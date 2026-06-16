【100名限定】特別ご招待 | 「 没入整体 わたげのまにまに」がオープン1周年を迎えました

株式会社LifeLab

大門・浜松町エリアに位置する、業界初*の「没入整体」を打ち出す整体サロン「没入整体 わたげのまにまに」がオープン1周年を迎えます。

この1年の感謝の気持ちを込めて、100名様限定での、特別ご招待プランをご用意いたしました。

この機会にぜひ多くのお客様に、五感で整える「没入整体」をお試しいただければ幸いです。

◆「没入整体 わたげのまにまに」とは

2025年6月26日に大門・浜松町エリアにオープンした、業界初の「没入整体」を打ち出した整体サロンです。

「没入整体」では、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚…五感すべてに訴えかけながら身体を整えていきます。

施術は「整 -sei-」「巡 -meguri-」「還 -kaeru-」の3つのメニューをご用意。

身体の状態に合わせたメニューをお選びいただき、気になる部位を中心に身体全体のコリをほぐし、姿勢を整えます。

施術を通じて身体の代謝を上げた直後には、腸の働きにアプローチするグリーンスムージーをご提供。

内外から身体の調子を整え、みなさまの健康的でエネルギッシュな毎日をサポートしてまいります。

完全個室のプライベート空間で心身共にリラックスする時間を

まるで海の中にいるような、究極の”無”の時間をご提供する、海のお部屋。

入った瞬間に思わず深呼吸したくなるような、森のお部屋。

2つのコンセプトのお部屋からお選びいただけます。ぜひお気に入りのお部屋を見つけてください。

高級感のあるリラクゼーションのお部屋はギフトにもおすすめです。

毎日をちょっぴりハッピーにする、セルフケアアイテムも販売

店頭では施術ルームの他に小売りエリアを設けており、日々のセルフケアにおすすめのアイテムを多数ご用意。

日々を支える身体に取り入れるものだからこそ、いいものをお届けしたい、そんな思いから自然由来の商品をセレクトし、大人も子どもも安心して使えるアイテムを厳選しています。

毎日使う度にちょっといい気持ちになるようなアイテムを見つけてください。

◆「没入整体」を通じてわたげのまにまにが届けたいもの

私たち「没入整体 わたげのまにまに」は心も身体も”からっぽ”になる至極の時間をお届けしています。

多様化している現代社会。インターネットの発達により、私たちの周りには常に情報が溢れ、常に誰かと繋がれるようになりました。

「便利な毎日」の裏側には、常に選択や判断、役割を求められる日々が当たり前に送られています。

そんな現代社会を生きる私たちにとって”からっぽ”になれる時間というのは、至極の時間。

日々、仕事に家事に育児に奮闘しているみなさまの、心も身体も健康的な毎日を支えたいという想いから、疲れた身体をほぐし本来のあるべき姿に戻しながらも、”からっぽ”になれるひとときをお届けするするために生まれたのが「没入整体」です。

店名の「わたげのまにまに」には、施術が終わったあとは、まるでわたげのようにふんわりと、心も身体も軽くなる感覚をお届けしたいという想いを込めています。

ロゴのシンボルである「猫」には、ひだまりの中で周りの目を気にせずに、大きくあくびや伸びをしている猫のような気持ちよさを味わっていただきたいという、私たちの目指す姿の象徴です。

◆【100名様限定】1周年特別ご招待プラン

この1年の感謝の意を込めまして、100名様限定で、特別ご招待プランをご用意いたしました。

この機会に少しでも多くのお客様に当店の「没入整体」を体験いただけましたら幸いです。

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🐾1周年特別ご招待プラン 詳細

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・期間：2026年6月1日～7月1日

・対象：新規ご来店のお客様（100名様限定）

・メニュー：全プラン（整・巡・還） ※小売りは除く

・内容：期間中にご来店いただいたみなさまの施術メニューを【50%OFF】でご提供

身体を整えながら、心もからっぽになる極上のリラクゼーションをぜひこの機会にお試しください。

◆回数券やショートメニューも追加！豊富なメニュー一覧

「没入整体 わたげのまにまに」は身体の不調・悩みの根本改善まで伴走していきます。

施術の前に丁寧なカウンセリングを実施し、お客様1人1人にあった施術メニューをご提案。

コリ・痛みや眼精疲労、姿勢矯正まで幅広く対応いたします。

また、回数券も導入し通いやすいプランもご準備しております。

みなさまの生活にあったプランで、日々のメンテナンスにご活用ください。

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〈メニュー一覧〉

◎通常メニュー

■ 整 -sei- （60分） \9,800-

気になる部分を集中的に整える、短時間のリセット整体。

疲れが溜まっていた方、定期メンテナンスにおすすめ。



■ 巡 -meguri- （75分） \13,800-

疲れの根本にアプローチし、全身を丁寧に巡らせる整体。

慢性的な不調や根本改善を目指す方へおすすめ。

■ 還 -kaeru- （90分） \18,800-

身体を還らせる、究極の全身調律。当店のスペシャルメニュー。

特にあなたの身体にカスタマイズさせて行う、ご褒美整体です。

◎回数券メニュー

3ヶ月間有効の回数券をご用意いたしました。

全メニュー10％OFFで整体を受けていただけます。

また、インナーケア促進のためのグリーンスムージーも1箱セットとなります。

身体の根本改善にアプローチしたい方におすすめです。



【4回券＋グリーンスムージー1箱（有効期限：3ヶ月）】

■ 整 -sei- （60分） \35,280-

■ 巡 -meguri- （75分） \49,680-

■ 還 -kaeru- （90分） \67,680-

※「還」のみサプリメントもセットでついてきます



◎【平日限定】頭首肩集中コース

平日10:00-16:00限定で、クイックに身体をほぐせるメニューを追加。

頭/首/肩の気になる部位を集中的にほぐします。

■30分 \5,500-

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◆サロン情報

■店名： -没入整体- わたげのまにまに

■場所 ：東京都港区芝大門1-15-10 芝大門吉實ビル5階

都営地下鉄大門駅A6出口 徒歩30秒

JR浜松町駅北口 徒歩6分

■営業時間：10:00-23:00（定休日なし）

■WEBサイト：https://watagenomanimani.com/

■インスタグラム：https://www.instagram.com/watagenomanimani/

■公式LINE：https://lin.ee/75VTHnm

*当社調べ（2026年6月現在/都内同業種内を対象に）