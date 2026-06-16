ヘルスケアアプリ「からだメイト」を刷新

シャープ株式会社

シャープは、ヘルスケアアプリ「からだメイト」を刷新し、本年7月9日より提供開始します。日々の健康関連データや食事内容を一元的に管理し、スコアや管理栄養士監修のアドバイスを通じて、一人ひとりの状態や目的に応じた健康維持に貢献します。

ヘルスケアアプリ「からだメイト」表示イメージ

本アプリは、当社製スマートウォッチ「からだメイト Watch」やスマートリング「からだメイト Ring」と連携することで、各デバイスで測定した皮膚温度や血中酸素レベルを含むバイタルデータ、歩数などの活動量、睡眠時間、摂取カロリー（※1）などを一元管理できます。入力した食事内容もあわせて分析。「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの分類でスコア化するほか、睡眠の深さやストレスレベルなどの変化をグラフで表示します。日々の健康状態や生活習慣の見直しにつながる項目を把握できます。

有料の「からだメイト Plusプラン」では、「コンディションケア」や「ダイエット」などのコースを用意。目的に応じたスコア評価や管理栄養士監修のアドバイスが受けられます。これにより、目標に向けた取り組みのポイントを確認できます。

また、日々の食事の記録も簡単に入力可能です。テキスト検索のほか、当社独自のAI画像処理技術により、スマートフォンで撮影した料理を約15万件の料理データと照合して認識・登録できます。食事内容をもとに、タンパク質・脂質・炭水化物などの栄養素について、一日あたりの栄養摂取の基準に照らして過不足を分析（※2）。400種類以上の中から、健康管理に役立つメニューを提案します。

■ 主な特長

1．当社製スマートウォッチやスマートリングと連携し、健康関連データを一元管理。日々の健康状態や見直したい項目を把握可能

2．目的に応じてコースを選択でき、コースごとのスコア評価やアドバイスを受けられる

3．食事記録をもとに栄養素の過不足を分析。健康管理に役立つメニューを提案

※1 摂取カロリーは、当社製スマートウォッチ「からだメイトWatch」＜MH-W01＞との連携時にのみ取り込めます。

※2 厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」をもとに分析しています。

●「からだメイト」「からだメイト Plusプラン」は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。

● 当社製スマートウォッチ「からだメイトWatch」＜MH-W01＞での摂取カロリーの測定は、HEALBE Corporation の提供するFLOW(TM) テクノロジーを使用しています。FLOW(TM) はHEALBE Corporationの登録商標です。

● 対応OSバージョンは、Android (TM) 14以降、iOS 17以降です。

● Android および Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

● その他記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/260616-a.html

【画像ダウンロードサービス】

https://corporate.jp.sharp/press/p260616-a.html