです。太平洋を望む絶景の中に、個性豊かな13のガーデンが点在し、四季折々の花々やアート作品をお楽しみいただけます。園内には、建築家・隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」をはじめ、歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験ができる「cokage」など、多彩な施設が点在しています。

■ 施設概要

名称：森の宿｜ACAO FOREST

運営：A Cabin Company株式会社

所在地：静岡県熱海市上多賀1027-8（ACAO FOREST内）

開業日：2026年6月20日（土）

定員：2名

広さ：約16平方メートル

料金：1泊15,000円～ /1名（税込・時期、曜日により変動）

チェックイン／チェックアウト：16:00／12:00

主な仕様・設備：クイーンサイズベッド、キッチン、トイレ、シャワー、エアコン、屋外ウッドデッキ、Starlink Wi-Fi

駐車場：キャビン隣接の無料専用駐車場あり

宿泊予約サイト：https://acabincompany.airhost.co/ja/houses/808646

■ 宿泊者限定 特別プラン

ATAMI Wellness Gastronomy × 森の宿｜ACAO FOREST

熱海の海・山・温泉文化と、日本古来の発酵文化を現代イタリア料理として再構築した「ATAMI Wellness Gastronomy」。

ディナーはtrattoria CODA ROSSAにてご提供いたします。熱海・伊豆の食材と発酵文化をテーマにした全6品のウェルネスガストロノミーコースをお楽しみください。

お食事後は、森の宿｜ACAO FORESTご宿泊のお客様限定で、BAR COEDAにてデザートと食後のお飲み物をご用意。月夜が美しい景色を眺めながらコースの余韻をゆったりとお楽しみいただけます。

料金：お一人様 9,900円（税込）

内容：ATAMI Wellness Gastronomy コース 全6品／BAR COEDAでのデザート・食後のお飲み物

開始時間：18:00～ 予約：完全予約制（3日前まで）

対象：森の宿｜ACAO FOREST ご宿泊のお客様限定

送迎：CODA ROSSA ⇔ BAR COEDA間送迎付き (要事前予約）

予約URL：https://www.tablecheck.com/coda-rossa/reserve?menu_items=6a10139ba3a3ba81ed96d115

※BAR COEDAは毎週月曜日が定休日です。月曜日にご利用の場合は、デザートおよび食後のお飲み物をtrattoria CODA ROSSAにてご提供いたします。

※席のみ・テイクアウトのご利用の場合、送迎サービスはございません。

Anniversary Plan（記念日プラン）

森の宿｜ACAO FORESTご宿泊のお客様へ、滞在の締めくくりとしてBAR COEDAでお過ごしいただく特別な時間をご提案いたします。大切な方との記念日やお祝いに、特別なひとときを彩るアニバーサリープランをご用意いたしました。熱海の夜景を望むBAR COEDAで、ケーキやデザートプレートとともに、ゆったりとした時間をお過ごしください。

料金：2名様 7,700円（税込）

内容：

・アニバーサリーケーキ または アニバーサリープレート（ガトーショコラ、ベイクドチーズケーキ、ドルチェとフルーツの盛り合わせからお選びいただけます）

・BAR COEDAシグネチャーカクテル（チャージ料含む）

・その他ご要望に応じてご相談承ります

対象：森の宿｜ACAO FOREST ご宿泊のお客様

予約：完全予約制（3日前まで要予約）

下記リンクよりご予約ください

https://www.tablecheck.com/bar-coeda/reserve?menu_items=6a1e6990c2c63d59f5a8a67a



※BAR COEDAは毎週月曜日が定休日となります。

※メッセージプレートをご希望のお客様は、ご予約時に内容をお申し付けください。

※BAR COEDAまでのご移動はお客様ご自身でお願いいたします。

■ メディア・業界関係者様向け 特別内覧会のご案内

『森の宿｜ACAO FOREST』の開業に際し、報道関係者様ならびに旅行・建築・デザイン・観光・自動車・インフラ業界の関係者様を対象とした特別内覧会を実施いたします。当日は、トレーラーハウスの室内空間、ACAO FOREST内における設置環境、そして太陽光・蓄電池・V2Hによる自立型インフラを実際にご覧いただけます。旅行、建築、デザイン、地域観光、サステナビリティ、防災、モビリティなど、多様な切り口でのご取材を歓迎いたします。

日程： ※アポイントメント制

場所： 森の宿 | ACAO FOREST（静岡県熱海市上多賀1027-8 ACAO FOREST内）

参加・取材方法： 事前アポイントメント制となります。ご参加・ご取材をご希望の皆様は、大変お手数ですが下記広報担当までメールにてご連絡ください。

【連絡先】 A Cabin Company株式会社

広報担当： 狩生（かりう）

Email： hello@acabincompany.com

■ A Cabin Company株式会社について

A Cabin Company株式会社は、多忙な都市生活者に向けて「大人の隠れ家」を提供する、木製トレーラーハウスに特化した次世代のホテルオペレーターです。「都心チカ・駅チカoutdoor」をコンセプトに掲げ、マイカーを持たない方でも公共交通機関で気軽にアクセスでき、年間を通じて何度でも訪れたくなる自然滞在を提供しています。都市と自然を身近につなぎ、日常の延長として自然に触れられる新しいライフスタイルを提案しています。

会社名：A Cabin Company株式会社

代表者：代表取締役 西村 彬

所在地：東京都千代田区有楽町1丁目5-2 東宝日比谷プロムナードビル 11階

URL：https://www.acabincompany.com/

■ 本件に関する報道関係者様・企業様からのお問い合わせ

A Cabin Company株式会社

広報担当：狩生 萌（かりう もえ）

Email：hello@acabincompany.com