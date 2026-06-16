肌のプロが辿り着いたヘアケアのこたえ。ドクターリセラのAQUA VENUSから、ヘアソープ・ヘアコンディショナーが、6/16(火)よりリニューアル発売開始！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

この度、AQUA VENUSのヘアケア製品「ヘアソープ(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-soap)」と「ヘアコンディショナー(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-conditioner)」の2品を、全国のドクターリセラ取扱いサロンおよびドクターリセラ公式オンラインストアにて、2026年6月16日(火)よりリニューアル発売を開始いたしました。

今回のリニューアルでは、愛用者様からの熱いご要望にお応えし、ドクターリセラが守り続けてきた、無添加(※2)という約束はそのままに、サロンクオリティーの機能性と極上の使用感へと進化を遂げました。

オリジナル基剤「α Gri-X(R)(アルファグリックス)(https://www.dr-recella.com/cosme/alfagrix)」をベースとしたスキンケア発想の処方で、すこやかな髪を育むための土台となる頭皮環境を整えるとともに、芯から輝くしなやかな美髪へと導きます。

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

ヘアソープの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-soapヘアコンディショナーの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-conditioner

ヘアソープ

ブランド：AQUA VENUS

・ヘアソープ 400mL：4,400円

・ヘアソープ 1L 詰替用：8,800円

・ヘアソープ 1L 詰替用専用ボトル：1,100円

取扱いサロン発売日：2026年6月16日(火)

公式オンラインストア発売日：2026年6月16日(火)

特徴

地肌をいたわりながら、サロンレベル(※3)の洗いあがりへ。

オリジナル基剤「α Gri-X(R)(アルファグリックス)(https://www.dr-recella.com/cosme/alfagrix)」をベースに、低刺激なアミノ酸系洗浄成分を独自のバランス(黄金比)で配合。

今回のリニューアルで泡立ちと密着力がさらに向上し、日常の髪の汚れはもちろん、地肌の毛穴汚れや余分な皮脂、不要な角質まですっきりと洗い流します。

さらに、洗浄と同時に髪のダメージをケアする補修成分を贅沢に配合。

地肌をいたわりながら、髪に必要な潤いを守り、すこやかな頭皮環境を維持します。

洗い流した瞬間から、まるでサロン帰りのような、きしみのないなめらかな質感と芯からしなやかな指通りを叶えます。

(※3)ヘアサロンでのケアを参考に、洗い心地や仕上がりの質感に配慮した設計を表現

おすすめの方

・無添加(※4)でありながらも、使用感にも機能性にもこだわりたい方

・肌・頭皮トラブルが気になる方

・肌のためにヘアケアを選びたい方

・髪のダメージが気になる方

・ドクターリセラの現行品のヘアケアに物足りなさを感じている方

・ご家族で一緒に使用できるヘアケアを探している方

(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

使用方法

ぬるま湯でしっかりと予洗いをしてから、適量を手に取り、頭皮をマッサージするように洗ってください。

全成分

水(海水)、ラウロイルメチルアラニンNa(ヤシ)、ココイルメチルタウリンNa(ヤシ)、コカミドプロピルベタイン(ヤシ)、ペンチレングリコール(トウモロコシ・サトウキビ)、コカミドメチルMEA(ヤシ)、 γ-ドコサラクトン(ナタネ)、ヘマチン(ブタ)、加水分解シルク(シルク)、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、シロキクラゲ多糖体(シロキクラゲ)、パンテノール(ビタミンB)、アルガニアスピノサ核油(アルガン)、ホホバ種子油(ホホバ)、トリ(カプリル酸／カプリン酸)グリセリル(ヤシ)、オレンジ果皮油(オレンジ)、ラベンダー油(ラベンダー)、レモン果皮油(レモン)、マンダリンオレンジ果皮油(マンダリンオレンジ)、ライム油(ライム)、ローズマリー葉油(ローズマリー)、エチルヘキシルグリセリン(ヤシ)、BG(トウモロコシ・サトウキビ)、グリセリン(ヤシ)、クエン酸(トウモロコシ)、クエン酸Na(タピオカ)、海塩(海水)、塩化Na(海水)、ポリクオタニウム-10(パルプ)、トリイソステアリン酸PEG-160ソルビタン(キャッサバ・トウモロコシ)、カプリル酸グリセリル(ヤシ)、カラメル(糖)

ヘアソープの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-soap

ヘアコンディショナー

ブランド：AQUA VENUS

・ヘアコンディショナー 400mL：4,950円

・ヘアコンディショナー 1L 詰替用：9,350円

・ヘアコンディショナー 1L 詰替用専用ボトル：1,100円

取扱いサロン発売日：2026年6月16日(火)

公式オンラインストア発売日：2026年6月16日(火)

特徴

無添加(※5)の発想から生まれた、かつてない(※6)ツヤと指通り。

オリジナル基剤「α Gri-X(R)(アルファグリックス)(https://www.dr-recella.com/cosme/alfagrix)」をベースに、ダメージによる髪内部の空洞化を物理的に補修する高機能成分を配合。

内側から密度を高めるように補強することで、根元から弾むようなハリとコシを与えます。

さらに、潤いのヴェールがキューティクルの表面をなめらかに整え、とろけるような指通りと光を放つようなツヤを付与。

ドライヤーやヘアアイロンの熱を味方にする補修力で、乾燥によるうねりや広がりを抑え、毛先までストンとまとまるようなしなやかな美髪へと導きます。

おすすめの方

・無添加(※5)でありながらも、使用感にも機能性にもこだわりたい方

・肌・頭皮トラブルが気になる方

・肌のためにヘアケアを選びたい方

・髪のダメージが気になる方

・ドクターリセラの現行品のヘアケアに物足りなさを感じている方

・ご家族で一緒に使用できるヘアケアを探している方

(※5)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

(※6)自社製品比較

使用方法

適量を手にとり、髪全体になじませた後、すすいでください。

全成分

水(海水)、ベヘニルアルコール(ナタネ)、ベヘントリモニウムメトサルフェート(カラシナ)、トリ(カプリル酸／カプリン酸)グリセリル(パーム)、γ-ドコサラクトン(ナタネ)、ヘマチン(ブタ)、加水分解シルク(シルク)、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、シロキクラゲ多糖体(シロキクラゲ)、パンテノール(ビタミンB)、アルガニアスピノサ核油(アルガン)、ホホバ種子油(ホホバ)、パルミチン酸エチルヘキシル(ヤシ)、グリセリン(パーム)、カエサルピニアスピノサヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド(カエサルピニアスピノサ)、ジメチコン(珪石)、アモジメチコン(珪石)、アミノプロピルジメチコン(珪石)、プロパンジオール(トウモロコシ)、ペンチレングリコール(トウモロコシ・サトウキビ)、エチルヘキシルグリセリン(サトウキビ・アブラヤシ)、オレンジ果皮油(オレンジ)、ラベンダー油(ラベンダー)、レモン果皮油(レモン)、マンダリンオレンジ果皮油(マンダリンオレンジ)、ライム油(ライム)、ローズマリー葉油(ローズマリー)、クエン酸(トウモロコシ)、クエン酸Na(タピオカ)、セテス-20(ヤシ)、BG(トウモロコシ・サトウキビ)、海塩(海水)、カラメル(糖)

ヘアコンディショナーの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-conditioner

「落とす」と「満たす」を叶える贅沢処方。

「落とす」が叶えるスキンケア発想の洗浄力

オリジナル基剤「α Gri-X(R)(アルファグリックス)(https://www.dr-recella.com/cosme/alfagrix)」をベースに、ヘアソープは、低刺激なアミノ酸系洗浄成分を独自のバランス(黄金比)で配合。

旧製品よりも泡立ちと密着力が向上したことで、毛穴汚れや余分な皮脂、不要な角質などの「不要な汚れだけ」をすっきりと洗い流します。

地肌をいたわりながら、すこやかな頭皮環境へと整え、芯からしなやかな美髪を育む土台をつくります。

主な洗浄成分

ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルメチルタウリンNa、コカミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA

「満たす」多機能の補修力

内部補修(ハリ・コシ・ツヤ)

髪の主成分であるケラチンと親和性の高いヘマチン(補修成分)が、ダメージによる髪内部の空洞を物理的に補修。

内側から密度を高めるように補強することで、根元から弾むようなハリとコシを与えます。

さらに、パンテノールによる潤い補給と、表面をなめらかに保護する加水分解ケラチンのダブルケアにより、髪の芯まで潤いで満たし、しなやかな質感へと導きます。

カラーケアとしても優秀で、補修成分ヘマチンが、ヘアカラー後のデリケートな髪をいたわり、乾燥による退色を抑制。

パンテノールによる潤い補給との相乗効果により、お気に入りの髪色とツヤを美しくキープします。

外部補修(シルクのようなツヤ、なめらかな指通り)

ダメージによって乱れたキューティクルは、パサつきやゴワつきの原因に。

高い保湿力を持つ加水分解シルクなどの補修成分が、髪表面の凹凸を埋めるように密着し、キューティクルの状態を物理的に整えます。

乾燥した髪表面を潤いのヴェールで保護することで、光を均一に反射する「シルクのようなツヤ」と、「なめらかな指通り」を叶えます。

熱を味方にした補修(まとまり・形状維持)

ドライヤーやヘアアイロンの「熱」を利用し、補修成分が髪のたんぱく質と結合。

ダメージによって乱れたキューティクルを物理的に密着させて整えます。

乾燥によるうねりや広がりを抑え、毛先までストンとまとまりのある美しいシルエットへと導きます。

ドクターリセラとは

ヘアソープの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-soapヘアコンディショナーの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/hair-body/hair-conditioner

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※7)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※7)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「りせらのしずく(https://www.dr-recella.com/cosme/product/recella-shizuku/)」、無添加(※8)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※7)2026年2月末時点

(※8)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/