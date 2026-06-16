アンドエル、プレシリーズAラウンドにて資金調達を実施、累計調達額は10億円に

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古橋 智史）は、このたびプレシリーズAラウンドにて資金調達を実施いたしました。これにより、創業時からの累計調達額は10億円に到達いたしました。

調達した資金は、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」と、ヘルスケアを起点とした事業承継「アンドエル健康承継」の両事業の拡大に活用し、誰もが安心して挑戦できる社会づくりに取り組んでまいります。

アンドエルの事業と成長 ── 単月黒字化を達成

当社はミッションに「あらゆる挑戦に、安堵を。」を掲げ、「アンドエルワーク」と「アンドエル健康承継」の2つの事業を展開しています。

「アンドエルワーク」は、オンライン診療やカウンセリング、ストレスチェックなどを、従業員ご本人とそのご家族・パートナーまで利用できる、法人向け健康支援サービスです。

「アンドエル健康承継」は、医療・介護・保育・福祉といった生活インフラ産業を引き継ぐ事業承継の取り組みで、2026年3月にはリハビリセンターいずみ（神奈川県）とみらいグローバル保育園（東京都）の2件を引き継ぎました。

当社は、「アンドエルワーク」「アンドエル健康承継」2つの事業の着実な成長とあわせて、収益基盤の整備を進めてきた結果、単月黒字化を達成しています。

成長スピードを追うスタートアップでありながら早期の単月黒字化を実現できたことは、健康を起点とした両事業の収益モデルが着実に立ち上がっていることを示すものと考えています。

今回の資金調達は、この収益基盤の上で、2つの事業の成長をさらに加速させるためのものです。働く人の健康から地域の生活基盤まで、一人ひとりが安心して挑戦できる社会の実現を目指してまいります。

「アンドエルワーク」導入の広がりと導入企業様の声

2024年7月のサービス提供開始以来、オンライン診療を起点に、チャット健康相談・オンラインカウンセリング・ストレスチェック・パルスサーベイなど機能を順次拡張し、対象ユーザー数は1万人を超えています。業種・規模を問わず、従業員規模も少人数から数千名規模まで、多様な企業にご利用いただいています。

導入企業様の声（順不同）

株式会社LayerX様

バックオフィスAIクラウド「バクラク」などを展開する急成長スタートアップ。オンライン診療を「生産性への投資」と位置づけて導入し、セルフケアの一環としてアンドエル相談室も活用。

https://www.and-l.com/work/case/layerx

HR Foundation部長 山田様 コメント

当社では社員の不調を未然に防ぐことを「生産性への投資」と捉えています。アンドエルワークは必要なときに相談・受診できる安心感を支えてくれる存在であるとともに、導入後半年で通院に伴う移動・待ち時間等の削減により数百時間相当の業務効率化をもたらしてくれました。今回の資金調達を機に、健康支援を通じた生産性向上の取り組みがさらに広がることを期待しています。

SHE株式会社様

女性向けキャリアスクール「SHElikes」を運営。

オンライン診療・カウンセリング・産業医・ストレスチェック・パルスサーベイなど、アンドエルワークをワンストップで活用。

https://www.and-l.com/work/case/she

EXグループ 大本様 コメント

この度の資金調達、誠におめでとうございます。 弊社では事業成長の土台として、メンバーが心身ともに健やかに挑戦し続けられる環境づくりを重視しています。

アンドエルワークの導入により、忙しい日常でも自身や家族のケアができる選択肢が広がったことは組織にとって大きなメリットだと実感しています。

株式会社find様

落とし物クラウド「find」を開発するスタートアップ。出社とフルリモートが混在する組織で、どちらにも届く福利厚生として導入し、産業医やストレスチェックも利用。

https://www.and-l.com/work/case/find

管理部・人事労務 白岩様 コメント

仕事が立て込むタイミングでも、アンドエルワークのオンライン診療なら気軽に予約・受診でき、薬の受け取りもスムーズなので社員にとても好評です。『何かある前にケアできる』安心感が、働く環境をしっかり支えてくれています。今回の資金調達を機にさらに進化していくことを楽しみにしています。

そのほかの導入企業様事例（順不同）

帝国不動産株式会社様

仕入れから設計・施工・賃貸管理まで手がける不動産企業。生産性向上の土台として“攻め”の健康施策にアンドエルワークを導入。オンライン診療・健康相談を活用し、社内イントラへの組み込みなどの工夫でトップクラスの利用率を実現しています。

https://www.and-l.com/work/case/architectdeveloper

株式会社キャリアライフ様

当社のグループ企業（2025年9月にグループジョイン）。人材紹介事業などを手がける少数精鋭組織で、オンライン診療・健診予約代行・経営者向け人間ドックまでアンドエルワークをフル活用し、従業員と経営者の健康を全方位で支えています。

https://www.and-l.com/work/case/careerlife

サービスの詳細・資料のご請求・導入のご相談は、サービスサイトよりお問い合わせください。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

代表noteのご紹介

今回の資金調達に向けて、代表の古橋が以下noteでも発信しておりますので、併せてご覧ください。

▼代表取締役 古橋によるnote

https://note.com/satopooh/n/nce9eeb7a8277

事業承継案件のご紹介・ご相談について

「アンドエル健康承継」では、ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継案件のご紹介を積極的に受け付けています。M&A仲介・金融機関・会計事務所の皆さまからのご紹介はもちろん、事業承継をご検討の事業者さまからの直接のご相談も歓迎しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ

https://www.and-l.com/healthy-succession#form

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継 アンドエル健康承継

https://www.and-l.com/healthy-succession