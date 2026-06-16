ソアー、「第4回 ものづくりODM/EMS展」に出展

サクサ株式会社

サクサグループで有機ELデバイス、開発・製造受託サービスを提供する株式会社ソアー（以下、ソアー）は、2026年7月1日（水）から3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第4回 ものづくりODM/EMS展」に出展します。

ソアーは、カーエレクトロニクス事業で培った設計・生産力を活かし、高品質なものづくりを強みとして、多種多様な機器の開発から量産までを受託してきました。本展示会では、産業・民生・医療・車載（小型モビリティ）機器の受託製品を実機やパネルで展示します。また、グループ会社であるサクサテクノ株式会社との共同展示を行い、同社のEMS事業や基板実装、再生プラスチック活用の取り組みについてもご紹介します。

グループ間の連携を一層強化し、来場者の皆様の課題解決に向けた最適なご提案ができる体制を整えています。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ブース位置：東1ホール 小間番号E6-25■主な展示内容[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/123_1_7bd3bbfdd963f5b3c5c9bd8e07e8a116.jpg?v=202606160352 ]

※ベニバナ・サットプロジェクト（BSP）は、（一財）森の学校の寄附により運営される山形大学「ソーシャル・イノベーションDX寄附講座」の産業創出の取り組みとして推進する、超小型人工衛星の開発・製造・運用プロジェクトです。

■第4回 ものづくりODM/EMS展[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/123_2_e0a8c96d804f012919f792b8fae730ae.jpg?v=202606160352 ]

【会社概要】

社名 ：株式会社ソアー （SOAR CORPORATION）

代表者 ：代表取締役会長 社長執行役員 八巻 雅敏

設立 ：2022年1月14日

所在地 ：〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7

事業内容：開発・製造受託サービス（ODM/EMS）の提供ならびに

有機ELデバイス（ディスプレイ/特殊光源等）の開発・製造・販売

認証取得：ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 13485

https://www.soar-tech.co.jp/

社名 ：サクサテクノ株式会社

代表者 ：代表取締役会長 八巻 雅敏

設立 ：1988年7月25日

所在地 ：〒992-1128 山形県米沢市八幡原4-3146-13

事業内容：通信機器・情報機器製造、プリント基板の組立、テスターの設計・製造、

金型・治工具の設計・加工、OEM

https://www.saxa.co.jp/techno/