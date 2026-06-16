【2026年6月最新版】ゴルファー保険ランキングを更新！｜ｉ保険（あいほけん）

株式会社アイ・エフ・クリエイト2026年6月最新版ランキングは、2026年2月～2026年4月までの契約件数に基づいて作成しています。

保険比較サイト「ｉ保険（あいほけん）」を運営する株式会社アイ・エフ・クリエイト（本社：東京都立川市、代表取締役：小川真一）は、「ゴルファー保険比較サイト（https://www.i-hoken.info/golfer/(https://www.i-hoken.info/golfer/?utm_source=press&utm_medium=pr)）」において、2026年6月最新版のゴルファー保険ランキングを公開いたしました。

本ランキングは、ゴルファー保険比較サイトｉ保険に掲載の保険商品を対象とした、保険商品別のランキングです。保険期間が1年の商品から1日単位で加入できる商品まで、補償内容や保険料、商品ごとの特長、申込条件を確認できます。

ゴルファー保険とは

ゴルフプレー中や練習中のケガ、他人への賠償責任、ゴルフ用品の損害、ホールインワン・アルバトロス達成時の費用などに備える保険です。年単位で加入できる商品だけでなく、1日単位で加入できる商品もあり、プレー頻度に応じて選択できます。

ランキング更新の背景

近年は健康維持や趣味としてゴルフを楽しむ方が増えており、ゴルフ中の事故やトラブルへの備えとしてゴルファー保険への関心も高まっています。

ｉ保険では、利用者が自身に合った保険を選べるよう、保険料や補償内容を比較できる情報を提供しています。今回、最新の契約実績をもとにランキングを更新しました。

【ゴルファー保険】2026年6月最新版ランキング

■保険期間が1年単位の保険

1位：ゴルフアシスト（楽天損害保険株式会社）

https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/rakuten/(https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/rakuten/?utm_source=press&utm_medium=pr)

2位：ネットde保険＠ごるふ（三井住友海上火災保険株式会社）

https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/ms/(https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/ms/?utm_source=press&utm_medium=pr)

3位：からだの保険（ゴルファー）（東京海上日動火災保険株式会社）

https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/tk/(https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/tk/?utm_source=press&utm_medium=pr)

■保険期間が1日単位の保険

ゴルフの保険（au損害保険株式会社）

https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/au/(https://www.i-hoken.info/golfer/insurance/au/?utm_source=press&utm_medium=pr)

ゴルファー保険ランキングを確認する ＞ :https://www.i-hoken.info/golfer/ranking/?utm_source=press&utm_medium=pr

【ゴルファー保険比較サイトｉ保険】おすすめコンテンツ

お役立ち情報

ゴルフクラブの破損・盗難や熱中症補償など、ゴルファー保険に関するお役立ち情報をご紹介します。

https://www.i-hoken.info/golfer/info/(https://www.i-hoken.info/golfer/info/?utm_source=press&utm_medium=pr)

■会社概要

会社名：株式会社アイ・エフ・クリエイト

所在地：東京都立川市曙町2-36-2

ファーレ立川センタースクエア8F

代表者：小川 真一

■事業内容

損害保険代理店業務

生命保険の募集に関する業務

営業支援コンサルティング業務

Webコンサルティング業務

コールセンターの企画、構築、運営業務

労働者派遣事業（派13-305549）

銀行代理業（関東財務局長（銀代）第３２９号）

おかげさまで25周年！年間利用者数400万人突破！

■保険比較サイト『ｉ保険（あいほけん）』シリーズ

生命保険：https://www.i-hoken.com/(https://www.i-hoken.com/?utm_source=press&utm_medium=pr)

火災保険：https://www.kasai-hoken.info/(https://www.kasai-hoken.info/?utm_source=press&utm_medium=pr)

海外旅行保険：https://www.207207.jp/(https://www.207207.jp/?utm_source=press&utm_medium=pr)

取扱保険一覧：https://www.i-hoken.info/(https://www.i-hoken.info/?utm_source=press&utm_medium=pr)

メディア関係者さまへ

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