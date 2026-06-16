「メイクしてるのに、なぜか垢抜けない」その犯人、眉毛かもしれません。眉の革命家・福井仁美が教える、朝90秒とかすだけの美まゆ習慣。『HBL式 美まゆ術』6月16日発売。

株式会社JULIA IVY

眉美容ブランド「HBL」を展開する株式会社JULIA IVY（本社：東京都目黒区／代表取締役社長：福井仁美）は、HBL創設者・福井仁美による初の著書『HBL式 美まゆ術』（発行：プレジデント社）を、2026年6月16日に発売します。あわせて、全国の20～50代女性500人を対象とした独自調査〈眉毛白書2026〉の結果を公開します。

- メイクしているのに、なぜか垢抜けない。- 写真に写る自分が、なんとなくしっくりこない。- 昔の眉メイクのまま、更新できていない気がする。

その原因は、顔立ちではなく眉毛かもしれません。

今回の調査では、「どうすれば第一印象が良くなるのか分からない」が57.2%、「自分に似合う雰囲気が分からない」が54.9%にのぼりました。一方で、実際に眉を整えた人の約8割が「垢抜けた・印象が良くなった」と実感しています。

顔の印象の8割は、眉で決まる。

にもかかわらず、多くの人が眉だけはずっと自己流のまま。肌にはスキンケア、髪にはヘアサロン、まつ毛にはまつ毛サロン。でも眉毛だけは、毎朝なんとなく描いて終わり。

本書は、そんな全国の「眉毛迷子」に向けて、13,000人以上のブロウアーティストを育て、700万件以上の施術を生んだHBLメソッドを、誰でも今日からできる形にまとめた一冊です。

全国調査で見えたのは、「変わりたいのに、方法がわからない」人たち

HBLは、全国の20～50代女性500人を対象に独自調査〈眉毛白書2026〉（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000084130.html）を実施しました。そこで浮かび上がったのは、現代女性たちのリアルな悩みです。

- 「どうすれば第一印象が良くなるのか分からない」57.2%- 「自分に似合う雰囲気が分からない」54.9%

多くの人が「もっと印象を良くしたい」「垢抜けたい」と思いながらも、何を変えればいいのか分からないまま、毎朝の眉メイクを続けています。

一方で、希望の持てる結果も出ています。実際に眉を整えて「垢抜けた・印象が良くなった」と実感した人は79.7%。 髪型やメイクよりも失敗のリスクが低く、変化を自覚しやすいことから、眉は「垢抜けの最短ルート」として支持されはじめています。

さらに、眉ケアの目的そのものにも変化が起きています。これまで最多だった「メイクの時短のため」（37.2%）を、「自分に似合う眉を知りたい」（43.0%）が初めて上回りました。 眉美容は、ただラクをするためのものから、「自分を知る美容」へと変わりはじめています。

眉は、描く前に整える。朝90秒で第一印象は変えられる

多くの人は、眉毛をメイクの最後に「描くもの」だと思っています。でも、HBLが提案するのはその逆です。

眉は、描く前に整える。

髪の毛は、朝起きたらまず寝ぐせを直します。そのままワックスをつけたり、アイロンをする人はいません。眉毛も同じです。

毛流れがバラバラのまま描き足すから、濃くなる。 左右差を全部ペンシルで埋めようとするから、不自然になる。 形だけを変えようとするから、自分の顔になじまない。

本書で紹介するのは、難しい眉メイクではありません。覚えることは、たった3つ。

- まず毛流れを整える- 必要なところだけ色をのせる- 足りないところだけ描き足す

朝90秒。とかす、整える、足りないところだけ描く。 それだけで、眉はぐっと自然に。顔全体の印象は、すっと洗練されて見えます。

「盛る眉」から、「毛流れで垢抜ける眉」へ

これまでの眉メイクは、足りないところを描き、不要なところを削り、理想の形に近づけることが中心でした。もちろん、描くことも整えることも必要です。でも、本当に印象を変えるために大切なのは、元からある眉をどう活かすか。

HBLが提案してきたのは、無理に流行の眉に変えることではありません。自眉の毛流れ、生え癖、濃淡、左右差を見極め、その人が本来持っている眉の可能性を引き出すことです。

塗りつぶす眉から、毛流れを活かす眉へ。 つくり込む眉から、自分の顔になじむ眉へ。

「盛る眉」から、「整える眉」へ。

いま、眉美容は大きく変わろうとしています。

著者は、眉の革命家・福井仁美

著者・福井仁美は、HBL創設者であり、株式会社JULIA IVY代表取締役社長。

早稲田大学卒業後、情報番組『王様のブランチ』で約9年間リポーターを務め、ビジネス番組の司会も歴任。カメラの前に立つ仕事と、経営の現場、その両方を経験してきました。

2020年には、眉毛ケアの新たな施術「HBL」を創設。13,000人以上のブロウアーティストという新たな職業を日本に生み出し、700万件以上の施術を行うなど、日本に新しい眉美容市場を広げてきました。さらに、眉専門コスメブランド「HBL BEAUTY」はベストコスメ26冠を受賞。眉毛を単なるメイクの一部ではなく、第一印象を変える文化へと押し上げてきました。

そんな福井が現場で見てきたのは、眉毛が変わった瞬間に人の表情まで変わること。「眉毛が変われば、人生が変わる」。本書は、その信念を初めて一冊にまとめた実用美容書です。

福井仁美コメント

眉毛は、顔の小さなパーツではありません。

その人の印象を最初に動かす、第一印象のスイッチです。

今は、肌も、髪も、まつ毛も、美容医療も、当たり前に選べる時代になりました。

でも不思議なくらい、眉毛だけはまだ「なんとなく自己流」のままの人が多いんです。

メイクしているのに、なぜか垢抜けない。

写真に写る自分が、なんとなくしっくりこない。

昔の眉メイクから更新できていない気がする。

その理由は、顔立ちではなく、眉毛にあるかもしれません。

私はHBLを通じて、眉が変わった瞬間に、その人の表情、目線、話し方、空気まで変わる場面を何度も見てきました。

前髪で隠していた顔を出せるようになる人。

写真に写ることが、少し好きになる人。

「私、こんな顔だったんだ」と鏡の前で笑う人。

眉毛が変わると、顔が変わる。

顔が変わると、表情が変わる。

表情が変わると、行動が変わる。

だから私は本気で、眉毛が変われば人生が変わると思っています。

『HBL式 美まゆ術』は、眉を完璧に描くための本ではありません。

自分の顔にまだ残っている「伸びしろ」に気づくための本です。

朝90秒。眉は、描く前に整える。

まずは眉毛から、あなたの第一印象を変えてみてください。

本書でわかること

- なぜ眉毛が第一印象を大きく変えるのか- 自分に似合う眉の見つけ方- 眉を描く前に整える理由- 朝90秒でできる美まゆ習慣- 毛流れを活かすセルフケア- サロンでHBLを受けるときのポイント- 雰囲気別の眉づくり- 年齢やライフスタイルに合わせた眉の整え方- 眉毛を通じて自分らしい美しさを見つける方法

こんな方におすすめ

メイクしているのに、なぜか垢抜けない／自分に似合う眉がわからない／毎朝の眉メイクに時間がかかる／眉の左右差が気になる／昔の眉メイクから更新できていない／写真に写る自分がしっくりこない／前髪で眉を隠しがち／自然に垢抜けたい／第一印象を良くしたい／男性の眉ケアに関心がある／美容サロン関係者・ブロウアーティスト・美容業界で働く方

〈眉毛白書2026〉調査概要

- 調査名：眉毛白書2026（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000084130.html）- 調査主体：株式会社JULIA IVY- 調査対象：全国の20～50代女性- 有効回答数：500名- 調査方法：［調査機関によるアンケート調査］

＜引用・出典表記のお願い＞

本調査結果を引用・転載される際は、出典として 「〈眉毛白書2026〉株式会社JULIA IVY調べ」 と明記いただけますようお願いいたします。

メディアの皆さまへ（取材・素材のご案内）

本件に関して、以下の取材・素材提供が可能です。

- 〈眉毛白書2026〉調査データの提供（グラフ素材・追加クロス集計のご相談に対応）- 「眉だけで別人」ビフォーアフター素材の提供- HBL施術現場の撮影取材- 著者・福井仁美への単独インタビュー- 眉毛／第一印象／垢抜け／時短メイク／男性の眉ケア／美容経済トレンドに関する専門家コメント- 美容誌・女性誌・ビジネス媒体・テレビ・WEBメディア向けの企画協力

＜想定企画テーマ＞

「メイクしているのに垢抜けない理由」／「眉だけで第一印象はどこまで変わるのか」／「なぜ今、眉毛が美容の新市場になっているのか」／「盛る美容から、自分らしさを活かす美容へ」

＊本リリースには、書影・著者写真・ビフォーアフター画像・調査グラフを添付しています。

書籍概要

書名：HBL式 美まゆ術

著者：福井仁美

発売日：2026年6月16日

発行：プレジデント社

定価：1,760円（税込）／本体1,600円＋税

ISBN：978-4-8334-4096-7

購入方法：全国書店、オンライン書店ほか

会社概要

- 会社名：株式会社JULIA IVY- 所在地：東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F- 代表者：代表取締役社長 福井仁美- 事業内容：HBLの展開、アイブロウ商材の開発・製造・販売、ブロウアーティスト教育、サロン運営、美容コンサルティング、HBL BEAUTYの展開- 公式サイト：https://juliaivy.co.jp/- HBL公式サイト：https://hbl.salon/- HBL BEAUTY公式サイト：https://hbl-jp.com/