ペットは家族。その想いから生まれたブランド「SEVEN FAMILY」

株式会社ハイシー

ペットを家族として考える飼い主が増えるなか、近年は単なるおもちゃではなく、愛犬や愛猫とのコミュニケーションを深めるためのペット用品への関心が高まっている。

そうした市場ニーズに着目し、新たに誕生したペットライフスタイルブランド

「SEVEN FAMILY（セブンファミリー）」は、飼い主とペットのコミュニケーションをテーマにした第一弾商品として、猫用玩具「猫の尻ぺん」と犬用「コーヒーウッドロープトイ」の発売を予定している。

一見異なる商品でありながら、両商品に共通するのは「動物と人が一緒に楽しむ時間を生み出す」という開発思想。

SEVEN FAMILYについて

SEVEN FAMILYは「Animals are Family.（動物も家族）」をコンセプトに誕生したペットライフスタイルブランド。獣医師監修による安全性と実用性を重視し、ペットと飼い主の暮らしをより豊かにする商品開発を行っている。

「お尻ぺん・お尻トントンじゃらし」は、多くの猫が好む“おしりントン”の行動特性に着目して開発された。遊びを通じて運動不足やストレス発散をサポートしながら、飼い主とのコミュニケーション機会を増やすことを目的としている。

特徴

🐾 猫が好きな“おしりポンポン”を再現

猫が好む部位にやさしくアプローチ スキンシップやコミュニケーションに最適

🐾 やわらかTPR素材

SEVEN FAMILYは、動物を家族として考える飼い主の視点から企画・開発されたブランドであり、第一弾商品として猫用おもちゃ「おしりポンポン猫じゃらし」と、天然コーヒーウッドを使用した犬用ロープトイの発売を予定している。

犬用「天然コーヒーウッドとロープ」は「引っ張る」「一緒に遊ぶ」という複数の要素を一つの商品。遊びや持ってこい遊びなど、飼い主と愛犬が一緒に楽しめる設計を実現。

また、単なる玩具としてだけではなく、日常のコミュニケーションを通じて愛犬との信頼関係を深めることを目的としている。近年、ペットとの時間や体験価値を重視する飼い主が増えるなか、本商品は遊びを通じて家族の絆を育む新しいペットトイとして提案される。

素材には、コーヒー農園で発生する剪定枝を有効活用した天然コーヒーウッドを採用。環境への配慮と実用性を両立し、サステナブルな視点からも価値のある商品開発を目指した。

ロープを組み合わせることで、愛犬だけでなく飼い主とのコミュニケーションツールとしての役割も担う。商品お種類一覧

SEVEN FAMILYという名前には、「7種類の動物たち」、そして「動物も家族である」という想いが込められている。

これからも家族を想う気持ちを原点に、動物と人との暮らしをより豊かにするブランドとして、新たな価値を提案し続けていく。