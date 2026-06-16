コナミスポーツがプロゴルファー野澤真央選手とサポート契約を締結

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、女子プロゴルファーの野澤真央選手とサポート契約を締結しました。

弊社が運営しているコナミスポーツクラブでは、施設内でゴルフスクール「コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー」を展開しています。

野澤プロは2014年に公益財団法人日本ゴルフ協会によるJGAナショナルチームのメンバーに選出されました。その後2015年にプロテストに合格し、活躍を続けるプロゴルファーです。今回野澤プロのトレーニングに対する姿勢に共感し、身体づくりのサポートをすることとなりました。

野澤プロのコメント

このたび、コナミスポーツさんとサポート契約させていただきましたプロゴルファーの野澤真央です。

学生時代にコナミスポーツさんでトレーニングをしていたのでまた利用できることとなり大変嬉しく思います。

コナミスポーツさんはトレーニングはもちろんプールや大浴場といった施設も整っているので、しっかり身体を鍛えながらプールや大浴場で整えて今後の試合を全力で戦います！

結果で恩返しができるよう頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。

弊社は今後も施設利用を希望するプロ選手への積極的なサポートを通して、ゴルフ界の発展に貢献していきます。

＜プロフィール＞

名前：野澤真央（のざわまお）

生年月日：1997年3月11日

出身地：愛知県

■ コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー

https://www.konami.com/sportsclub/school/golf_academy/

全国のコナミスポーツクラブ41施設※で展開。コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー エグゼクティブコーチングディレクターの内藤雄士プロコーチが監修した独自の指導プログラムで初心者から上級者すべてのゴルファーをサポートしています。

※2026年6月現在