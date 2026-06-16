『ちるらん 新撰組鎮魂歌 ドラマ化記念複製原画特集』が熊本にて開催！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックスが熊本で運営する、マンガグッズショップとマンガ原作の舞台を上演する劇場が併設されたマンガエンタメスポット「熊本マンガアーツ」にて、『ちるらん 新撰組鎮魂歌 ドラマ化記念複製原画特集』を期間限定で開催いたします。

【開催概要】

展示名： ちるらん 新撰組鎮魂歌 ドラマ化記念複製原画特集

作品： ちるらん 新撰組鎮魂歌

開催場所： 熊本マンガアーツ ギャラリースペース

〒860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町4-1

大劇会館地下1F 熊本マンガアーツ

開催期間： 2026年6月18日(木)~2026年7月21(火)

営業時間： 11:00~18:00

定休日： 水曜日

入場料： 無料

運営/主催： 株式会社コアミックス

【展示内容】

本企画では、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』のドラマ化を記念し、原作の複製原画とともにキャラクターの魅力を深掘りしてまいります。東京・吉祥寺で開催された、「ちるらん 新撰組鎮魂歌 企画展」を九州の方にも体感していただきたく、一部を展示いたします。

【関連グッズ販売】

会場内にはグッズショップを併設し、本イベントの開催に合わせて関連書籍および関連グッズの販売をいたします。

※グッズは既存商品の一部を販売いたします。

【コミックス情報】

▼あらすじ▼

己の強さを求め、ただ闇雲に道場破りを繰り返す若き日の土方歳三。そんな時、天然理心流・試衛館の近藤勇に闘いを挑み、敗北を喫す。己の弱さを知った土方は強くなるため、試衛館の門を叩いた--。のちに「新撰組」として幕末の京都を震撼させることとなる、熱き漢たちの友情と信念、そして苛烈な青春を描いた鎮魂歌!!

タイトル：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

著者：漫画／橋本エイジ 原作／梅村真也

発行：コアミックス

コミックス:全36巻発売中

詳細、試し読みはこちら（https://catalog.coamix.co.jp/chiruran/）

(C)橋本エイジ・梅村真也／コアミックス

【ドラマ情報】

番組名：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

英題：Song of the Samurai

放送枠：

【国内配信】 U-NEXT

スペシャルドラマ“江戸青春篇”

ドラマシリーズ“京都決戦篇” 配信中

【世界配信】 HBO Max

北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジアの一部を含む全世界 100 以上の国と地域で配信中

(C)︎橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)︎THE SEVEN



ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』公式HP：https://chiruran-the7.jp/

ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』公式X：https://x.com/chiruran_the7